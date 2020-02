Sausį – rekordinis išrašytų elektroninių receptų kiekis

Pirmąjį šių metų mėnesį visoje šalyje elektroninėmis priemonėmis išrašyta daugiau kaip 1,3 mln. receptų. Tai – didžiausias per mėnesį išrašytų elektroninių receptų kiekis per visą E. sveikatos veikimo istoriją.

Pranešime teigiama, kad aktyviausiai elektroninius receptus sausį išrašinėjo Kauno miesto poliklinika (75,4 tūkst.), Centro poliklinika (53 tūkst.), „MediCa klinika“ (48,7 tūkst.), Antakalnio ir Šeškinės poliklinikos (atitinkamai po 29,6 tūkst. ir 29 tūkst.).

Per sausio mėnesį su elektroniniais receptais pacientai vaistinėse įsigijo maždaug 1,2 mln. vaistų. Tai taip pat didžiausias per mėnesį su elektroniniais receptais įsigytų vaistų kiekis per visą E. sveikatos istoriją.

Daugiausiai vaistų su elektroniniais receptais pacientai įsigijo „Eurovaistinės“ vaistinėse (beveik 390 tūkst.), „Camelia“ vaistinėse (beveik 300 tūkst.), „Gintarinėje vaistinėje“ (220 tūkst.).

Per visus 2019 metus E. sveikatos sistemoje išrašyta daugiau kaip 13 mln. elektroninių receptų – pusantro karto daugiau, nei buvo išrašyta 2018-aisiais. Pacientai su išduotais e. receptais pernai iš viso įsigijo 12 mln. vaistinių preparatų.

Galimybė elektroniniu būdu išrašyti receptus atsirado 2015-ųjų pabaigoje, tačiau gydymo įstaigos aktyviau naudotis šia galimybe pradėjo 2016 metų pabaigoje.