SAM patikslino, kada žmonės bus laikomi galimai sergančiais koronavirusu

Nuo šiol galimai sergančiu, t. y. įtariamu atveju, bus laikomas žmogus, jaučiantis koronavirusinei infekcijai (COVID-19) būdingus simptomus ir keliavęs ar gyvenęs tose užsienio valstybėse, kurios valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimu įtrauktos į SAM kiekvieną pirmadienį skelbiamą šalių sąrašą. Jame nurodyta, kokios prevencijos, grįžus iš šių valstybių, privalu imtis.

Taip pat ir toliau įtariamu užsikrėtusiu koronavirusine infekcija bus laikomas simptomus jaučiantis ir artimą kontaktų su sergančiu ar galimai užsikrėtusiu per pastarąsias 14-lika dienų turėjęs žmogus.

SAM primena, kad, įvertinus Lietuvos epidemiologinę situaciją, nuo pirmadienio, birželio 1-osios, tyrimai koronavirusinei infekcijai nustatyti atliekami pagal naują tvarką. Numatyta, kad profilaktinis testavimas bus vykdomas atsižvelgus į savivaldybės epidemiologinius rodiklius arba, kitaip tariant – įvertinus riziką konkrečioje savivaldybėje. Tikslingai toliau bus tiriami simptomus jaučiantieji, taip pat į ligonines planine tvarka guldomi pacientai bei užfiksavus infekcijos židinius, pavyzdžiui – užsikrėtus bendrabučio gyventojui.

Numatyta, kad toliau bus testuojami visi žmonės, kuriems pasireiškia bent vienas ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomas, t. y. temperatūra, kosulys, dusulys ir kita. Kaip ir iki šiol, bus tiriami visi naujai į ligonines planiniam gydymui, t. y. operacijoms, planinėms procedūroms, guldomi pacientai, taip pat žmonės, kuriuos ištirti nurodys Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai, dirbantys infekcijos židiniuose, pavyzdžiui, kai susirgimo atvejis nustatomas bendrabučio tipo name. Be to, ir toliau tyrimai bus atliekami siekiant patvirtinti, kad žmogus jau pasveiko, vadinamieji – pakartotiniai tyrimai.

Tai reiškia, kad privalomai nebus testuojami visi be išimties iš užsienio atvykstantys ar grįžtantys keliautojai, kaip yra šiuo metu. Jie bus tikrinami tuo atveju, jei jaus koronavirusinei infekcijai būdingus simptomus.