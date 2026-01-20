Respublikinė Šiaulių ligoninė griežtina tvarką: įvesti privalomi apsaugos reikalavimai

Kaip nurodoma pranešime, laikinai einančio direktoriaus pareigas Nerijaus Rūkštelio įsakymu nuspręsta gydymo įstaigoje privalomai dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones bei dezinfekuoti rankas.
„Plintant ūminėms respiracinėms ligoms <…> nuspręsta laikytis asmens apsaugos priemonių: privalomai dėvėti kvėpavimo takų apsaugos priemones bei dezinfekuoti rankas“, – rašoma ligoninės pranešime.
Pasak gydymo įstaigos, šios priemonės būtinos siekiant išvengti galimų infekcijos protrūkių ir užtikrinti sklandų personalo darbą.
„Tam, kad ligoninėje būtų išvengta infekcijos protrūkių bei tam, kad būtų užtikrintas personalo darbas, būtina imtis priešepideminių priemonių“, – teigiama įraše.
Ligoninė taip pat atkreipia dėmesį, kad šiuo metu daugiausiai sergančių ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis kreipiasi į Moters ir vaiko klinikos Vaikų skubiosios pagalbos–priėmimo skyrių. Mažieji pacientai, kuriems nustatomos komplikacijos, gydomi stacionare – Vaikų ligų skyriuje.
Tuo metu suaugusiųjų infekcinių ligų skyriuje, pasak šio skyriaus vedėjo Aido Kaušo, hospitalizuojami pacientai dažniausiai nėra sunkios būklės, tačiau jų sveikatą apsunkina kiti veiksniai.
„Daugumą į skyrių guldomų pacientų vargina ne sunkios būklės, bet senyvas amžius ir gretutinės ligos, kurias virusinė liga dar labiau apsunkina“, – cituojamas A. Kaušas ligoninės pranešime.
Esant nepalankiai epidemiologinei situacijai ir daugėjant oro lašeliniu keliu plintančių infekcijų, ligoninė taip pat suteikė daugiau sprendimo laisvės skyrių vadovams.
„Leista patiems skyrių ir centrų vadovams vertinti situaciją ir, prireikus, skyrių, centrą ar kliniką skelbti laikinosios izoliacijos padaliniu, kuriame privalomas izoliacinių priemonių taikymas“, – skelbia ligoninė.
Gyventojai raginami būti atsakingi, laikytis nustatytų reikalavimų ir, esant galimybei, į gydymo įstaigą atvykti tik esant būtinybei.
