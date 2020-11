Karštojoje linijoje norėjusi įsidarbinti savanorė suglumo pamačiusi darbo grafiką

„Nuo balandžio iki birželio, kai rasdavau laisvo laiko, savanoriavau Koronos karštojoje linijoje. Dezinfekciniu skysčiu apipurkšto mikrofono pagalba per kelias pokalbio minutes lyg atoslūgis nusekdavo paskambinusiojo nerimas, baimė, pyktis ar irzulys. Žmogaus balsas ausinėje tapdavo pasaulio centru, padėjus ragelį – kažkur dešimt sekundžių poilsio, tada – prisiskambina naujas centras. Dienos pabaigoje balsas šiugždėdavo nudilęs tarsi padanga po saulučių braižymo ant asfalto, bet… buvo verta. Birželį, kai dėstytojai prasidėjo atostogos, –Karštoji linija ėmė ieškoti darbuotojų, tad pasisiūliau porą mėnesių pusę etato padirbėti. Praėjau atranką. Atsiuntė darbo grafiką“, – pasakojo mergina.

Tiesa, darbo grafikas merginą gerokai suglumino – lape buvo nurodyta, kad darbo pamaina trunka penkiolika valandų.

„Nustembu: pamaina – penkiolika valandų. Ne aštuonias, ne devynias, ne septynias (darbotvarkė: pokalbis, apie dešimt sekundžių pertrauka, pokalbis, copy+paste su variacijomis x 50; kažkada tarpe pietūs, tualetas)… Teiraujuosi a la: Gal galima sutrumpinti pamainas iki tradicinio darbo laiko, man nesunku ateiti dažniau? Ne, negalima. Bet juk per penkiolika valandų (dabar turbūt dvylika) nukentės darbo kokybė? Mums nepatogu sudaryti tokį grafiką, mes greitosios pagalbos stoties padalinys, ten žmonės ir po 24 val. per parą budi, patys darbuotojai taip renkasi, jiems taip patogiau. Bet man taip nėra patogiau, ar turiu galimybę pasirinkti, ir ar išties visi tie žmonės taip renkasi? Deja, dėkui už jūsų laiką, bet mūsų poreikiai ir jūsų galimybės nesutampa. Bet ar mūsų poreikiai nėra tie patys – pagalba žmonėms, šalies gerovė, – juk neįmanoma penkiolika valandų kokybiškai dirbti tokio intensyvaus darbo, aš juk ir savanoriavau tam, kad realiai padėčiau, o ne užsidėčiau pliusiuką, kad atidirbau? Arba dirbsite tokias pamainas, kaip mums patogiau sudėlioti, arba nedirbsite“, – nemalonų pokalbį prisiminė mergina.

„Neįsidarbinau. Dėl to galiu viešinti darbo grafiką – nebuvau pakviesta pasirašyti sutarties. Tie, kurie pasirašė, negali. Nieko viešinti. Šiomis dienomis su parūdijusiu nerimu skaitau, kad žmonės ilgai neprisiskambina į Koronos karštąją liniją. Rugsėjį vėl siūliausi savanoriauti. Atrašė, – nereikia. Ir su nesmagia kalte pravažiuodama nužvelgiu greitosios pagalbos stoties langus, už kurių darbuotojai „renkasi“ dirbti po 24 val. per parą. Poliklinikas. Ligonines. Kažin, kiek mūsų medicininio personalo „renkasi“ savo grafikus – ypač tais atvejais, kai nėra naktinių budėjimų ir poreikio dirbti ilgomis pamainomis, bet kažkam patogiau susieina skaičiai? Vis girdžiu, kaip darbuotojai spraudžiami, lankstomi, renčiami, lenkiami, grūdami, stumiami, brukami, kišami, pakuojami į skaičius. Kyla skaičiai, tik ne tie“, – apmaudo neslėpė mergina.

Portalo žurnalistams susisiekus su Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties (GMPS) atstovais, buvo patikinta, kad mergina norėjo įsidarbinti birželio mėnesį – tuo laikotarpiu, pasak atstovų, Karštojoje linijoje dirbo daug savanorių, kurie neskaičiavo darbo valandų – dirbdavo tiek, kiek leido jėgos.

