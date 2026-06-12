Romantiška žmonos dovana atnešė mirtį: našlė reikalauja įspūdingos kompensacijos

Mirtina Valentino dienos dovana
2023 m. vasarį moteris vyrui nupirko dovanų rinkinį su amatininkų gamintais sūriais iš gamintojo Viltšyro grafystėje.
Tyrimo duomenimis, Vakarų Sasekso menininkas kelias dienas valgė rinkinyje esantį sūrį „Baronet Reblochon“. Vėliau vyro sveikata smarkiai pablogėjo ir vasario 21 d. jis buvo paguldytas į ligoninę.
Po dviejų dienų gydytojai nustatė, kad jis užsikrėtė listerioze – infekcine liga, kurią sukelia bakterija Listeria monocytogenes.
Nepaisant gydymo antibiotikais ir infekcinių ligų stebėjimo, R. Parkesas mirė praėjus šešioms dienoms po hospitalizacijos.
Tyrimas patvirtino produkto užterštumą
2024 m. atlikto tyrimo metu nustatyta, kad vyro suvalgytas sūris buvo užterštas ir netinkamas vartoti.
Oficialioje išvadoje nurodoma, kad mirtį sukėlė daugybinis organų nepakankamumas ir meningitas, kurį sukėlė infekcija.
Po incidento įmonė, per Jungtinės Karalystės Maisto standartų agentūrą „Food Standards Agency“, atšaukė „Baronet Reblochon“ sūrio partiją iš prekybos. Taip pat buvo pranešta, kad dar du žmonės susirgo suvartoję šio produkto.
Gamintojas neigia atsakomybę už mirtį
Nors bendrovė pripažino savo produktų užterštumą listerija, ji neigia, kad sūris buvo R. Parkeso mirties priežastis.
Gamintojo atstovai pažymi, kad vyras turėjo rimtų sveikatos problemų dar prieš užsikrėtimą. Teigiama, kad jam buvo atlikta sudėtinga aortos operacija, jis sirgo širdies ir inkstų nepakankamumu, taip pat kitomis lėtinėmis ligomis.
Gynyba teigia, kad šios ligos galėjo būti pagrindinė mirties priežastis.
Tuo tarpu našlės advokatai remiasi tyrimo išvadomis, kad sūris greičiausiai buvo užterštas dėl įmonės gamybos procesų.
Teismo dokumentuose teigiama, kad gamintojas laiku nepašalino pavojingo produkto iš prekybos, todėl užkrėstas sūris pasiekė vartotoją.
Kas žinoma apie listeriozę
Listeriozė – infekcinė liga, kuria žmogus gali užsikrėsti suvalgęs užteršto maisto.
Daugeliu atvejų liga pasireiškia karščiavimu, raumenų skausmu, pykinimu ar viduriavimu ir nekelia rimtos grėsmės.
Tačiau vyresnio amžiaus žmonėms, nėščioms moterims, naujagimiams ir asmenims su nusilpusia imunine sistema infekcija gali sukelti sunkių komplikacijų, įskaitant meningitą, sepsį ir daugelio organų nepakankamumą.
Jei šalims nepavyks susitarti iki bylos nagrinėjimo teisme pradžios, byla bus perduota Londono Aukštajam teismui.
(be temos)