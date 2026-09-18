SAM atnaujino nėščiųjų ir naujagimių priežiūros tvarką

Pranešama, kad pagal ją gydymo įstaigos turės sistemingai stebėti nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams teikiamų paslaugų kokybę. Taip pat įdiegta 52 kokybės rodiklių sistema, leisianti nustatyti paslaugų trūkumus ir vertinti jų kokybę.
„Viena svarbiausių naujovių – įdiegta 52 kokybės rodiklių sistema. Tai leis visose šalies gydymo įstaigose stebėti nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, objektyviai vertinti suteiktas paslaugas, pastebėti trūkumus ir juos ištaisyti“, – pranešime cituojamas sveikatos apsaugos ministras Linas Kukuraitis.
Anot ministerijos, naujoji tvarka išplečia nėštumo rizikos veiksnių sąrašą ir rizikos atvejus, kai nėščioji turi būti siunčiama tretinio lygio specialistų konsultacijai. Įtraukta daugiau medicininių indikacijų ir tais atvejais, kai gimdyme privalo dalyvauti gydytojas neonatologas arba vaikų ligų gydytojas.
Taip pat įtvirtinta gimdyvės teisė į gimdymo patalpą atsivesti pasirinktus lydinčius asmenis, atnaujinti nėščiųjų diagnostikos ir gimdyvių bei pagimdžiusių moterų priežiūros paslaugų reikalavimai.
Ministerijos teigimu, šie pakeitimai padės užtikrinti efektyvų teikiamų perinatologijos paslaugų koordinavimą ir kokybę, operatyviai identifikuoti problemas ir imtis priemonių jų prevencijai bei priežiūros kokybės gerinimui.
Pakeitimai taip pat užtikrins pacientų teisių bei paslaugų prieinamumo laikymąsi, o personalo kvalifikacijos kėlimas garantuos kokybiškas ir tarptautinius standartus atitinkančias paslaugas.
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