Slaugytojų trūkumas Lietuvoje: ministras sako, kad situacija tik blogės

Anot jo, siekiant išvengti specialistų trūkumo žadama didinti atlyginimus bei gerinti darbo sąlygas.
„Iš tiesų matome, kad 2029–2030 metais gali daug daugiau slaugytojų išeiti iš rinkos, negu ateiti į šių paslaugų teikimą“, – žurnalistams trečiadienį sakė politikas.
Anot jo, prevenciškai vykdomos priemonės siekiant išvengti slaugytojų trūkumo.
„Vyriausybės įsipareigojimas, kurį premjeras komunikuoja labai aiškiai – tai yra slaugytojų darbo užmokesčio didinimas, tam numatę ir atskirai kalbėtis apie tai šakos kolektyvinėse sutartyse, numatyti ir įstaigų vadovų skatinimo sistemose, kad didintų atlyginimą slaugytojams ir tokiu būdu stengtųsi išlaikyti sistemoje“, – teigė L. Kukuraitis.
„Ir, aišku, (numatomas – BNS) tam tikrų darbo sąlygų gerinimas bei funkcijų apibrėžimas, nes norisi tuos, kurie turi kompetencijas – slaugytojai –, įgalinti tam tikrus darbus atlikti, ką šiuo metu daro gydytojai, ir tokiu būdu nukraunant krūvį nuo gydytojų“, – pridūrė jis.
Ministro teigimu, taip atsirastų rimtos prielaidos slaugytojams didinti atlyginimus sparčiau, nes augtų jų darbo kompetencijos.
„Visi darbai daromi lygiagrečiai ir tikimės, kad slaugytojų atlyginimas pasivys bent jau tuos vidurkius, kaip turime Europoje. Kol kas mes atsiliekame – slaugytojų atlyginimas, lyginant su vidutiniu šalies darbo užmokesčiu, dar nespėja paskui Europos santykį“, – kalbėjo L. Kukuraitis.
BNS rašė, kad Vyriausybė yra įpareigojusi Sveikatos apsaugos ministeriją parengti ir įgyvendinti priemones, užtikrinančias slaugytojų vidutinio darbo užmokesčio augimą valstybės ir savivaldybių viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.
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