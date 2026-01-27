Šių simptomų nenumokite ranka – gali įspėti apie rimtas ligas

Kai organizme pasireiškia neįprasti simptomai, daugelis žmonių juos ignoruoja, manydami, kad jie praeis savaime arba yra natūrali senėjimo dalis. Nors dažnai taip ir nutinka, su leidiniu „Time“ kalbėję neurologai pabrėžė, kad dėmesį reikėtų atkreipti į šiuos simptomus.
Dvejinimasis akyse
Neurologas Luis Cruz-Saavedra teigė, kad šį simptomą būtina vertinti nedelsiant ir į jį reaguoti rimtai. Jis pridūrė, kad vienas dažnų simptomų, kurį žmonės neretai ignoruoja, yra dvejinimasis vienoje akyje. Nors šį sutrikimą gali sukelti įvairios priežastys, labai svarbu jį įvertinti ir nelaukti.
Tarp galimų priežasčių minimos tokios rimtos būklės kaip išsėtinė sklerozė, insultas, aneurizma, miastenija, smegenų auglys ar smegenų infekcija.
Silpnumas vienoje rankoje ar kojoje
Jei be aiškios priežasties viena ranka ar koja staiga tampa silpnesnė, to nereikėtų ignoruoti. Dėmesį turėtų atkreipti tokie požymiai kaip šlubavimas, sunkiau pakeliami daiktai ar suprastėjęs gebėjimas rašyti. Pajutus tokius pokyčius, verta kuo greičiau kreiptis į gydytoją.
Trumpalaikis „atsijungimas“
Neurologas įspėjo, kad šis simptomas yra rimtas, nors dažnai jį pirmieji pastebi ne patys žmonės, o aplinkiniai. Kartais neurologinių sutrikimų turintys asmenys kelioms sekundėms tarsi „išsijungia“ – sustingsta, nebereaguoja, o po akimirkos vėl grįžta į įprastą būseną ir dažnai neprisimena, kas ką tik įvyko.
Pasak gydytojo, toks trumpalaikis „atsijungimas“ dažnai siejamas su smilkininės skilties traukuliais. Būtent ši smegenų sritis yra atsakinga už trumpalaikę atmintį ir emocijų apdorojimą.
Kalbos sutrikimai
Jei anksčiau neturėjote jokių kalbos problemų, tačiau jos staiga atsirado, tai gali būti rimtas įspėjamasis ženklas. Ajovos universiteto Smegenų kraujotakos ligų skyriaus vadovas Enrique Leira pabrėžė, kad pastebėjus kalbos sutrikimus reikėtų nedelsiant kreiptis į medikus.
Tokie požymiai gali signalizuoti apie insultą – ši būklė dažnai pasireiškia staiga ir yra susijusi su smegenų pažeidimu. Kalbos sutrikimai gali reikšti sunkumus kalbant, nerišlią ar sulėtėjusią kalbą, taip pat situacijas, kai tampa sunku rasti tinkamus žodžius.
Staigus galvos skausmas fizinio krūvio metu
Dr. Enrique Leira pripažino, kad galvos skausmus neurologams vertinti ypač sudėtinga, nes jų priežasčių gali būti labai daug. Nors dalis galvos skausmų nėra pavojingi, kai kuriais atvejais būtina reaguoti labai greitai.
Gydytojas pabrėžė, kad nerimą turėtų kelti labai stiprus ir staiga atsiradęs galvos skausmas.
„Jei toks skausmas smogia fizinio krūvio metu, tai jau pakankama priežastis nedelsiant pasitikrinti“, – teigė jis.
Nutirpę pėdos ir pirštai
Neurologas Andrew Dorschas pažymėjo, kad svarbu atskirti paprastą dilgčiojimą ar „badymo“ pojūtį nuo tikro tirpimo, kai sumažėja jutimas.
Jei pėdos ar pirštai nutirpsta, tai reiškia, kad gali būti sutrikusi nervų veikla. Tokiu atveju svarbu išsiaiškinti, kurie nervai pažeisti, kas sukėlė problemą ir kaip ją gydyti.
Pasak gydytojo, kreiptis į medikus verta visais atvejais, nes tirpimą gali sukelti tiek gana paprastos priežastys, pavyzdžiui, cukrinis diabetas, tiek rimtesnės būklės, kai imuninė sistema pradeda pažeisti nervus.
