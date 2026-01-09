Šešiems neurochirurgams palikus Santaros klinikas, gyventojai kviečiami pasirašyti peticiją

„Mes, 44 aktyviai veikiančios šeimos, susibūrėme ir inicijavome peticiją“, – penktadienį surengtos spaudos konferencijos metu kalbėjo vieno iš Santaros klinikų Vaikų neurochirurgijos skyriuje gydytų vaikų mama Lina Antinienė.
Jos teigimu, peticija „Santaros vaikų neurochirurgai turi būti grąžinti“ siekiama atkurti sklandžiai veikiantį Santaros klinikų Vaikų neurochirurgijos skyrių su medikais, turinčiais darbo su vaikais patirties ir galinčiais užtikrinti reikalingų paslaugų, operacijų bei procedūrų prieinamumą.
Išėjus patyrusiems medikams, kai kurios sudėtingos operacijos tapo neprieinamos
L. Antinienės teigimu, šiuo metu, klinikas per pastaruosius kelis mėnesius palikus šešiems neurochirurgams, kai kurios sudėtingos operacijos Santaros klinikose nebėra prieinamos, mat ligoninėje likę dirbti medikai neturi tam reikalingos patirties.
„Per šiuos tris mėnesius teko daug daugiau sužinoti apie mediciną ir neurochirurgiją (…) nei norėtųsi. Sužinojome, kad gydytojų rezidentūra trunka šešerius metus. Keturi mėnesiai skiriami vaikams. Kaip per tuos keturis mėnesius užsiauginti tokią patirtį, kokią būtų galima prilyginti dešimtmečiams?“ – konferencijos metu kalbėjo mama.
Tuo metu kita Vaikų neurochirurgijos skyriuje gydyto vaiko mama Jurgita Rogožienė akcentuoja, jog klinikas palikus keliems patyrusiems specialistams, pacientai nebeturi jiems priskirto neurochirurgo.
„Nuo šiol mes nebeturėsime vieno priskirto neurochirurgo. Tie neurochirurgai, kurie budės, tie ir konsultuos, kai mes atvyksime į ligoninę (…). Nebebus vieno gydytojo, kuris pažįsta mano vaiką ir kuris galės viduryje nakties atsikėlus padėti apsispręsti situacijoje ir suprasti, kokių veiksmų reikės imtis (…). Man tai nėra saugumo jausmas. Man tai yra tik baimė, kad dukra Santarose negaus gero, kokybiško gydymo, kaip gaudavo iki šiol“, – teigė J. Rogožienė.
„Pradėjus komunikaciją su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), mums buvo labai daug žadėta: karštoji linija, sprendimai, tęstinumas, tačiau realybėje veiksmai vyksta tik tada, kai jiem dar kartą primename, parašome laišką (…), papildomai paskambiname“, – kalbėjo moteris.
R. Raugalas: problema vystėsi daugiau nei dvejus metus
Savo ruožtu vienas iš darbo išėjusių neurochirurgų Ramūnas Raugalas tikina, jog konfliktas tarp šešių pasitraukusių medikų ir Santaros klinikų administracijos brendo ilgą laiką.
„Problema Neurochirurgijos centre pamažu vystėsi daugiau nei dvejus metus (…) Atsirado gydytojų grupė, kuri kryptingai, sistemingai bandė uzurpuoti vadovavimą Neurochirurgijos skyriui. Buvo pasirinktas ne garbingo, profesinio konkuravimo kelias (…), bet tiesiog kryptingai diskredituojant tuometinio Neurochirurgijos centro vadovą profesorių Saulių Ročką“, – teigė R. Raugalas.
„Per pastaruosius dvejus metus taip ir įvyko, kad aplink tuos neurochirurgus susiformavo grupelė ir likę neurochirurgai taip pat sudarė grupelę. Iš viso penkiolika gydytojų – devyni pasilikusieji vienoje grupėje ir šeši, kurie išėjo, kitoje grupėje (…). Mes visomis įmanomomis priemonėmis bandėme išspręsti konfliktą Santaros klinikų ribose, naudojant klinikų vidinius resursus, vidines tarnybas, bet kažkuriuo metu administracijai pradėjus rodyti ryškų palankumą anai grupei, o mums vis sunkiau randant kontaktą su Santaros klinikų administracija (…), priėmėme sprendimą išeiti“, – aiškino jis.
Peticiją pasirašė daugiau nei 8 tūkst. žmonių
L. Antinienės teigimu, šiuo metu peticiją, kuria siekiama atkurti efektyviai veikianti Santaros klinikų Vaikų neurochirurgijos skyrių, kuriame dirbtų patyrę specialistai, yra pasirašę daugiau nei 8 tūkst. žmonių.
„Po peticijos šitie parašai bus įteikti SAM ir pakartotinai dar kartą rašysime, dar kartą kviesime, prašysime veiksmų, nes administratoriai keičiasi, bet yra specialistų, kurių pakeisti neįmanoma“, – akcentavo ji.
Kaip skelbta anksčiau, lapkričio mėnesį per kelias savaites Santarų klinikas nusprendė palikti šeši neurochirurgai. Siekiant išsiaiškinti detalesnę informaciją apie klinikos personalo išteklius, ligoninėje lankėsi ir Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariai bei ministrė Marija Jakubauskienė.
Ji taip pat buvo užsiminusi, jog jos vadovaujama Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėl susidariusios situacijos pradėjo vidinį tyrimą.
Vis dėlto, jau po vizito klinikose ministrė situaciją įstaigoje pavadino komunikacine krize ir teigė, jog medikų išėjimas nepadarys jokios įtakos ligoninėje teikiamų paslaugų prieinamumui.
Naujausi komentarai