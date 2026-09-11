Sąnarių endoprotezavimas: nuo ko pradėti ir kaip patekti į eilę

„Judėti be skausmo – vienas didžiausių kasdienybės džiaugsmų.
Jei sąnarių skausmai vis dažniau trukdo mėgautis įprasta veikla, neverta jų kentėti ar tikėtis, kad praeis savaime.
Pirmasis žingsnis – kreiptis į savo šeimos gydytoją. Įvertinęs jūsų sveikatos būklę ir įtaręs, kad gali prireikti sąnario endoprotezavimo operacijos, jis išrašys siuntimą gydytojo ortopedo traumatologo konsultacijai.
Jei specialistas nuspręs, kad operacija reikalinga, jis:
• užregistruos prašymą skirti kompensuojamą sąnario endoprotezą;
• padės pasirinkti gydymo įstaigą, turinčią sutartį su ligonių kasa;
• paaiškins tolesnę gydymo eigą.
Savo vietą sąnario endoprotezavimo eilėje pacientai gali pasitikrinti internetu ( https://shorturl.at/W5BcL ), todėl visą informaciją apie laukimo eigą galima stebėti patogiai ir savarankiškai.
Svarbu žinoti, kad Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis ligonių kasa centralizuotai aprūpina gydymo įstaigas ne tik kelio ir klubo, bet ir peties, alkūnės, riešinio nykščio bei čiurnos sąnarių endoprotezais ir jų priedais.“, – teigiama Valstybinės ligonių kasos „Facebook“ įraše.
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