Per pusmetį tris kartus padaugėjo susirgimų skarlatina

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro (ULAC) duomenimis, per pirmąjį šių metų pusmetį užregistruota beveik 3 kartus daugiau susirgimų skarlatina nei 2018 m. per tą patį laikotarpį, atitinkamai 759 ir 2146 susirgimai. Pastaraisiais metais (2010–2018 m.) vidutiniškai per metus Lietuvoje yra registruojama apie 1600 skarlatinos atvejų.