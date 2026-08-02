Smarkiai sumažino leistiną TFA suvartojimo normą

Paplitusi vandenyje
Europos Komisija ir valstybės narės, remdamosi agentūros sprendimu, dabar turėtų atnaujinti leistinas TFA koncentracijos ribas geriamajame vandenyje, kuriame ši medžiaga plačiai paplitusi.
TFA susidaro, kai suskaidomos įvairios medžiagos, įskaitant pesticidus, ir gali patekti į gruntinį vandenį, dirvožemį, maistinius augalus.
„Sumažinome leistiną paros suvartojimo normą (LPN) iki 0,014 mg vienam kilogramui kūno svorio per parą, palyginti su ankstesne 0,05 verte“, – pranešė EFSA.
Tai yra TFA kiekis, kurį galima vartoti kasdien visą gyvenimą, nekeliant reikšmingo pavojaus sveikatai.
Pranešime spaudai pabrėžiama, kad naujoji LPN yra maždaug 3,5 karto mažesnė už ankstesniąją.
Nauji moksliniai duomenys parodė, kad „be kitų poveikių, TFA keičia tiroksino – skydliaukės gaminamo hormono, reguliuojančio medžiagų apykaitą organizme – lygį“, teigiama pranešime.
Itin ilgai skyla
TFA yra mažiausias ir patvariausias perfluoralkilintų ir polifluoralkilintų medžiagų (PFAS) junginys. Jos dažnai vadinamos „amžinosiomis cheminėmis medžiagomis“, nes jų skilimas trunka itin ilgai.
PFAS yra sintetinės cheminės medžiagos, itin plačiai naudojamos pramonėje – gaminant virtuvės indus nesvylančia ar nelimpančia danga, neperšlampamus drabužius ir kitus gaminius. TFA yra viena iš labiausiai paplitusių ir sunkiausiai pašalinamų medžiagų.
ES valstybės narės privalo stebėti PFAS koncentraciją geriamajame vandenyje, o kitos stebėsenos programos stebi PFAS koncentraciją maisto produktuose.
Italijoje įsikūrusi maisto saugos tarnyba teigė, kad ankstesnės saugios TFA koncentracijos ribos, kurios buvo nustatytos 2017 m., buvo grįstos ribotais duomenimis.
Grindė gausiais įrodymais
Mokslininkai savo naująją analizę grindė Europos šalių toksikologiniais tyrimais, Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) duomenimis ir gausiais įrodymais, surinktais iš 170 tyrimų ir mokslinių publikacijų.
Jų teigimu, surinkti duomenys rodo, kad TFA greičiausiai nėra genotoksiška medžiaga, t. y. negali pažeisti ląstelių DNR.
Tačiau jie atkreipė dėmesį į keletą sričių, kuriose reikėtų atlikti tolesnius tyrimus, įskaitant TFA potencialą sukelti vėžį ir sutrikdyti imuninės sistemos vystymąsi.
Aplinkos chemijos profesorius ir PFAS specialistas Hansas Peteris Arpas teigė, kad „būtų nustebęs“, jei leistina paros norma „ateityje nebūtų peržiūrėta ir sumažinta“, ypač atsižvelgiant į tai, kad TFA koncentracijos maisto produktuose turėtų didėti.
Prancūzijos Vyriausybė paprašė sveikatos agentūros ANSES peržiūrėti leidžiamą TFA normą geriamajame vandenyje, remiantis nauja EFSA nustatyta riba.
Kelios kitos Europos šalys, pvz., Danija ir Nyderlandai mažesnes leistinas normas nustatė jau anksčiau.
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