Šis žingsnis gali išgelbėti nuo sunkios ligos

„Pagal Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, nuo 2023 m. vasario 1 d. nuo žmogaus papilomos viruso (ŽPV) pradėti skiepyti visi 11 metų vaikai – tiek berniukai, tiek mergaitės.
Skiepijimo schema: Skiriamos dvi vakcinos dozės, ne mažesniu kaip 6 mėn. intervalu. Jei vaikas nebuvo pradėtas skiepyti 11 metų, tai galima padaryti iki 17 metų. Nuo 15 metų skiriamos trys vakcinos dozės – dvi dozes kompensuoja valstybė, už trečią dozę tėvams / globėjams reikia susimokėti.
Dažniausiai užduodami klausimai apie ŽPV imunizaciją
Ar vakcinos nuo ŽPV yra tinkamai ištirtos ir veiksmingos?
Taip. Iki pateikiant vakcinas rinkai, tyrimų metu buvo paskiepyta tūkstančiai merginų, moterų, berniukų ir vyrų 33 pasaulio šalyse. Tyrimai parodė, kad vakcinos yra:
- 100 proc. efektyvios prieš 16 ir 18 ŽPV tipų sukeltus ikivėžinius gimdos kaklelio pokyčius;
- 90 proc. efektyvios apsaugant nuo lytinių organų karpų ir ikivėžinių varpos ligų;
- 78 proc. efektyvios apsaugant nuo išangės ligų, sukeltų mažos ir didelės rizikos ŽPV tipų.
Ar vakcinos nuo ŽPV sukelia nepageidaujamų reakcijų?
Kaip ir visos vakcinos, ŽPV vakcinos gali sukelti nepageidaujamų reakcijų. Dažniausios: injekcijos vietos paraudimas, paburkimas, skausmas, galvos skausmas. Visos reakcijos yra trumpalaikės. Po skiepijimo visi paskiepyti asmenys stebimi 15 minučių.
Ar vakcinacija nuo ŽPV apsaugo ilgą laiką?
Tyrimais stebimas vakcinų efektyvumas – beveik 10 metų, o vertinant turimus duomenis, apskaičiuotas apsaugos laikotarpis – daugiau nei 20 metų.
Ar vakcina nuo ŽPV saugi nėštumo ir žindymo metu?
Jei vakcina buvo suleista prieš sužinant apie nėštumą – nerimauti nereikia.
Vakcina nedaro įtakos vaisingumui, nekenkia vaisiui, nesukelia papildomų nepageidaujamų reiškinių nėštumo metu. Tolimesnė vakcinacija tęsiama po gimdymo. Žindymo metu skiepytis galima – vakcina nepaveikia pieno kokybės ir nekenkia kūdikiui.
Kodėl skiepyti, jei vaikas dar neturėjo kontakto su ŽPV?
Geriausias imuninės sistemos atsakas pasiekiamas tada, kai skiepijamos jaunos mergaitės ir berniukai, dar neturėję kontakto su ŽPV. Be to, jaunesniame amžiuje pakanka dviejų dozių, o vyresniems – jau trijų, siekiant tokio paties imuniteto“, – teigiama įraše.
Naujausi komentarai