Rugpjūčio 3-oji – Arbūzo diena

Manoma, kad arbūzai kilę iš Afrikos, o senovės Egipte jie buvo auginami dar prieš kelis tūkstančius metų. Šiandien arbūzai paplitę visame pasaulyje, o Jungtinėse Amerikos Valstijose ši diena sulaukia ypač didelio dėmesio.
Nors daugelis arbūzą vadina vaisiumi, botanikai jį priskiria uogoms. Didžiąją jo dalį sudaro vanduo, todėl karštomis vasaros dienomis arbūzas puikiai atgaivina organizmą. Be to, jame gausu vitamino C, B grupės vitaminų, kalio ir magnio, o 100 gramų arbūzo turi vos apie 30 kalorijų.
Skirtingose pasaulio šalyse arbūzas valgomas įvairiai. Graikijoje jis dažnai derinamas su feta sūriu, o Meksikoje gardinamas druska, žaliųjų citrinų sultimis ir čili pipirais. Valgomas ne tik minkštimas – iš žievės gaminamos uogienės ar ji marinuojama, o sėklos gali būti skrudinamos.
Renkantis arbūzą specialistai pataria atkreipti dėmesį į kelis požymius. Prinokęs arbūzas turėtų turėti sausą kotelį, gelsvą dėmę ant žievės, o pabeldus skambėti dusliu, sodriu garsu. Tai dažniausiai rodo, kad vaisius yra saldus ir gerai sunokęs.
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