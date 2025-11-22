Šlapimo nelaikymas po prostatos operacijos – išgydomas

Apipinta mitais
Kauno klinikose jau aštuonerius metus atliekamos dirbtinio šlaplės sfinkterio implantacijos. Tai procedūra, kurios metu tarpvietėje implantuojamas mažas prietaisas, veikiantis kaip vožtuvas ir leidžiantis pacientui valdyti šlapimo nutekėjimą.
„Šlapimo nelaikymas po prostatos pašalinimo operacijų – jautri ir vis dar mitais apipinta problema. Dažnai manoma, kad dėl jos nieko neįmanoma padaryti, tačiau tai netiesa. Dirbtinis sfinkteris išlieka veiksmingiausiu šios problemos gydymo metodu pasaulyje, leidžiančiu ne tik susigrąžinti fizinį komfortą, bet ir pasitikėjimą savimi“, – pranešime spaudai cituojamas Kauno klinikų Urologijos klinikos Minimaliai invazinės ir rekonstrukcinės urologijos sektoriaus vadovas doc. dr. Darius Trumbeckas.
Palengvina gyvenimą
Dirbtinio sfinkterio implantacija rekomenduojama pacientams, kuriems dėl šlapimo nelaikymo tenka nuolat naudoti įklotus ar varpos spaustuką.
„Dirbtinio sfinkterio implantacija atliekama tiems ligoniams, kurie patiria didelio laipsnio šlapimo nelaikymą ir dėl to turi naudoti keturis ar daugiau įklotų per dieną arba kai nevalingai ištekančio šlapimo kiekis per parą viršija 400 ml“, – aiškina doc. dr. D. Trumbeckas.
Nuo 2018 m. Kauno klinikų urologai atliko 36 dirbtinio šlaplės sfinkterio implantacijas. Pasak doc. dr. D. Trumbecko, ligoniai po šios procedūros pastebi žymų gyvenimo kokybės pagerėjimą. „Pacientai pasakoja, kad šlapimo nelaikymas anksčiau ribodavo jų kasdienį gyvenimą, o po implantacijos jie vėl gali gyventi taip, kaip iki operacijos. Svarbu, kad žmonės žinotų apie gydymo galimybes ir kreiptųsi į specialistus – juolab kad ši operacija yra kompensuojama valstybės“, – teigia gydytojas.
Moko užsienio kolegas
Kauno klinikų urologai dalijasi savo patirtimi su kolegomis iš kitų šalių. Spalį klinikoje buvo atliktos dvi mokomosios operacijos, kuriose patirties sėmėsi urologas iš Portugalijos ir dirbtinio sfinkterio kūrėjas iš Šveicarijos. „Šios mokomosios operacijos atspindi mūsų ilgametę patirtį. Jos metu naudojamos pažangios technologijos ir dirba daugiadalykė komanda“, – pabrėžia doc. dr. D. Trumbeckas.
Kauno klinikų Urologijos klinikos Minimaliai invazinės ir rekonstrukcinės urologijos sektoriaus specialistai kasmet atlieka apie 80 įvairių šlaplės, varpos, šlapimtakių rekonstrukcinių ir šlapimo nelaikymo operacijų moterims ir vyrams.
