Registrų centras ministerijai pateikė planą, kaip stabilizuoti e. sveikatos darbą

„Būdami pagrindiniu e. sveikatos sistemos tvarkytoju kasdien matome ir girdime sistemos naudotojų – dažniausiai medikų – nusiskundimus ir lūkesčius“, – pirmadienį išplatintame pranešime cituojamas Registrų centro e. sveikatos skyriaus vadovas Domantas Ozerenskis.
„Deja, bet sistemos dydis, kompleksiškumas, integracijų su kitomis informacinėmis sistemomis gausa neleidžia jos vystyti ir tobulinti taip greitai ir lanksčiai kaip norėtume. Kiekvieną diena dirbame ties įvairiais patobulinimais, tačiau norint pasiekti rimtesnį proveržį reikia sisteminio požiūrio ir konkrečių bendrų sprendimų bei veiksmų“, – sako jis.
BNS rašė, kad pastaruoju metu buvo susiduriama su sistemos trikdžiais, kuriuos sukėlė lapkričio pradžioje vykdyti didelio masto sistemos atnaujinimo darbai.
E. sveikatos naudotojai susidūrė su sistemos sulėtėjimu ir nepatogumais jungiantis bei ja naudojantis.
Siekiant mažinti rizikas dėl e. sveikatos incidentų, susijusių su sistemos klaidomis, nepatogumu naudotojams, greitaveikos sulėtėjimu ar sistemos neveikimu, Registrų centras siūlo sutelkti dėmesį į kelis aspektus: esamų ir planuojamų funkcionalumų vystymo prioritetų perdėliojimą, „technologinės skolos“ grąžinimą bei papildomas priemones sveikatos priežiūros įstaigų naudojamas sistemas prižiūrinčių integratorių valdymui.
„Pastarąją savaitę e. sveikatos sistemos veiklą stabilizavome – greitaveika yra optimali, duomenų bazės apkrova kontroliuojama, tad sisteminiu požiūriu vartotojai su veiklos problemomis nesusiduria“, – teigia D. Ozerenskis.
„Be abejo girdime medikų pastabas dėl tam tikrų naudojimosi sistema aspektų ir visuomet stengiamės juos atliepti. Taip pat nuolat stengiamės operatyviai šalinti identifikuotas pavienes funkcines klaidas. Artimiausiu metu esame numatę optimizuoti e. receptų išrašymo, duomenų apie pacientus pateikimo užklausas – visa tai turėtų toliau gerinti sistemos greitaveiką“, – pasakoja jis.
Per pastarąją savaitę Registrų centro specialistų komanda teigia atlikusi keletą programinių pakeitimų, kurie ištaisė identifikuotas sistemos klaidas ar įdiegė naujovių.
Anot jų, buvo ištaisytos klaidos specialisto portale, atlikti pakeitimai asmens medicininės knygelės formoje, ištaisytos alergijų, nuotolinių vaistinių funkcionalumų klaidos, įdiegta farmacinės formos sąsaja su pakuotės pasirinkimu.
Lapkričio pradžioje atliktų naujinimo darbų metu buvo atnaujinta technologinė sistemos dalis, taip pat įdiegti keli nauji funkcionalumai, susiję su ambulatorinių slaugos paslaugų teikimu namuose, e. recepto pildymu ir taisymu, nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių duomenų mainais.
Pasak Registrų centro, e. sveikatos sistema technologiškai reikšmingai nebuvo atnaujinta daugiau kaip dešimt metų tad jos vystymas esamomis sąlygomis yra ypatingai sudėtingas.
Registrų centro atlikti didelės apimties atnaujinimai buvo įdiegti ne tik centrinėje e. sveikatos sistemoje – tuo pačiu metu diegimus atliko ir vienos iš integracinių sistemų „Foxus“ vystytoja bendrovė „Softdent“.
Likusių integracinių sistemų atnaujinimus įstaigos turėtų atlikti per ateinantį pusmetį.
Registrų centro teigimu, e. sveikatos sistema yra didžiausia ir sudėtingiausia sistema šalyje – šiuo metu ji apjungia beveik 3 tūkst. šalyje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų, per 1 tūkst. vaistinių, sistema per valandą aptarnauja apie 5 mln. užklausų iš 16 tūkst. skirtingų IP adresų, šiuo metu sistemoje sukaupta per 500 terabaitų duomenų, kasdien sistemą papildo apie 400 tūkst. elektroninių dokumentų, iš kurių vien e. receptų – 100 tūkstančių.
„E. sveikatos sistema apima šalies sveikatos apsaugos įstaigų informacinių sistemų integraciją, todėl sklandus visos sistemos veikimas priklauso ne tik nuo centrinės e. sveikatos sistemos, bet ir nuo plataus e. sveikatos naudotojų tinklo – sveikatos apsaugos įstaigų informacinių sistemų integracijų brandos lygio“, – teigiama pranešime.
