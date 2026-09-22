Rudens „Sveikata“ – apie tai, ką svarbu pastebėti

Šio numerio viršelio viešnia – žurnalistė, renginių ir laidų vedėja Livija Gradauskienė – kalba apie gyvenimą, kuriame svarbu rinktis tai, kas teikia džiaugsmą, išlikti smalsiam, judėti pirmyn ir nebijoti pokyčių. Jos istorija primena, kad gera savijauta – ne vien sporto ar mitybos klausimas, tai ir santykis su savimi, artimaisiais ir pačiu gyvenimu.
Rudens nuotaikas padės pažinti spalvos. Kodėl vieni atspalviai šiuo metų laiku tampa ypač mieli, kaip mūsų emocijas veikia aplinka ir kodėl skirtingiems žmonėms tos pačios spalvos gali kelti visai kitokių jausmų?
Žinoma, kalbėsime ir apie psichikos sveikatą. Ar dirbtinis intelektas gali tapti psichoterapijos alternatyva, kuo patrauklus pokalbis su technologija ir ko jame vis dėlto negali pakeisti žmogus? Kai nuovargis nepraeina net pailsėjus, priežasties verta ieškoti giliau – kartais vien savaitgalio poilsio išsekusiam organizmui neužtenka.
Ruduo kviečia į mišką, tačiau kartu primena apie atsargumą. Sužinosite, kaip išvengti dažniausių pavojų ir kada po nemalonaus susitikimo su gamta būtina kreiptis pagalbos.
Daug dėmesio skiriame skausmui ir judėjimui. Sąnarių maudimas keičiantis orams ne visada reiškia ligą, tačiau kai kurie simptomai – tinimas, sustingimas, funkcijos sutrikimas ar užsitęsęs skausmas – neturėtų būti nurašomi vien orams
Sveikos gyvensenos temą pratęsia praktiniai patarimai: dešimt kasdienių įpročių, kurie gali būti kur kas vertingesni už trumpalaikius pažadus sau, ir Simono Dailidės istorija apie kelią į sveikesnį gyvenimo būdą. Čia svarbiausia ne idealumas, o tai, ką iš tiesų galima išlaikyti kasdien.
Vietos žurnale skiriame širdžiai ir kraujagyslėms – tai viena svarbiausių numerio temų. Ką mums sako kraujospūdžio skaičiai, kada jo padidėjimas gali būti nepastebimas, o kada jau reikėtų sunerimti? Kiek širdies būklę gali padėti stebėti išmanusis laikrodis ir kada jo nebeužtenka? Kodėl cholesterolio negalima vertinti pagal vieną skaičių ir kodėl prevencija verta rūpintis dar tada, kai jaučiamės visiškai sveiki?
Apie imunitetą taip pat verta kalbėti be mitų ir stebuklingų receptų. Kas iš tiesų stiprina organizmo apsaugą, o kas tėra gražiai skambantis įsitikinimas? Kodėl namų vaistinėlėje neturėtų kauptis antibiotikų likučiai – net jei kadaise jie buvo mums išrašyti?
Numerio herojė, paraatletė Ieva Kazlauskytė, savo pavyzdžiu primena, kiek daug gali ryžtas, atkaklumas ir noras judėti pirmyn. Jos istorijoje – ne tik sportas, bet ir kelias, kuriame svarbu sunkus darbas, artimųjų palaikymas ir gebėjimas nepasiduoti.
Rūpinantis sveikata svarbu nepamiršti ir ligų, kurių galima išvengti. Kalbame apie gimdos kaklelio vėžio prevenciją, ŽPV vakcinaciją ir patikrą, apie akių sveikatą. Kai kurios regėjimui pavojingos būklės ilgą laiką nesukelia jokių ryškių simptomų, todėl regos patikra gali būti svarbesnė, nei atrodo.
Miegui šiame numeryje skiriame ypatingą dėmesį. Jei nuolat knarkiate, rytais jaučiatės nepailsėję, dieną sunku išlikti budriam ar artimieji pastebi kvėpavimo pauzių, tai gali būti ne vien nemalonus įprotis. Miego apnėja gali turėti įtakos bendrai savijautai, širdies ir kraujagyslių sveikatai. Net jei nėra sutrikimo, verta prisiminti paprastą dalyką: kokybiškas miegas – ne prabanga.
Kūnas dažnai apie ligą praneša anksčiau, nei atsiranda rimta problema. Todėl nagų pokyčiai, odos būklė, padidėjęs jautrumas ar kiti iš pirmo žvilgsnio nedideli signalai verti dėmesio. Ne tam, kad kiekviename simptome įžvelgtume ligą, o kad geriau pažintume save ir laiku pastebėtume tai, kas keičiasi.
Mitybos temose šįkart ieškome atsakymų be kraštutinumų. Ar protarpinis badavimas iš tiesų yra pagrįstas pasirinkimas? Ar ciberžolė gali būti pavojinga? Kada papildai reikalingi, o kada tik užpildo virtuvės spintelę? Ar kopūstinės daržovės gali padėti saugotis nuo vėžio? Kodėl grožis iš tiesų prasideda ne nuo kosmetinės, o nuo lėkštės? Nepamiršime ir kavos – rytinio ritualo, apie kurį vis dar sklando nemažai mitų.
Kasdienybėje svarbios ir, atrodytų, visai paprastos detalės: kaip suprasti produktų ženklinimą, kaip tinkamai plauti vaisius ir daržoves, kaip išsirinkti buitinės chemijos gaminius. Odos priežiūrai svarbiausia ne priemonių gausa, bet sveikas odos barjeras – būtent nuo jo būklės priklauso, ar oda bus atspari, ar taps jautri, sausa ir sudirgusi.
Šiame numeryje nerasite vieno stebuklingo recepto, kuris išspręstų visas sveikatos problemas. Užtat rasite daug mažų, praktiškų priminimų: kada verta sulėtinti tempą, kada – pajudėti, kada – geriau išsimiegoti, o kada – nebeatidėlioti vizito pas gydytoją. Juk kartais sveikatai svarbiausia būna ne didelis pažadas sau, o vienas nedidelis sprendimas, kurį galime priimti šiandien.
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