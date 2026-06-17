Šių vitaminų nederėtų vartoti kartu su kava

Maisto papildai jau seniai tapo daugelio kasdienybės dalimi. Magnį vartojame geresniam miegui, geležį – energijai palaikyti, vitaminą D – imuninei sistemai stiprinti ir kaulų sveikatai palaikyti. Tačiau net ir aukščiausios kokybės papildai gali nesuteikti laukiamo rezultato, jei neatsižvelgiama į jų vartojimo laiką.
Leidinys „Martha Stewart“ paaiškino, kad kava ne tik suteikia žvalumo, jos veikliosios medžiagos gali paveikti tam tikrų maistinių medžiagų įsisavinimą, todėl kai kuriuos papildus geriau vartoti atskirai.
Geležis
Vienu iš mineralų, jautriausių kavos poveikiui, laikoma geležis. Priežastis – polifenoliai, natūralūs antioksidantai, esantys kavos pupelėse. Nepaisant naudos sveikatai, šie junginiai gali jungtis su geležimi virškinimo trakte ir apsunkinti jos įsisavinimą. Tai taikoma tiek geležies papildams, tiek augaliniams šio mineralo šaltiniams.
Rekomenduojama geležį vartoti kartu su produktais, turinčiais daug vitamino C, pavyzdžiui, citrusiniais vaisiais, kiviais, uogomis ar papaja.
Kalcis ir vitaminas D
Kofeinas pasižymi silpnu šlapimą varančiu poveikiu, todėl organizmas gali netekti dalies kalcio kartu su skysčiais. Be to, kava gali šiek tiek sumažinti kalcio įsisavinimą ir paveikti vitamino D receptorių veiklą – būtent vitaminas D padeda organizmui panaudoti kalcį kaulų sveikatai palaikyti.
Todėl kalcio ir vitamino D papildų nereikėtų vartoti kartu su rytine kava.
Magnis
Magnis išlieka vienu populiariausių mineralų tarp žmonių, siekiančių pagerinti miego kokybę, palaikyti nervų sistemos veiklą ar sumažinti raumenų spazmus. Nors kava tiesiogiai netrukdo magnio įsisavinimui, kofeinas gali skatinti jo pasišalinimą iš organizmo dėl dažnesnio šlapinimosi.
Todėl magnį rekomenduojama vartoti vakare – taip ne tik patogiau, bet ir išvengiama sąveikos su kava.
Cinkas ir B grupės vitaminai
Dar viena papildų grupė, kurios geriau nederinti su kava, yra cinkas ir B grupės vitaminai. Kavoje esantys taninai gali mažinti cinko įsisavinimą. O vandenyje tirpūs B grupės vitaminai dėl kofeino šlapimą varančio poveikio gali greičiau pasišalinti iš organizmo.
Kada vartoti papildus?
Rekomenduojama tarp kavos puodelio ir papildų, kurie gali sąveikauti su kofeinu, vartojimo daryti bent vienos valandos pertrauką. Dar geresnis sprendimas – juos vartoti po pietų arba vakarienės, jei tuo metu negeriate kavos.
Tiesa, ne visi vitaminai „konfliktuoja“ su šiuo populiariu gėrimu. Pavyzdžiui, vitaminai A, E, K ir C paprastai nepraranda savo veiksmingumo vartojami kartu su kava.
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