Siūlo supaprastinti pirmųjų ligos dienų pateisinimo tvarką

Ministerija tvirtina, kad tai padėtų sumažinti perteklinį gyventojų lankymąsi pas šeimos gydytojus peršalus, turint kvėpavimo takų infekcijų ar trumpalaikių virškinimo sutrikimų.
„Šiandien žmogus, net ir sirgdamas vieną ar dvi dienas, yra priverstas kreiptis į gydytoją vien tam, kad gautų nedarbingumo pažymėjimą. Tai apkrauna pirminės sveikatos priežiūros grandį, didina eiles ir atima laiką iš pacientų, kuriems gydytojo pagalba iš tiesų būtina“, – pranešime cituojama sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Darbdaviui nesutikus suteikti tokių dienų ar ligai užsitęsus ilgiau nei dvi dienas, darbuotojas turėtų kreiptis į gydymo įstaigą, kaip ir iki šiol.
Ministerijos duomenimis, 2024 metais dėl ligos vienai ar dviem dienoms buvo išduota beveik 93 tūkst. nedarbingumo pažymėjimų.
