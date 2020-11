SAM paaiškina: kaip atnaujinama pandemijos valdymo statistika

Darbo dienomis šią informaciją skelbia SAM, o savaitgaliais ir švenčių dienomis šią informaciją skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Duomenys teikiami, remiantis Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) ir Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro ECDC) standartais. Vieningi standartai leidžia šioms tarptautinėms organizacijoms tiksliau įvertinti situaciją skirtingose šalyse, teikti rekomendacijas ir pasiūlymus, kurti prognozes.

Ministerija atkreipia dėmesį, kad per vieną dieną patvirtintų naujų COVID-19 susirgusių žmonių skaičius neturi sutapti su laboratorijose ištirtų teigiamų ėminių skaičiumi, nes vienam asmeniui tyrimas gali būti atliekamas daugiau nei vieną kartą. Be to, susieti tyrimų rezultatus su konkrečiais atvejais dar turi NVSC specialistai. Tai reiškia, kad atvejis gali būti patvirtintas ne tą pačią dieną, kai atliktas laboratorinis tyrimas. Pavyzdžiui, jei testo rezultatą žmogus gauna vakare, tai į NVSC informacinę sistemą testo rezultatas bus importuojamas vėlai vakare ir kaip naujas atvejis tą pačią dieną testo rezultatas jau nebus patvirtintas – jis pateks į kitos dienos statistiką, nors laboratorijų duomenyse šis atvejis kaip teigiamas bus įskaičiuotas.

Atkreiptinas dėmesys, kad iki šiol NVSC testo rezultatą kaip teigiamą atvejį patvirtindavo tik tuomet, kai būdavo atliktas epidemiologinis tyrimas. Tačiau, augant užsikrėtimų skaičiui, to padaryti epidemiologai iškart nespėja. Todėl testų rezultatai šiuo metu pirmiausia tvirtinami kaip nauji atvejai, o tik po to atliekami epidemiologiniai tyrimai.

Ministerija taip pat atkreipia dėmesį, kad kasdien viešai skelbiama informacija apie Lietuvoje esamą stacionaro lovų skaičių (papildomai šią informaciją detalizuojant pagal turimas lovas reanimacijos-intensyvios terapijos skyriuose, taip pat atskirai išskiriamos lovos su dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatais bei su deguonimi). Ministerija taip pat viešai skelbia informaciją apie pacientus, kuriems patvirtinta COVID-19 liga ir jie guli ligoninėse. Atskirai detalizuojama, kiek ir koks gydymas pacientams taikomas.

Ministerija primena, kad šiuos duomenis pateikia Valstybinė ligonių kasa (VLK), kuri duomenis gauna iš stacionarines paslaugas teikiančių gydymo įstaigų. Pažymėtina, kad ne visos stacionarines paslaugas teikiančios asmens sveikatos priežiūros įstaigos pateikia informaciją apie lovų užimtumą, pavyzdžiui, penktadienį tokios informacijos nepateikė viena gydymo įstaiga.

Visą darbo dienomis skelbiamą informaciją galima rasti čia, savaitgaliais šią statistiką platina Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.