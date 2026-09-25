Šimtamečių rekordas

Tekančios Saulės šalyje asmenų, sulaukusių 100 ir daugiau metų, skaičius viršijo 100 tūkst. – tai naujas ilgaamžiškumu garsėjančios tautos rekordas, praneša CNN.
Japonijos sveikatos, darbo ir gerovės ministerijos duomenimis, šimtamečių gretos nuosekliai auga jau 56-erius metus iš eilės.
Šį rugsėjį jų skaičius pasiekė 107 tūkst. 677 – tai beveik 8 tūkst. daugiau nei praėjusiais metais. Absoliučią daugumą ilgaamžių – net 88 proc. (94 tūkst. 298) – sudaro moterys.
Šalies sveikatos apsaugos ministras Kenichiro Ueno pasidžiaugė, kad vis daugiau piliečių sugeba taip ilgai išlikti aktyvūs bei sveiki.
Pasaulio banko duomenimis, vidutinė japonų gyvenimo trukmė siekia 84 metus (palyginimui, JAV – 79).
Ilgaamžiškumas dažnai siejamas su sveikesne mityba, pažangia medicina, fiziniu aktyvumu ir kultūriniais gyvenimo būdo ypatumais, tarp jų – „ikigai“ samprata, skatinančia ieškoti kasdienybės prasmės.
Šiandien vyriausiais šalies senoliais laikoma 114 metų Kioto gyventoja Fuyo Kishimoto ir 112-metis Hikaru Kato iš Kumamoto.
Vis dėlto šis pasiekimas ketvirtajai pagal dydį pasaulio ekonomikai kelia ir rimtų iššūkių. Senstanti visuomenė didina slaugos kaštus ir mažina darbingo amžiaus gyventojų skaičių.
Bendras apie 123 mln. siekiantis Japonijos gyventojų skaičius toliau smunka dėl rekordiškai žemo gimstamumo.
Nors pastaraisiais metais šalis pravėrė duris imigrantams, neseniai vizų taisyklės vėl sugriežtintos stiprėjant nepasitenkinimui atvykėliais.
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