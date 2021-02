SAM: nacionaliniu mastu pradedami vykdyti COVID-19 mutacijų tyrimai

Organizuoti ir koordinuoti plataus masto koronaviruso genomo sekoskaitos procesą pavesta Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai (NVSPL), kuri turės užtikrinti, kad per savaitę būtų atliekamas vienas procentas visų teigiamų atvejų koronaviruso genomo sekoskaitos tyrimų, bet ne mažiau kaip 200 tokių tyrimų.

NVSPL pavesta sudaryti sutartis dėl koronaviruso genomo sekoskaitos tyrimų atlikimo su VšĮ Vilniaus universiteto ligonine Santaros klinikomis, VšĮ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligonine Kauno klinikomis, Vilniaus universitetu ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetu.

Santaros klinikos įsipareigoja atlikti 384 tyrimus per savaitę, Kauno klinikos – 16 tyrimų per savaitę, o nuo 2021 m. vasario 8 d. 96 tyrimus per savaitę, Vilniaus universitetas – 24 tyrimus per dvi savaites ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas – nuo 2021 m. kovo 1 d. 24 tyrimus per dvi savaites. Taip pat prie koronaviruso genomo sekoskaitos projekto, įsivertinus galimybes, planuoja jungtis ir Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas.

Koronaviruso genomo sekoskaitos tyrimai bus finansuojami valstybės biudžeto lėšomis. Taip pat buvo kreiptasi į Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą dėl galimybės pasinaudoti jų teikiama neatlygintina pagalba atlikti virusų mutacijų tyrimus.

Europos komisijai paraginus Europos Sąjungos valstybes nares atnaujinti atliekamų tyrimų strategijas. Nepriklausomų ekspertų tarybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės rekomendavus, LR Vyriausybė priėmė sprendimą vykdyti genomo sekoskaitos tyrimus.