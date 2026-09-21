Šlapimo spalva gali išduoti daugiau, nei manote: urologas paaiškino, kada sunerimti

Pasak „Apollo Hospitals“ urologo, uroonkologijos ir robotinės chirurgijos specialisto Manisho C. A., svarbiausia atkreipti dėmesį ne tik į šlapimo spalvą, bet ir į tai, ar pokytis kartojasi bei ar kartu atsiranda kitų simptomų.
Tamsesnė spalva gali rodyti, kad trūksta skysčių
Vienas paprasčiausių veiksnių, keičiančių šlapimo išvaizdą, yra organizmo hidratacija.
Kai žmogus gauna pakankamai skysčių, šlapimas paprastai būna šviesiai geltonas ir gana skaidrus. Geriant per mažai, jis tampa labiau koncentruotas, todėl gali patamsėti ir įgauti stipresnį kvapą.
Toks pokytis savaime nebūtinai reiškia inkstų ar šlapimo takų problemą. Jei nėra medicininės priežasties riboti skysčius, pakankamas jų vartojimas dažnai padeda šlapimo spalvai grįžti į įprastą.
Spalvą gali pakeisti vitaminai ir vaistai
Staigus šlapimo spalvos pasikeitimas taip pat gali būti susijęs su vaistais, vitaminais ar maisto papildais.
Kai kurie vitaminų papildai gali suteikti šlapimui ryškesnį geltoną atspalvį, o tam tikri vaistai – oranžinę, raudoną, rudą ar kitokią spalvą. Dažniausiai tokie pokyčiai susiję su tuo, kaip organizmas apdoroja ir pašalina vartojamas medžiagas.
Jei šlapimo išvaizda pasikeitė pradėjus vartoti naują vaistą, gydytojas nerekomenduoja jo savavališkai nutraukti. Pokytį geriau aptarti su mediku.
Drumstas ir stipraus kvapo šlapimas – ne vienintelis infekcijos požymis
Daugiau dėmesio reikėtų skirti tuomet, kai šlapimo pokyčius lydi kiti simptomai.
Šlapimo takų infekcijos atveju gali atsirasti deginimas ar skausmas šlapinantis, dažnesnis noras šlapintis, diskomfortas pilvo apačioje, o pats šlapimas gali tapti neįprastos išvaizdos ar stipresnio kvapo.
Jeigu kartu atsiranda karščiavimas, šaltkrėtis arba skausmas nugaroje ar šone, tai gali rodyti, kad infekcija progresuoja, todėl reikalingas greitesnis medikų įvertinimas.
Tokiais atvejais pokyčio nereikėtų automatiškai aiškinti tuo, ką žmogus valgė ar gėrė.
Pokyčius gali sukelti ir inkstų akmenys
Inkstų akmenys taip pat kartais pakeičia šlapimo išvaizdą, ypač kai per šlapimo takus slenka kristalai ar smulkūs akmenų fragmentai.
Kartu gali pasireikšti stiprus šono ar nugaros skausmas, plintantis į pilvo apačią ar kirkšnį, pykinimas, vėmimas arba kraujas šlapime.
Pasak specialisto, žmonėms, kuriems inkstų akmenys kartojasi, gali prireikti papildomų tyrimų, siekiant nustatyti individualius rizikos veiksnius. Jų formavimuisi įtakos turi ne tik mityba, bet ir suvartojamų skysčių kiekis, šlapimo cheminė sudėtis, genetika bei tam tikros sveikatos būklės.
Rožinės, raudonos ar rudos spalvos nereikėtų ignoruoti
Ypač svarbu atkreipti dėmesį į šlapimą, kuris tampa rožinis, raudonas ar rudas.
Nors spalvą kartais gali pakeisti maistas ar vaistai, tokie atspalviai gali reikšti ir kraują šlapime. Kraujas gali pasirodyti dėl infekcijos, inkstų akmenų ar kitų šlapimo sistemos sutrikimų.
Todėl, jei nėra aiškios priežasties, matomo kraujo ar nepaaiškinamo raudono, rožinio ar rudo atspalvio nereikėtų ignoruoti – verta kreiptis į gydytoją.
Svarbu, ar pokytis nepraeina
Vienkartinis šlapimo spalvos pasikeitimas paprastai kelia mažiau nerimo nei pokytis, kuris išlieka arba nuolat kartojasi.
Jei ilgą laiką išlieka drumstumas, neįprasta spalva, stiprus kvapas ar pasikeičia šlapinimosi įpročiai, gydytojas gali rekomenduoti atlikti šlapimo tyrimą. Juo galima nustatyti kraują, baltuosius kraujo kūnelius, bakterijas, baltymus, gliukozę, kristalus ir kitus pakitimus. Atsižvelgiant į rezultatus gali būti skiriami papildomi tyrimai.
Nereikėtų iš karto atsisakyti tam tikrų produktų
Pastebėję neįprastą spalvą žmonės neretai pradeda ieškoti, koks maistas ar gėrimas galėjo ją sukelti.
Tačiau specialistas nerekomenduoja be reikalo atsisakyti įprastų maisto produktų vien dėl vienkartinio šlapimo išvaizdos pokyčio. Mityba gali turėti įtakos šlapimo sudėčiai, ypač žmonėms, kuriems kartojasi inkstų akmenys, tačiau tai nereiškia, kad kasdien vartojamas maistas savaime kenkia šlapimo sistemai.
Daug svarbiau užtikrinti pakankamą skysčių kiekį, laikytis subalansuotos mitybos ir kreiptis į medikus, jei pokyčiai nepraeina arba atsiranda papildomų simptomų.
Kada reikėtų kreiptis į gydytoją?
Vienkartinis pokytis išgėrus mažiau vandens, pavartojus maisto papildų ar suvalgius tam tikro maisto nebūtinai yra priežastis nerimauti.
Tačiau gydytojo konsultacijos reikėtų, jei pokytis nepraeina, kartojasi arba jį lydi kiti simptomai. Ypač svarbu neatidėlioti, jei šlapime pastebima kraujo arba jis be aiškios priežasties tampa rožinis, raudonas ar rudas, atsiranda deginimas ar skausmas šlapinantis, karščiavimas, šaltkrėtis, nugaros, šono ar pilvo apačios skausmas, labai dažnas ar staigus noras šlapintis, sunkumas pasišlapinti, ilgai išliekantis drumstumas ar neįprastai stiprus kvapas.
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