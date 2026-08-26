Ši paslauga vaikams priklauso nemokamai

„Dantų silantavimas – viena iš priemonių, padedančių apsaugoti vaikų nuolatinius krūminius dantis nuo ėduonies.
Procedūros metu specialia medžiaga padengiamos dantų vagelės ir įdubos, kuriose gali kauptis ėduonį sukeliančios bakterijos. Taip padedama apsaugoti sveikus nuolatinius krūminius dantis nuo ėduonies.
Kaip vyksta silantavimas?
Tai greita ir neskausminga procedūra: danties paviršius nuvalomas, paruošiamas ir padengiamas silantu, kuris sukietinamas specialia šviesa. Be gręžimo ir be skausmo.
Kam ši paslauga skirta?
Vaikams nuo tada, kai išdygsta pirmasis nuolatinis krūminis dantis, iki 14 metų.
O kiek tai kainuoja?
Vaikams iki 14 metų dantų silantavimas gydymo įstaigose, turinčiose sutartį su ligonių kasa, yra nemokamas – paslaugą apmoka ligonių kasa iš PSDF lėšų.
Po silantavimo svarbu nepamiršti ir toliau reguliariai lankytis pas odontologą – profilaktika padeda laiku pastebėti, ar silantas laikosi ir ar dantys išlieka sveiki“, – teigiama įraše.
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