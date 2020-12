Saulės akiniai ir ultravioletiniai spinduliai žiemą: ką privalu žinoti

Rūpintis akių apsauga nuo ultravioletinių (UV) spindulių vertėtų net ir šaltuoju sezonu, kai dangus neretai yra apniukęs, o lepinančių saulės spindulių per mažai. Žiemą saulės spinduliai pasiekia žemę net ir per tirščiausius debesis, o sniegas sustiprina jų poveikį, nes atspindi net 80 proc. šių spindulių (kai tuo tarpu vasarą tik 6 proc.). Taigi, dar didesnis kiekis pavojingų UV spinduliuotės mus pasiekia žiemą ir, nors vasaros sezonui prabėgus akiniai nuo saulės neretai paslepiami giliausiame spintos stalčiuje, tačiau reikėtų žinoti, jog būtent jie yra pati geriausia bei efektyviausia akių apsauga net ir žiemą.

UV spindulių pavojus akims

Saulė – geriausias vitamino D ar natūralaus įdegio šaltinis, tačiau taip pat saulės šviesa skleidžia ir žalingus UV spindulius. Visi esame girdėję, kad UV spinduliai yra pavojingi, tačiau, ar iš tiesų žinome, kokią žalą jie daro?

Be to, kad UV spinduliai gali sukelti vėžį ar saulės smūgį, jie dažnai skatina ir regos sutrikimus: gali pažeisti rageną, sutrikdyti tinklainę ar paveikti akies lęšiuką. Tokie sutrikimai neigiamai veikia akis: jos gali imti ašaroti, tapti jautrios šviesai, gali atsirasti akių raumenų įtampa ar skausmas, o kartais net kilti pojūtis, lyg akys būtų pilnos smėlio. UV spindulių poveikis taip pat gali lemti suprastėjusį regėjimą: neryškų, tarsi išblukusį vaizdo matymą. Be to, UV spinduliai pavojingi, nes gali sukelti akies priekinio segmento uždegimus (fotokeratitą ar fotokonjunktyvitą) arba net tapti pagrindine kataraktos priežastimi. Žinoma, tokių problemų galima išvengti pasirūpinus tinkamomis apsaugos priemonėmis.

„GlassesOn“ nuotr.

Priežastys, kodėl žiemą vertėtų nešioti saulės akinius

Saulės akiniai vienu metu gali suteikti net keletą privalumų: apsaugą, komfortą bei įvaizdį. Tai efektyviausia apsaugos priemonė akims nuo neigiamų UV spindulių. Nors dauguma žmonių mano, jog būnant saulės atokaitoje galima nudegti tik odą, tačiau net neįsivaizduoja, kad taip gali nutikti ir akims. Būtent saulės akiniai apsaugo akis nuo UV spinduliuotės, kuri gali sukelti įvairias regos problemas.

Taip pat saulės akiniai gali apsaugoti ir nuo žvarbaus vėjo. Žiema be stiprių, iš kojų verčiančių vėjo gūsių – tikriausiai neįsivaizduojama. Tokie vėjo gūsiai apsunkina vaizdo matymą, sausina akių gleivinę, todėl akys tampa jautrios. Būnant tokioje situacijoje visada gelbsti akiniai nuo saulės – smarkiai sningant jie neleidžia snaigėms patekti į akis, padeda lengviau matyti ir orientuotis aplinkoje bei apsaugo nuo akies gleivinės išsausėjimo.

Nors akiniai yra nepamainoma įvaizdžio detalė net ir žiemos metu, ši priemonė taip pat suteikia komforto jausmą vairuojant. Žiemos metu važiuojamoji kelio danga neretai apsitraukia ledu ar sniego sluoksniu. Tiek sniegas, tiek ledas puikiai atspindi saulės spindulius, kurie vairuotojus dažnai akina. Daug laiko praleidžiantiems kelyje arba norintiems matyti kuo aiškiau ir ryškiau, vertėtų turėti po ranka akinius nuo saulės (geriausia rinktis poliarizuotus), kuriuos dėvint vairuojant maksimaliai sumažinami akinimas ir atspindžiai.

Saulės akiniai – tik vasaros įvaizdžio detalė?

Gydytojai oftomologai jau seniai paneigė visuomenėje sklandantį mitą, kad saulės akiniai yra naudingi tik vasaros sezono metu. Anot gydytojų, akiniai nuo saulės turėtų būti nešiojami pagal poreikį visais keturiais metų laikais, o ne tik vasarą. Ypač tokių akinių reikėtų nepamiršti saulėtą žiemos dieną, nes, kaip jau buvo minėta anksčiau šiame straipsnyje, žiemą nuo sniego ir ledo atsispindi net trylika kartų daugiau spindulių nei vasarą nuo žemės ar kitų paviršių, todėl yra žymiai didesnė tikimybė atsirasti regos sutrikimams. Žiemos sporto mėgėjams šie akiniai – būtina sporto inventoriaus dalis, o geriausia rinktis poliarizuotus akinius nuo saulės, kurie filtruoja saulės šviesą. Planuojantiems atostogas praleisti kalnuose, saulės akinių nederėtų palikti namuose, jie turėtų būti jūsų kelionei būtinų daiktų sąrašo viršuje. Kalnuose saulės spinduliai – žymiai pavojingesni, nes net kelis kartus ryškesni, o akys nepratusios prie intensyvesnės šviesos.

Kaip išsirinkti tinkamus saulės akinius?

Akiniai nuo saulės atliks savo funkciją, jei bus tinkamai pasirinkti. Pirmiausia, juos renkantis reikėtų atkreipti dėmesį ne tik į žinomą prekės ženklą ar formą, geriausiai tinkančią prie veido, bet ir į lęšių filtro kategoriją (nuo jos priklauso šviesos pralaidumas ir tamsinimo intensyvumas). Svarbu paminėti, kad tiesiog tamsinti akinių stiklai neapsaugo nuo UV spindulių. Tam, kad akys būtų apsaugotos, būtinas UV filtras. Gyvenantiems Lietuvoje ar kitose vidurio Europos valstybėse, geriausia rinktis akinių filtrą, kuris būtų antrosios arba trečiosios kategorijos, kadangi kitų kategorijų akiniai sugeria per mažą kiekį saulės spindulių. Kitas svarbus kriterijus, renkantis akinius – akinių lęšių dydis. Svarbu rinktis tokius akinius, kurie turėtų didesnius lęšius, pilnai dengiančius akies paviršių tiek iš priekio, tiek iš šonų, nes įprastai UV spinduliai gali pasiekti akis įvairiomis kryptimis (iš viršaus, apačios).

„GlassesOn“ nuotr.

Pabaigai

Šaltuoju metų laiku vertėtų rūpintis ne tik imunine sistema, bet ir nepamiršti pasirūpinti savo akimis, kurioms didžiausias pavojus žiemą – UV spinduliai. Gydytojai jau seniai paneigė mitą, kad saulės akiniai – tik šiltuoju sezonu naudingas aksesuaras. Akiniai nuo saulės turi daug privalumų, tačiau svarbiausias jų – apsauga nuo UV spindulių sukeliamos žalos. Tam, kad akiniai nuo saulės atliktų savo paskirtį, būtina juos rinktis atsakingai, atsižvelgiant į svarbiausius kriterijus. Tinkamai pasirinkti akiniai taps ne tik vasaros - žiemos stiliaus aksesuaru, bet ir būtina akių apsaugos priemone.