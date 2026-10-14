Senjorų laukia nelengvi laikai? Specialistų prognozės kelia nerimą

Kulautuvoje duris atveria atnaujintas slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninės padalinys. Čia įrengtos 169 vietos žmonėms, kuriems reikalinga nuolatinė slauga ar priežiūra. Iš jų 133 skirtos slaugai, o dar 36 – socialinei globai.
„Socialinės globos ir sveikatos priežiūros paslaugos po vienu stogu. Socialinės globos pacientai galės gyventi kiek norės, o kitos sveikatos paslaugos bus apribotos, t. y. 120 dienų per metus“, – aiškino Kazio Griniaus ligoninės direktorė Ieva Bradulskienė.
Vos paskelbus apie naujų savivaldybės globos namų atidarymą, norinčiųjų juose apsigyventi netrūko. Tiesa, nors laukiančiųjų sąrašai jau sudaryti, ne visi žmonės gali iškart pasinaudoti atsiradusia laisva vieta.
„Mes šiuo metu savo eilėje turime laukiančių žmonių, bet ne visi gali atvažiuoti, kuomet yra laisva lova“, – pasakojo I. Bradulskienė.
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Apie tai, kur teks praleisti senatvę, vis dažniau susimąsto ir patys gyventojai. Vieni įsitikinę, kad globos namai tampa būtinybe, ypač kai artimieji gyvena toli arba nėra kam pasirūpinti senstančiais tėvais.
„Jei neturi šeimos, visi išsilakstę, tuomet reikia būtinai“, – kalbėjo pašnekovas.
Dalis vyresnio amžiaus žmonių globos namus vertina ir dėl patogumo, esą juose nereikia rūpintis kasdieniais buities darbais ar mokesčiais.
„Patogu, nes nereikia rūpintis komunaliniais“, – sakė kaunietis.
Kauno meras Visvaldas Matijošaitis neslėpė, kad globos įstaigų trūksta tiek mieste, tiek visoje Lietuvoje. Nors Kaune planuojama įrengti dar dvi tokias įstaigas, augantis poreikis kelia vis daugiau iššūkių.
„Žmonės senėja, vaikai išsiskirsto ir lieka vieniši“, – komentavo V. Matijošaitis.
Pasak mero, globos namų plėtrą stabdo ir biurokratinės kliūtys. Savivaldybė planavo Vičiūnuose esančią buvusią Kazio Griniaus sanatoriją pritaikyti senjorų globai, tačiau planams sutrukdė paveldosaugos reikalavimai.
„Norėjome pastatyti dar vieną korpusą, o uždėjo apsaugą. Aš nesuprantu kartais tokių veiksmų, nuo ko ten saugoti. Paveldinių namų neliečiame, norėjome stiklinį su vaizdu į mišką“, – aiškino V. Matijošaitis.
Ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacijos vadovas įspėjo, kad senstant visuomenei situacija ateityje gali tapti dar sudėtingesnė. Kai kuriuose didmiesčiuose laukiančiųjų vietos globos įstaigose skaičius jau dabar itin didelis.
„Žmonių, laukiančių eilėje, gali būti nuo keliasdešimt iki praktiškai tūkstančio didesniuose miestuose. Laukiančių labai daug. Senėjanti visuomenė parodys, kad vietų vis labiau trūks ateityje“, – teigė Ilgalaikės priežiūros įstaigų asociacijos vadovas Jonas Zelba.
Jei didmiesčiuose globos ir slaugos įstaigų trūksta, mažesnėse savivaldybėse padėtis dar sudėtingesnė. Pavyzdžiui, Neringoje senjorams tenka patiems ieškoti pagalbos net norint nuvykti į gydymo įstaigą.
Specialistų teigimu, viena iš galimų išeičių – kurti bendras kelių savivaldybių gyventojus aptarnaujančias įstaigas.
„Tarp regionų, tarp miestelių gali būti apskrities įstaiga, kuri aptarnauja apskritį ar kelis regionus“, – sakė Neringos tarybos narys Matas Lasauskas.
Priklausomai nuo savivaldybės ir reikalingų paslaugų, vietos globos ar slaugos įstaigoje Lietuvoje gali tekti laukti nuo kelių savaičių iki kelerių metų.
Anot specialistų, į globos namus žmonės dažniausiai kreipiasi ne dėl patogumo, o todėl, kad savarankiškai gyventi tampa pernelyg sunku ar net neįmanoma.
„Dažnai žmonės vieniši, su negaliomis, fizinė negalia, tad namuose gyventi neįmanoma. Dėl to žmonės važiuoja į globos namus ir tai tikrai nėra mada“, – aiškino J. Zelba.
Tiesa, vietų trūkumas – ne vienintelė problema. Globos ir slaugos įstaigos susiduria ir su darbuotojų stygiumi. Skaičiuojama, kad sektoriuje trūksta kelių tūkstančių specialistų, o kasmet iš jo pasitraukia daugiau darbuotojų nei ateina naujų.
„Tai nėra patrauklu ką tik baigusiems slaugytojams, tad šie renkasi grožio industriją“, – tikino J. Zelba.
Specialistų prognozėmis, jei situacija nesikeis, ateityje papildomų globos ir slaugos vietų poreikis Lietuvoje gali siekti dešimtis tūkstančių.
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