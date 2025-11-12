Santaras palikę neurochirurgai nebeištvėrė: išplatino viešą pranešimą

Į redakciją kreipėsi Santaras palikę neurochirurgai su prašymu paviešinti pranešimą. Pateikiame visą viešą pranešimą:
„Pastarosiomis savaitėmis iš Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų pasitraukia šeši gydytojai neurochirurgai – tarp jų Neurochirurgijos centro vadovas ir abiejų centro skyrių – suaugusiųjų bei vaikų – vedėjai. Šis sprendimas buvo sunkus, ilgai brendęs.
Pastaruosius dvejus metus centre vyko įtempti procesai – sistemingas dalies darbuotojų siekis diskredituoti tuometinį centro vadovą prof. Saulių Ročką ir bet kokia kaina perimti vadovavimą centrui. Tokia atmosfera neišvengiamai griauna pasitikėjimą, kolegialumą ir orumą – vertybes, be kurių medicina praranda savo esmę.
Nors administracija bandė imtis tam tikrų veiksmų, jų nepakako, kad sustabdytų destruktyvų procesą. Šiandien jau akivaizdu – pasitraukimo priežastys nėra tik asmeninės, bet ir sisteminės.
Tarp pasitraukusių gydytojų – specialistai, daugelį metų kūrę ir palaikę vaikų bei suaugusiųjų neurochirurgijos paslaugų tęstinumą Vilniuje. Deja, šiuo metu kai kurios neurochirurginės paslaugos pacientams laikinai nebus prieinamos.
Didžiausia šių pokyčių įtaka, deja, juntama Vaikų neurochirurgijos skyriuje, nes net penki iš šešių pasitraukusių neurochirurgų intensyviai dirbo ir su vaikais. Tai kelia realų pavojų paslaugų tęstinumui ir mažųjų pacientų priežiūros kokybei.
Tokiomis susiklosčiusiomis aplinkybėmis šis sprendimas buvo ypač nelengvas ir sudėtingas, bet būtinas norint pasiekti pokyčių bei siekiant išsaugoti profesinę savivertę, etikos principus ir pagarbą pacientui.
Dėkojame pacientams už pasitikėjimą ir palaikymą – Jūsų gerovė visada buvo ir liks mūsų svarbiausias tikslas. Tikime, kad ateityje Vilniaus neurochirurgija atras naują pusiausvyrą, paremtą skaidrumu, profesionalumu ir pagarba vieni kitiems.
Prof. S. Ročka, dr. R. Kvaščevičius, gyd. R. Raugalas, gyd. G. Lukšys, dr. Ž. Chomanskis, gyd. D.Rinkevičius“.
Santaros klinikos taip pat pateikė savo pozicija dėl pokyčių Neurochirurgijos centre.
„Kadangi situacija Neurochirurgijos centre toliau kinta ir dar trys neurochirurgai pateikė prašymus nutraukti darbo sutartis, o diskusijos socialiniuose tinkluose ir žiniasklaidoje intensyvėja, Santaros klinikos, siekdamos sumažinti visuomenėje kylantį susirūpinimą ir mažųjų pacientų tėvų nerimą, pateikė naujausią situacijos komentarą.
Santaros klinikos informuoja, kad nepaisant darbuotojų kaitos Neurochirurgijos centre, ir toliau užtikrinamas būtinų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pacientams (tiek vaikams, tiek suaugusiesiems) tęstinumas, jos yra ir bus teikiamos pilna apimtimi.
Siekdamos aiškumo, Santaros klinikos pateikia pagrindinius aktualios situacijos aspektus:
Dėl personalo
Santaros klinikos patvirtina faktą, kad trys neurochirurgai nutraukia darbo santykius savo noru. Tik vienas iš trijų papildomai pasitraukusių neurochirurgų dirbo vaikų padalinyje pilnu darbo krūviu ir teikė paslaugas vaikams. Du iš pasitraukusių neurochirurgų teikė paslaugas tik suaugusiesiems (vienas iš jų prireikus budėdavo namuose, dalyvaudamas užtikrinant skubių paslaugų teikimą vaikams).
Dėl paslaugų apimčių ir prieinamumo
Neurochirurgijos paslaugų apimtys nemažės. Mažiesiems pacientams reikalingos paslaugos bus užtikrinamos tokia pačia apimtimi ir kokybe kaip iki šiol. Centro komanda koregavo darbo grafikus ir tvarkas, kad būtų užtikrintos paslaugos. Šiuo metu yra vykdomi jau suplanuotų ambulatorinių konsultacijų pakeitimai, apie kuriuos informuosime mūsų pacientus (jų tėvus) atskirai.
Paslaugų struktūra: kur bus atliekamos operacijos
Kaip ir anksčiau, neurochirurginės operacijos, kurioms nereikalinga specializuota įranga, vaikams bus atliekamos Santariškių g. 7 (vaikų padalinyje). Visi vaikų padaliniai dirbs įprastu režimu ir be apribojimų.
Kompleksinės operacijos, kaip įprasta, bus vykdomos Santariškių g. 2 (suaugusiųjų padalinyje).
Abiejuose korpusuose esantys vaikų ir naujagimių reanimacijos-intensyviosios terapijos skyriai aprūpinti reikalinga įranga ir juose yra užtikrinama priežiūra gydomiems vaikams ir naujagimiams su įvairia patologija: prieš sudėtingas kompleksines intervencines radiologines ir kardiologines procedūras, organų transplantacijas, angiochirurgines operacijas ir po jų“.
Naujausi komentarai