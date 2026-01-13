SAM žada lankstesnę reabilitaciją laisvės gynėjams, jos finansavimą susiejus su PSDF

SAM antradienį pranešė parengusi įsakymo projektą, kuriuo toks susiejimas numatomas nuo vasario 1 dienos. Įsakymas įsigalios jį pasirašius ministrei Marijai Jakubauskienei, tai padaryti ketinama artimiausiu metu.
Pasak ministerijos, planuojama stacionarinės medicininės reabilitacijos profilyje įdiegti naują katastrofų, karo ir kitų priešiškų veiksmų poveikį klasifikuojantį kodą bei taikyti papildomas sąlygas gyventojams, kurių e. sveikatos sistemoje pažymėtas paciento požymis „LR nepriklausomybės gynėjas“.
Tokiems asmenims reabilitacijos paslaugos galės būti skiriamos tiek po stacionarinio, tiek po ambulatorinio gydymo, be pradinės reabilitacijos etapo, jeigu nėra psichozės simptomų.
Reabilitacijos trukmė sieks dešimt dienų, o paslaugas galės skirti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.
SAM pažymėjo, kad e.sveikatoje šiuo metu diegiamas papildomas paciento požymis „LR nepriklausomybės gynėjas“, kuris leis efektyviau identifikuoti šiuos asmenis ir užtikrinti jiems priklausančių paslaugų teikimą.
Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė tai vadina iki šiol neįgyvendintu sisteminiu rūpesčiu laisvės gynėjais.
„Ilgą laiką jų poreikiai sveikatos sistemoje liko ne iki galo atliepti, todėl šie sprendimai yra svarbus, brandžios valstybės žingsnis – pagaliau sistemiškai pasirūpinti nepriklausomybės gynėjais ir sudaryti jiems realesnes galimybes gauti reikalingą pagalbą“, – pranešime cituojama M. Jakubauskienė.
SAM teigimu, šie sprendimai priimti atliepiant pernai balandį vykusiame susitikime nepriklausomybės gynėjų atstovų išsakytus lūkesčius. Ministerijos duomenimis, gynėjų statusą šiuo metu turi apie 300 asmenų.
