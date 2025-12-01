Situacija varo į neviltį: pritrūko dar vieno svarbaus vaisto

Dotnuvoje gyvenanti Beata žino, ką reiškia susidurti su sunkia liga.
Moteriai buvo diagnozuotas vėžys, bet ji sako, kad jos istorija – sėkmės. Operacija ir chemoterapija pavyko, dabar liko hormonų terapija.
„Tai tikslinis preparatas, jis skirtas krūties onkologijai gydyti. Preparatą reikia naudoti penkerius metus. Dabar pradėjau ketvirtus. Jį reikia gerti tam, kad neatsinaujintų, iš naujo nepradėtų daugintis vėžinės ląstelės“, – komentavo pacientė Beata Kacevičienė.
Moteriai reikalingas vaistas – tamoksifenas.
„Nuvykus į vaistinę preparato nebėra. Paskutines tris tabletes išgeriu ir jau nebeturiu“, – teigė B. Kacevičienė.
Problema prasidėjo lapkričio pradžioje. Iki tol trūkumo nebuvo.
„Išparduotas. Vaisto tiekime nebėra, o kada bus – niekas negali atsakyti“, – aiškino B. Kacevičienė.
Moteris guodžiasi – situacija varo į neviltį. Ko griebtis ir kam ruoštis? Pokalbis su Kauno klinikų onkologe nenuramino.
„Jokios alternatyvos nėra, pakeisti kitu negalima. Paklausiau – kas bus? Sako: negerai“, – kalbėjo B. Kacevičienė.
Kreipėsi į POLA asociaciją. Pastarieji sako, kad problemą žino – vaisto trūksta jau kelias savaites.
„Nerimą keliančių skambučių yra labai daug. Čia yra ne šimtas, čia yra tūkstančiai moterų, kurios vartoja šį medikamentą nuolat“, – tvirtino POLA direktorė Neringa Čiakienė.
Anot Ligonių kasos, kompensuojamą preparatą šiemet vartoja kiek daugiau nei šeši tūkstančiai pacientų.
Vaistinės net ir norėdamos padėti ne visada gali.
„Paskutiniai ryškesni trūkumai fiksuojami ir spalio viduryje“, – sakė „Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Lina Stočkutė-Plytnikė.
„Šiuo metu fiksuojame ir kompensuojamo, ir nekompensuojamo vaisto trūkumą, bet kai kuriose vaistinėse dar galima įsigyti būtent kompensuojamą vaistą“, – komentavo „Eurovaistinės“ atstovė Kamilė Šoblinskė.
Pastarasis tinklas sako, kad, pavyzdžiui, visame Vilniuje likusios vos kelios pakuotės. Dar yra Naujojoje Akmenėje, Kybartuose, Lazdijuose ir kitur tolėliau.
„Dabar parodė, kad yra Raseiniuose“, – informavo B. Kacevičienė.
Anot vaistinių, internetu užsisakyti būtent šio vaisto negalima.
„Kas dvi dienas tikrinu, bet į Raseinius nenuvažiuosiu, ir klausimas, kiek ten yra, gal viena pakuotė“, – dalijosi B. Kacevičienė.
Pacientams svyra rankos – tai jų sveikata ir gyvybė.
„Kas gali garantuoti, kad nepradės daugintis vėžinės ląstelės? Žmonės daugiausiai serga kardiologinėmis ligomis, bet mažiau bijo, kaip numirs – ar nuo širdies smūgio. O vėžio diagnozė – daugiau bauginanti“, – klausė B. Kacevičienė.
Asociacija sako, kad pacientai tarsi palikti už borto, nežinomybėje. Kodėl vaisto nėra? Kiek laiko tai tęsis? Kaip vaisto nutraukimas atsilieps sveikatai?
„Aktyvaus viešinimo nėra. Ir kaip užtikrinama sutarčių su gamintojais kontrolė, kad situacijų nepasitaikytų? Tokio ilgesnio sutrikimo iki šiol nepasitaikydavo“, – kalbėjo N. Čiakienė.
„Šiuo metu kompensuojamą tamoksifeną Lietuvai tiekia lygiagretaus importo turėtojas. Negalėdamas tiekti reikiamo kiekio vaisto lietuviškomis pakuotėmis, rado sprendimą tiekti pakuotėmis, paženklinamomis užsienio kalba“, – aiškino A. Tautvydienė.
Ramina – artimiausiu metu Lietuvą pasieks keli tūkstančiai olandiškų pakuočių.
„Duomenys rodo, kad dalis vaisto pagal šiuos leidimus jau yra pasiekę Lietuvą“, – pabrėžė A. Tautvydienė.
„Tie vaistai, kurių neateina daugiau tiekėjų, visada kelia iššūkių“, – pridūrė SAM Vaistų kainodaros ir kompensavimo skyriaus vedėja Ieva Tinterė.
Anot asociacijos, nors vaistas kompensuojamas, šią savaitę atsirado galimybė jo nusipirkti. Laimei, jis ne toks brangus – mėnesiui apie 20 eurų.
„Onkologinių pacientų tarpe yra nemažai, kas gyvena iš šalpos – 300 eurų per mėnesį“, – sakė N. Čiakienė.
„Jei pacientas savo lėšomis įsigyja nekompensuojamuosius vaistus, nors jam priklausė kompensuojamieji, Valstybinė ligonių kasa už tokius vaistus pinigų negrąžina“, – aiškino Valstybinė ligonių kasa.
Jau anksčiau keltas klausimas, ar panašiais atvejais išleista suma neturėtų žmogui būti grąžinta.
„Šiuo metu nėra diskusijos, bet jeigu pacientų atstovai kreipsis į ministeriją, tai ji galėtų pradėti diskusiją ir vertinti“, – komentavo I. Tinterė.
„Nuo pandemijos prasidėjo ir jau įpranti tame stygiuje gyventi – tai to, tai ano neturi“, – sakė L. Stočkutė-Plytnikė.
„Situacija, kai nebūna vieno ar kito medikamento ilgesnį laiką, tampa taisykle“, – pridūrė N. Čiakienė.
Ministerija sako, kad nesame išskirtiniai.
„Tai nėra tik Lietuvos problema, tai europinio lygio problema“, – teigė I. Tinterė.
„Kiek tai yra nepaskaičiavimas ar numatytų kiekių iš anksto viršijimas ir dėl kokių priežasčių sutrikimai vyksta ypač metų gale. Tačiau dalis yra ir geopolitinės situacijos, visos valstybės formuoja vaistų rezervus“, – nurodė N. Čiakienė.
Anot „Eurovaistinės“, vaistinėje galima paprašyti patikrinti likučius ir nevažinėti po Lietuvą, o atsisiųsti iš kito miesto.
