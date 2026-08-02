Šalyje fiksuota mažiau erkinio encefalito ir Laimo ligos atvejų

Anot centro, sausio–birželio mėnesiais šalyje patvirtinti 92 erkinio encefalito atvejai, tuo metu pernai jų buvo beveik perpus daugiau – registruoti 176 susirgimai.
NVSC skelbia, kad sumažėjo ir Laimo ligos atvejų – jų šiemet pirmąjį pusmetį registruota 2,6 tūkst., tuo metu pernai diagnozuoti 4,3 tūkst. atvejų.
Šiemet užregistruotas vienas mirties nuo erkinio encefalito atvejis. Pernai nuo šios ligos mirė du žmonės.
Centro duomenimis, didžiausias sergamumas erkiniu encefalitu kasmet registruojamas gegužės–spalio mėnesiais, šiuo laikotarpiu nustatoma beveik 90 proc. visų ligos atvejų.
NVSC nurodo, jog erkiniu encefalitu dažniau serga kaimo gyventojai, o Laimo liga dažniau diagnozuojama miestuose. Skelbiama, kad Lietuva išlieka tarp Europos šalių, kuriose sergamumas erkiniu encefalitu yra vienas didžiausių.
Nors erkių aktyvumas ryškiausias šiltuoju metų laiku, dėl klimato kaitos jų aktyvusis sezonas ilgėja, todėl rizika užsikrėsti išlieka didesnę metų dalį.
„Visuomenėje vis dar paplitęs mitas, kad erkės pavojingos tik miškuose. Iš tiesų jos puikiai prisitaikiusios gyventi ir miestų žaliosiose teritorijose – parkuose, skveruose, soduose ar pamiškėse. Todėl kiekvieną kartą po buvimo gamtoje, net ir trumpai pasivaikščiojus miesto parke, reikėtų kruopščiai apžiūrėti savo kūną ir kuo greičiau pašalinti pastebėtą erkę“, – pranešime cituojama NVSC Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Milda Žygutienė.
Centras pabrėžia, jog veiksmingiausia priemonė apsisaugoti nuo erkinio encefalito yra skiepai. Patikimas imunitetas susiformuoja po trijų vakcinos dozių, o vėliau jį būtina palaikyti sustiprinamosiomis dozėmis kas 3–5 metus.
NVSC primena, jog pastebėjus įsisiurbusią erkę, ją būtina kuo greičiau pašalinti pincetu, sugriebus kuo arčiau odos ir staigiu judesiu ištraukus.
Erkės negalima spausti, tepti aliejumi, kremu ar kitomis priemonėmis, nes tai gali padidinti infekcijos perdavimo riziką. Pašalinus erkę, įkandimo vietą reikia dezinfekuoti.
Po įkandimo mėnesį reikėtų stebėti savo savijautą. Atsiradus plintančiam odos paraudimui, pakilus temperatūrai ar pablogėjus bendrai savijautai, būtina kreiptis į gydytoją.
Erkinis encefalitas – virusinė centrinės nervų sistemos infekcija, galinti sukelti meningitą, encefalitą ar net baigtis mirtimi. Tuo metu Laimo ligą sukelia bakterijos, kurias taip pat platina erkės.
Naujausi komentarai