Šeimos gydytojos patarimai: kaip apsisaugoti nuo žiemos ligų

Ar galima užsikrėsti būriuojantis prie eglės lauke ir kaip keičiasi kovido simptomai, pasakojo Šeškinės poliklinikos šeimos gydytoja Justina Žilinskė.
– Dėl ko į jus žmonės dabar daugiausia kreipiasi?
– Pastaruoju metu stebime padidėjimą susirgimų kovido infekcija ir gripu. Seniau buvo populiari streptokokinė infekcija, dabar šiuo metu jos iš tikrųjų nėra. Galima sakyti, kad mūsų aplinką uždominavo kovido ir gripo virusai.
– Kuo jie skiriasi? Kaip dabar atskirti, jeigu abu populiarūs, didelis sergamumas? Testas pirmiausia?
– Taip, iš tikrųjų visiems atliekame testus, nes tai padeda kasdienėje diagnostikoje. Dabar simptomai maišosi tarpusavyje. Pavyzdžiui, kovidui dabar būdingas aukštas karščiavimas, ko seniau nebūdavo prie klasikinės virusinės infekcijos. Dabar jau būna 38 °C karštis. Iš tikrųjų aukštas karščiavimas komplikuojasi – atsiranda sinusitai, pneumonija.
– Sunku nuo gripo atskirti?
– Taip, tikrai sunku dabar.
– Kada dar namie pasigydyti arbatomis, lovos režimu, o kada jau turėtų įsijungti ta raudona šviesa, kad tikrai skubiai reikia pas mediką?
– Sakyčiau, kad namuose galima būti saugiai, jeigu karščiavimas tęsiasi vieną ar dvi paras. Bet jeigu dvi paras tęsiasi aukštas – 39 °C – karščiavimas, tai rekomenduočiau pasikreipti, bent paklausyti plaučius, pasidaryti kraujo tyrimą, nes dabar pasitaiko atvejų, kad žmogaus savijauta nebloga, o kraujo tyrimai būna labai blogi.
– Kodėl taip būna?
– Tiesiog dabar taip reiškiasi ligos.
– Apgavikės tokios ligos. Kalėdiniu laikotarpiu šiek tiek keičiasi mūsų režimas. Miestai puošiasi, žmonės buriasi vakarais. Teko matyti, kokia minia susirinko Katedros aikštėje eglutei įžiebiant. Ar įmanoma užsikrėsti kokia nors peršalimo liga, viršutinių kvėpavimo takų infekcija būnant lauke su kitais žmonėmis?
– Aišku, įmanoma, nes vis tiek mugė vyksta, žmonės liečia daiktus. Kaip žinome, virusai plinta ne tik kvėpuojant, čiaudint, kalbant, bet ir liečiant daiktus. Dėl to tikrai pasitaiko. Šią savaitę irgi buvo žmonių, kurie kreipėsi, sakė, kad buvo mugėje. Tai tikrai būna.
– Ką galima namuose pasidaryti? Galbūt arbatos tam tikros, vitamino C vartojimas?
– Taip, žinoma, šitie dalykai yra visada geri. Peršalimo ligų sezono metu rekomenduojame vartoti, pavyzdžiui, vitaminus A, C, E, kitus preparatus, kurie stiprina imuninę sistemą. Arbatos tikrai visada yra geras sprendimas. Jeigu nesergate diabetu, medaus irgi galima paimti.
