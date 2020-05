SAM rekomendacijos: degintis – su kauke, maudytis galima be jos

Visų pirma, paplūdimiuose gerai matomoje vietoje lankytojams turi būti pateikta informacija, jog juose nerekomenduojama lankytis rizikos grupei priklausantiems žmonėms – vyresniems nei 60 metų amžiaus bei sergantiems lėtinėmis ligomis. Jeigu rizikos grupės žmonės lankosi paplūdimiuose, rekomenduojama itin atidžiai laikytis saugaus – ne mažesnio nei 2 metro – atstumo nuo kitų. Taip pat turi būti pateikta informacija, jog visiems žmonėms reikia laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo).

Be to, prie įėjimo į tualetus, persirengimo paviljonus, kabinas gerai matomoje vietoje reikia pakabinti rankų dezinfekcijai skirtą priemonę.

Paplūdimiuose lankytis gali tik apsaugines kaukes arba apsaugines veido priemones dėvintys lankytojai, išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose bei maudantis vandens telkiniuose ar užsiimant vandens sportu ir pramogomis.

Į paplūdimius raginama atvykti ne didesnėmis nei 2 žmonių grupelėmis, išskyrus šeimas. Išlieka rekomendacijos tarp žmonių ar grupių laikytis ne mažesnio nei 2 metro atstumo, vengti tiesioginio fizinio kontakto.

Be to, lankytojai, perkantys paslaugas paplūdimiuose, skatinami atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

Taip pat, lankytojams turi būti pateikta informacija prie aktyvaus laisvalaikio užsiėmimams kirtų įrenginių, sporto paskirties inžinerinių statinių, kad jais galima naudotis, tik jeigu vienam žmogui tenka ne mažesnis kaip 10 kv. m. plotas ir ne mažesnis nei 10 m. atstumas tarp asmenų ar asmenų grupių.

Mažuose, pramoginiuose, sportiniuose, asmeniniuose, tradiciniuose laivuose ir kitose plūduriuojančiuose įrenginiuose ar priemonėse turi būti ribojamas lankytojų srautas taip, kad tarp žmonių ar grupių būtų užtikrinamas ne mažesnis nei 1 metro atstumas.

Jei paplūdimiuose yra darbuotojų, turi būti užtikrinta, kad dirbtų tik darbuotojai, neturintys viršutinių kvėpavimo takų ligų, ūmių žarnyno infekcijų ir kt. susirgimų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir darbuotojų sveikata būtų nuolat stebima. Darbuotojai, kuriems pasireiškia viršutinių kvėpavimo takų ligų susirgimų požymiai (karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), turi būti nedelsiant nušalinti nuo darbo, jiems turi būti rekomenduojama konsultuotis Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba susisiekti su savo šeimos gydytoju konsultacijai nuotoliniu būdu.

Taip pat privalu užtikrinti, kad darbuotojai darbo metu dėvėtų asmens apsaugos priemones.

Be to, rekomenduojama pagal galimybes darbą organizuoti taip, kad darbuotojai būtų saugiame atstume vienas nuo kito ir (ar) lankytojo (ne mažesnis nei 1 metrų atstumas) ar nekontaktuotų, išskyrus skęstančiųjų gelbėjimą. Jeigu dirbama pamainomis, rekomenduojama pagal galimybes organizuoti darbuotojų pamainų pasikeitimą išlaikant saugų atstumą ar be kontakto.

Išsamias rekomendacijas, kaip saugiai organizuoti ir leisti laiką paplūdimiuose, rasite čia.