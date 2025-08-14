Skubiai iš prekybos pašalino šios linijos produkciją: gali sukelti gyvybei pavojingą sepsį

Rugpjūčio 8 d., penktadienį, „DermaRite Industries LLC“ paskelbė ilgą produktų sąrašą, kuriuos atšaukia dėl bakterijos Burkholderia cepacia buvimo. Šios bakterijos „gali sukelti rimtas ir gyvybei pavojingas infekcijas“.
Įvairūs rankų muilai yra parduodami visoje Amerikoje ir Puerto Rike, juos taip pat bet kas gali įsigyti tokiose internetinėse parduotuvėse kaip: „Ebay“, „Walmart.com“ ir „Target.com“
Pasak Ligų kontrolės ir prevencijos centrų, šios bakterijos, randamos vandenyje ir dirvožemyje, gali plisti nuo žmogaus žmogui, o jas sunku gydyti dėl jų atsparumo antimikrobinėms medžiagoms. Infekcijos simptomai gali būti karščiavimas ir nuovargis.
„DermaRite“ pranešime spaudai rašoma, kad tarp atšauktų produktų yra „DermaKleen“ losjoniniai muilai, „PeriGiene“ antiseptikas ir „KleenFoam“ muilas.
Įvertinusi riziką, „DermaRite“ teigė, kad produktai gali sukelti sveikatos problemų visiems, tačiau labiausiai pažeidžiami yra žmonės su nusilpusia imunine sistema.
„Sveikiems asmenims su nedideliais odos pažeidimais produkto naudojimas greičiausiai sukels vietines infekcijas, o asmenims su nusilpusia imunine sistema infekcija greičiausiai išplis į kraują, sukeldama gyvybei pavojingą sepsį“, – teigiama „DermaRite“ pranešime spaudai.
Rugpjūčio 8 d. duomenimis, „DermaRite“ teigė negavusi pranešimų apie nepageidaujamas reakcijas į atšauktus produktus. Gamintojas patvirtino, kad informavo savo platintojus ir klientus apie būtinybę nedelsiant nutraukti šių produktų naudojimą.
(be temos)