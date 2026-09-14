Senjorai su vasara atsisveikina aktyviai: tarp jų – 83 metų treneris

Šis turnyras, kaip ir ankstesnieji, buvo vardinis, skirtas Lietuvos teniso legendai Stasiui Labanauskui. Tai, kad tenisas – sporto šaka, kuriai nėra amžiaus ribų, įrodo ir pats sporto meistras Stasys Labanauskas.
Stays Labanauskas yra 13 kartų buvęs Lietuvos teniso čempionas, Pasaulio vyrų senjorų vieneto ir dvejeto čempionas, o dabar būdamas 83 metų keturis kartus savaitėje dar tebetreniruoja ir pradedančius, ir jau patyrusius teniso mėgėjus, stebėdamas jų žaidimą ir duodamas naudingus patarimus. Nemaža dalis turnyre „Vis jauni“ dalyvavusių buvo Stasio Labanausko mokiniai ar netgi partneriai teniso dvejetuose.
Tai, kad tenisas gerina sveikatą ir ženkliai prisideda prie ilgaamžiškumo, rodo ir moksliniai tyrimai. Amerikiečių mokslininko S. Gordon 2024 m. atliktų tyrimų rezultatai akivaizdžiai pagrindžia 10 priežasčių kodėl naudinga žaisti tenisą, t.y. : apsaugo širdį ir mažina miokardo infarkto riziką, padeda reguliuoti svorį, mažina kaulų retėjimo riziką, stiprina kaulų-raumenų sistemą, gerina rankų ir akių koordinaciją, pagerina judrumą ir pusiausvyrą, mažina depresiją, gerina bendrą savijautą, vysto strateginį mąstymą ir problemų sprendimo įgūdžius bei pagerina socialinį bendravimą.
Patys naujausi tenisą žaidžiančių asmenų ilgalaikiai stebėjimai parodė, kad tarp kultivuojančių šią sporto šaką vyrų gyvenimo trukmė yra 5,7 metų, o moterų – 2,8 metų ilgesnė nei nežaidžiančių teniso.
Abiejų turnyrų iniciatorė yra prof.habil.dr. Irena Misevičienė (76m), Lietuvos gydytojų teniso sąjungos narė, buvusi Kauno moksleivių teniso rinktinės narė.
Ji 1974m. su Aurelija Markelyte-Masiuliene tapo teniso dvejetų vicečempionėmis Lietuvos moksleivių spartakiadoje. Sugrįžusi į teniso kortus po 60 metų, Irena Misevičienė įrodė, kad tikrai tenisą galima žaisti ir po ilgesnės pertraukos bei pasiekti neblogų rezultatų: 2021 m. ji tapo bronzos medalio, o 2023m., 2024m. ir 2025m. – sidabro medalių laimėtoja Pasaulio gydytojų teniso turnyruose moterų vienetų 70plius ir 75plius amžiaus grupėse.
Turnyre dalyvavo ir patyrusių mišrių dvejetų grupėje kartu su LR Seimo pirmininku Juozu Oleku tapusi nugalėtoja daugkartinė Lietuvos teniso čempionė Birute Sližytė-Adomavičienė.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad pirmasis senjorų, 60 plius vyrų ir 55 plius moterų, teniso dvejetų turnyras buvo suorganizuotas laimėjus Kauno rajono savivaldybės Sporto skyriaus skelbto konkurso projektą „Vis jauni“ Kauno r. Mero taurei laimėti.
Projektą rengė prof. Irena Misevičienė ir po įvykusio pirmojo Kauno rajono mero taurei laimėti sėkmingo turnyro gimė tradicija palydėti vasarą kitu senjorų „Vis jauni“ teniso turnyru.
Šiame vasaros palydų „Vis jauni“ teniso dvejetų turnyre susitiko 20 porų – 4 moterų, 4 vyrų ir 4 patyrusių (vienas žaidėjas 70 plius) ir 8 brandžių (vienas žaidėjas 60 plius) mišrių dvejetų poros.
Į turnyrą buvo kviečiami visos Lietuvos teniso senjorai ir šiame turnyre be kauniečių, dalyvavo vilniečiai, klaipėdiečiai, molėtiškai, prieniškiai, plungiškiai, radviliškiečiai ir ignaliniškiečiai.
Moterų dvejetų grupėje stipriausios buvo gydytojos Lorita Šalugienė su Kristina Žviniene, o vyrų grupėje – odontologas Antanas Černikis su gydytoju Olegu Pauliukevičiumi.
Brandžių mišrių dvejetų grupėje stipriausia buvo molėtiškių šeima – Raimonda ir Jaunius Zabarauskai. Turnyras vyko LSD „Žalgirio“ sporto komplekse ir visų dalyvių vardu buvo išreikšta padėka komplekso direktorei, kuri sudarė sąlygas organizuoti turnyrą sekmadienį, kai įprastai vasaros metu šiame sporto komplekse ši diena yra nedarbo diena.
Senjorų entuziazmas žaisti tenisą neblėsta ir sutarta, kad kitas, jau Kalėdinis teniso dvejetų turnyras, vyks š.m. gruodžio 26 dieną „Žalgirio“ sporto komplekse. Visi Lietuvos 60 plius teniso mėgėjai kviečiami aktyviai dalyvauti šiame turnyre ir stiprinti savo sveikatą.
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