Per savaitgalį Lietuvoje užfiksuoti keturi įvežtiniai koronaviruso atvejai

„Vienas iš jų Šiaulių apskrityje – asmuo atvyko darbo reikalais iš Rusijos per Minską, į Lietuvą pateko per Medininkų postą. Klaipėdos apskrityje vienas atvejis – asmuo keliavo iš Suomijos per Taliną keltu, o į Lietuvą atvyko per Saločių pasienio punktą. Ir Tauragės apskrityje taip pat vienas įvežtinis atvejis – asmuo grįžo iš Olandijos per Vokietiją į Klaipėdą keltu“, – spaudos konferencijoje pirmadienį sakė NVSC Vilniaus departamento vadovė Rolanda Lingienė.

Likę 16 atvejų buvo fiksuoti Vilniaus apskrityje, tarp jų – dar vienas įvežtinis: koronavirusas nustatytas iš Rusijos grįžusiam tolimųjų reisų vairuotojui.

Keturi savaitgalį užfiksuoti atvejai susiję su Vilniaus miesto klinikine ligonine: užsikrėtė pacientai ir darbuotojai, susirgusiųjų šeimos nariai. Dar trys atvejai, siejami su šia ligonine, užfiksuoti Nacionalinio vėžio instituto darbuotojui ir dviem jo šeimos nariams. Dar vienas atvejis užfiksuotas Vilniaus miesto klinikinės ligoninės padalinyje Antakalnyje, kur susirgo darbuotojas.

Santaros klinikose vienas naujas atvejis susijęs su Krūtinės chirurgijos skyriumi, taip pat užsikrėtė pacientų, kuriems nustatytas koronavirusas, trys artimieji.

Dar vienas atvejis savaitgalį nustatytas Pergalės gatvėje esančio namo gyventojui bei su Antavilių pensionatu susijusiam asmeniui – darbuotojo artimajam. Taip pat fiksuotas šeiminis protrūkis.

Šie atvejai nustatyti penktadienį ir šeštadienį.