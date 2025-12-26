Specialistai perspėja dėl suvalgyto cukraus kiekio

Kuo mums tai gresia ir kaip neapsigauti, patarė „Camelia“ vaistininkė Virgilija Bečelytė.
– Pradėkime nuo populiarių šventinių produktų ir patiekalų, kurie šventėms yra svarbūs, bet slepia savyje daug cukraus.
– Pirmiausia – mūsų desertai, kai pavalgome, pasisotiname ir bėgame valgyti iš karto paruoštų desertų. Aišku, jų būna ne vienas, o septyni ir daugiau. Svarbiausia atsirinkti, pasirinkti savo mėgstamiausią, kad neapkrautume organizmo ir negautume papildomo cukraus.
– Čia labai svarbi jūsų žinutė. Reiškia, visiškai atsisakyti irgi nereikia – šiek tiek pasmaližiauti galima bent jau per šventes?
– Žinoma, tam ir yra šventės. Apriboti save – tai labai save sutramdyti ir nepajusti šventinio džiaugsmo. Visur turi būti balansas.
– Ir ne tik saldūs dalykai cukrų slepia. Cukraus yra pomidorų padaže. Ir kaip yra su majonezu? Nes, man atrodo, žmonės dėl baltos mišrainės sandėliuoja jį namuose.
– Taip, tai ta kategorija – padažai. Pomidorų padažas, majonezas, barbekiu padažas, saldžiarūgštis ir salotų padažai, jie turi cukraus. Viename šaukšte pomidorų padažo yra 4 gramai cukraus, kai Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja per parą suvartoti ne daugiau kaip 25 gramus cukraus. Tai su vienu šaukštu gauname jau ketvirtadalį.
– Pakalbėkime apie tuos produktus, kurie šiaip laikomi sveikais. Nežinau, ar teisingai, ar neteisingai, bet jie laikomi sveikais, nors slepia savyje cukraus vis tiek nemažai.
– Taip. Kai sakome, kad sveikai maitinamės ryte – pusryčių dribsniai, įvairių skonių jogurtai, džiovinti vaisiai, sultys, tai visi jie turi pridėtinį cukrų. Jis yra paslėptas, tas mūsų vadinamas sveikas cukrus.
– Seneliai nori pradžiuginti mažiausius šeimos narius ir atskuba pas juos su saldumynais. Ką daryti? Čia senelių dovana – kaip ir atimti gaila. Riboti? Slėpti?
– Reikia turbūt susitarti, kiek, kada, po kiek ir kurį laiką tą senelių dovaną valgys.
– Kalbant apie imunitetą – akivaizdu, kad žiemą apie jį vis dažniau ir dažniau kalbame. Turbūt neišsemiama tema, kaip jį ugdyti. Kokį vaidmenį čia atlieka cukrus? Ypač šiuo metu, kai tikrai daug kolegų serga turbūt kiekviename biure.
– Kalėdiniu laikotarpiu net patys nepastebime, kaip gauname to cukraus, ir cukraus kiekis kraujyje labai stipriai padidėja. Tai turi tiesioginę įtaką imunitetui, nes kai yra didelis cukraus kiekis kraujyje, mūsų imuninės ląstelės aptingsta ir ne taip efektyviai kovoja su virusais ir bakterijomis.
Buvo atliktas amerikiečių tyrimas: jeigu suvartojama šimtas gramų cukraus, tai kai kurių imuninių ląstelių aktyvumas sumažėja du kartus. Vadovaujantis tuo – jeigu pavalgome saldžių patiekalų, mūsų organizmo imuninė sistema maždaug pora valandų nėra tokia aktyvi kovoti su infekcijomis.
– Žiemą, vadinasi, esame labiausiai pažeidžiami, o dar kur miegas ir gera nuotaika. Tikriausiai geriausias lakmusas yra vaikai, nes matome, kas vyksta su mažu vaiku. Kai jis patiria tą vadinamąjį cukraus šuolį, būna euforija, aktyvumas. O kai cukrus nukrenta – pyktis atsiranda. Kaip su mūsų suaugusiųjų ramybe ir gera nuotaika?
– Taip, pas mus lygiai taip pat, kai gauname didelį cukraus kiekį – būna energijos šuolis, kuris staiga krenta. Tai turi įtakos ir miegui, nuotaikų svyravimui. Netgi naktiniai prabudimai yra provokuojami. Jau nekalbant apie tai, kad ilgesnį laiką vartojant didesnius cukraus kiekius yra rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, diabetu, nutukimo rizika, odos susirgimai ir taip toliau. Didžiausias poveikis, aišku, mūsų imuninei sistemai.
– Net ir išvaizda gali pasimatyti, kad piktnaudžiaujame cukrumi. Kas tada – bėrimai laukia?
– Taip.
– Jūs turbūt sakytumėte, kaip specialistė, kad visiškai atsisakyti nederėtų, bet svarbu – ne prieš miegą ir ne per daug?
– Taip. Ir svarbiausia, kad ir šventiniame laikotarpyje, kaip visada linkėdavau, turi būti darbo ir poilsio režimas, tai turėtų būti valgymo-poilsio režimas ir aktyvi veikla. Reikia ne sėdėti vien tik prie stalo, o išeiti į gryną orą, pasivaikščioti, pasportuoti. Ir, aišku, prieš miegą nevalgyti.