Tačiau nuo liepos mėnesio Karštojoje linijoje darbo tvarka pasikeitė, darbuotojams numatyta dvylikos valandų pamaina, dirba ne savanoriai, o tik įdarbinti asmenys. „Šiuo metu pamaina yra dvylika valandų, nuo 8 val. iki 20 val.“, – teigė Kauno GMPS direktoriaus pavaduotoja medicinai Ilona Kajokaitė.

Kolegei antrino ir Kauno GMPS direktorius Nerijus Mikelionis – pasak jo, šiuo metu Karštojoje linijoje pluša tik įdarbinti žmonės, savanorių šiuo metu nėra.

„Aš, žinokite, nenoriu komentuoti tokių išsigalvojimų, ir tai yra absoliutini nesąmonė. Žmonės dirba etatinį darbą, yra įdarbinta 70 žmonių. Visi dirba nustatytą laiką – pamaina yra dvylika valandų. Tai, kas ten yra parašyta – ji norėjo savanoriavimo laiku dirbti. Savanoriai galėjo dirbti tiek, kiek norėjo. Šiuo metu yra etatiniai darbuotojai, dvylikos valandų pamainomis, išlaikant darbo ir poilsio režimą. Mes turime tiek darbų, kad komentuoti atskirų žmonių pasisakymus mes tikrai neturime laiko“, – situaciją komentavo N. Mikelionis.

„Skambučių būna įvairiai – gali būti 12 tūkst. per parą, gali būti 3-4 tūkst. Dabar pas mus yra paleista registracija internetu ir tikrai tos apkrovos sumažės. Šiuo metu savanorių neturime. Dirba įdarbinti žmonės. Po dvylika valandų turime ir dispečerių pamainas, ir ligoninės turi po dvylika valandų pamainas. Aš nelabai suprantu, iš kur tas nustebimas?“, – klausė I. Kajokaitė.

Pasak direktoriaus pavaduotojos medicinai, Karštojoje linijoje dirba ir kariškiai. „Jie yra kaip savanoriai, dengiantys šiuo metu. Bet savanorių iš gatvės šiuo metu mes neturime“, – portalui pasakojo Kauno GMPS atstovė.

SAM: užsiregistruoti COVID-19 tyrimui galima ir internetu

Visi žmonės, pajutę koronaviruso infekcijai būdingus simptomus, nuo šiol užsiregistruoti tyrimui mobiliajame punkte gali ir užpildę specialią anketą interneto tinklalapyje 1808.lt, penktadienį pranešė SAM

Anot jos, tai leis gyventojams registracijos procedūrą atlikti „greičiau ir patogiau, nes nereikės skambinti į Karštąją liniją 1808“. „Toks sprendimas priimtas kartu su Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotimi ieškant sprendimų, kaip spręsti augančio skambučių srauto iššūkį ir daliai gyventojų negalint prisiskambinti į Karštąją liniją“, – rašoma pranešime.

Ministerijos teigimu, registruotis internetu galima, jei juntamas bent vienas simptomas, būdingas koronavirusui: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės, skonio praradimas ar susilpnėjimas.

Papildomi ir mažiau specifiški simptomai gali būti galvos ir raumenų skausmas, šaltkrėtis, nuovargis, vėmimas, viduriavimas.

Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad gyventojai taip pat turi galimybę skambinti numeriu 1808, kai reikia užsiregistruoti koronaviruso tyrimui mobiliame punkte, reikalinga konsultacija dėl izoliacijos arba konsultacija, kaip elgtis grįžus iš koronaviruso paveiktos šalies.

Skambinti į Karštąją liniją galima visoje Lietuvoje nuo 8 iki 20 val. kasdien nemokamai iš visų tinklų.

Be to, SAM nurodo, kad artimiausiu metu planuojama dar išplėsti tyrimų galimybes, jog poliklinikos, savo teritorijoje įsteigusios specialius patikros punktus, galėtų gauti apmokėjimą už atliekamus tyrimus, o registruotis į poliklinikose įsteigtus punktus būtų galima per juos įsteigusią gydymo įstaigą.