Spėja, kad iš Santarų pasitrauks dar daugiau gydytojų

Vilniuje gyvenantis Marijus – vienas iš tėvų, kurio vaikui buvo diagnozuota sunki ir reta liga.
„Diagnozė – skafocefalija, reikėjo operacijos. Gydytojai sėkmingai atliko operacijas, vieną liepos mėnesį, kai Teodorui buvo tik trys mėnesiai“, – pasakojo tėtis M. Kalesinskas.
O patekti toliau pas tą patį gydytoją – nepavyks. Santaros klinikas rugsėjo–spalio mėnesiais paliko net trys neurochirurgai.
„Ypatybė ta, kad tai buvo tik trečioji Lietuvoje tokio pobūdžio operacija, kai buvo taikyta pati moderniausia metodika“, – pridūrė M. Kalesinskas.
Išėjus trims gydytojams kilo didžiulė pasipiktinimo ir nevilties banga – kas toliau operuos jų sunkiai sergančius vaikus?
Santaros klinikos nerimą bando sklaidyti – surengta spaudos konferencija. Joje dalyvavo ir generalinis direktorius Tomas Jovaiša.
„Man atėjus dirbti į šią poziciją, vienas iš karščiausių taškų buvo Neurochirurgijos centras, kuriame tikrai tvyrojo toksiška aplinka. Manau, kad šiai dienai Neurochirurgijos centre toksiškos aplinkos nebeliko“, – pabrėžė Santaros klinikų generalinis direktorius Tomas Jovaiša.
Kartu dalyvavo ir naujasis Neurochirurgijos centro vadovas, oficialiai vadovauti pradėjęs nuo lapkričio 1-osios. Jis pakeitė dabar išėjusį profesorių Saulių Ročką, centrui vadovavusį apie 10 metų.
„Buvo daug nusiskundimų dėl bendravimo, nepagarbaus elgesio, dėl darbo organizavimo“, – komentavo Santaros klinikų Neurochirurgijos centro vadovas Aidanas Preikšaitis.
Teigiama, kad skyrėsi palankumas kolektyvui.
„Jaunesniems gydytojams buvo skiriamos pusinės darbo dienos, užrašomos trys–keturios valandos, bet tikimasi, kad jaunasis kolega dirbs visą dieną. Grafikuose buvo numatyti planiniai neatvykimai į darbą, kai nurodyta, kad kolega turi dirbti, bet žmogaus nėra – su centro vadovo ar vadovų žinia“, – aiškino T. Jovaiša.
„Buvo padaryta tam tikrų klaidų – viena operacija buvo atiduota į vieno specialisto rankas Lietuvos mastu“, – teigė A. Preikšaitis.
„Žurnalistai negali išspręsti darbo grafikų problemų. Apibendrinčiau, kad tai – nesikalbėjimas“, – sakė Santaros klinikų gydytojų sąjungos pirmininkė Gabija Tomkutė.
LNK šaltiniai klinikose taip pat sureagavo.
„Išsakytas Neurochirurgijos centro ydas „nurašyti“ vienam buvusiam centro vadovui prof. S. Ročkai yra mažiausiai nekorektiška. Didžioji dalis ydų buvo ir yra pačių centre vis dar dirbančių gydytojų asmenybių dalis“, – sakė šaltinis.
Santaros klinikos ramina – dėl išėjusių kolegų gydymas nestos, krūvis nepadidėjo, kolektyvas gydyti ir operuoti bus pajėgus, tobulinsis ir išskirtiniais atvejais pagalba bus suteikta.
„Kad informacija būtų dalijamasi, kad nebūtų taip, jog mamos mato tik vieną gydytoją. O kad taip viskas išsirutulios...“ – samprotavo gydytojas neurochirurgas Gintaras Migauskas.
„Turime perspektyvą, palaikymą, jaučiamės kaip komanda – prasidėjo normalus darbas, tą noriu pasakyti“, – kalbėjo gydytojas neurochirurgas Artūras Šitkauskas.
„Ar bus situacijų, kai reikės prašyti pagalbos ar siųsti pacientus į užsienį? Tikrai taip“, – teigė T. Jovaiša.
„Esame užtikrinti, kad viskas bus gerai ir funkcionuosime. O tėvų rūpestis suprantamas, bet nemanau, kad jis yra nepagrįstas – tai informacijos stoka arba dezinformacija“, – tvirtino gydytoja neurochirurgė Jelena Ščerbak.
„Su visa pagarba medikams – išėję buvo vedantieji. Manau, apgaulinga raminti, kad suaugusiųjų neurochirurgai sėkmingai operuos vaikus vietoj tų, kurie specializavosi ir dešimtmetį dirbo šioje srityje. Mums, tėvams, ši situacija atrodo dramatiškai grėsminga“, – sakė tėtis M. Kalesinskas.
Įtampą kelia informacija, kad visgi laukia dar didesnis skyriaus „nukraujavimas“.
„Šiai dienai nėra gydytojų, kurie planuotų išeiti iš darbo Santaros klinikose“, – patikino T. Jovaiša.
Visgi kitaip sako šią savaitę LNK žinioms situaciją pakomentavęs Santaras palikęs gydytojas Ramūnas Raugalas. Priešingai nei generalinio žiniomis, jis sako, kad išėjus trims gydytojams, artimiausiu metu planuoja išeiti dar trys iš likusių vienuolikos.
„Gydytojas Lukšys dabar atostogauja. Jau yra sutartis nutraukti santykius su Santaros klinikomis nuo gruodžio 1 dienos“, – informavo gydytojas neurochirurgas Ramūnas Raugalas.
Įvardijamos ir dar dvi pavardės. Tapatybės atskleisti nenorintis šaltinis taip pat tvirtina, kad Kalėdas Santaros klinikos švęs jau be šešių neurochirurgų.
