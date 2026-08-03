Šis augalas gali pakeisti ir muilą, ir skalbiklį

„Vaistinis putoklis (Saponaria officinalis) gali pakeisti muilą ir net skalbimo miltelius.
Jį galima aptikti pievose, pamiškėse, pakelėse ir kitose saulėtose vietose.
Dabar – putoklio žydėjimo metas. Jis pasipuošęs gausybe šviesių, maloniai kvepiančių žiedų. Jie ne tik puošia aplinką, bet ir vilioja bites, drugius bei kitus apdulkintojus.
Vaistinį putoklį žmonės nuo seno naudojo praustis, skalbti. Visose augalo dalyse gausu saponinų – natūralių medžiagų, kurios vandenyje sudaro švelnias putas. Pavirus šaknis, lapus ar žiedus, galima pasigaminti natūralų skystą prausiklį ar plaukų priežiūros priemonę. Deja, dabar ši augalo savybė primiršta.
Šiandien, kai vis daugiau dėmesio skiriame natūralesniems pasirinkimams ir tvaresniam gyvenimo būdui, vaistinis putoklis vėl sulaukia dėmesio. Jis primena, kad gamta gali pasiūlyti ne tik grožį, bet ir netikėtų, nuo seno žinomų panaudojimo būdų“, – teigiama įraše.
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