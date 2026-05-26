Sporto medicinos gydytojai galės teikti pradinę ambulatorinę reabilitaciją pacientams po traumų

Pasak jos, įgyvendinami pokyčiai padės didinti medicininės reabilitacijos paslaugų prieinamumą pacientams, o sistema veiks sklandžiau ir efektyviau.
„Siekiame, kad pacientai reabilitacijos paslaugas gautų kuo greičiau, o sveikatos sistema veiktų efektyviau. Išplėsdami sporto medicinos gydytojų įsitraukimą į pradinę reabilitaciją, sudarome galimybes geriau išnaudoti turimus specialistus ir mažinti eiles“, – išplatintame pranešime teigė ministrė Marija Jakubauskienė.
„Tuo pačiu išlaikome aiškias kompetencijų ribas – sudėtingesnių atvejų valdymas ir toliau lieka fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų atsakomybė“, – pridūrė ji.
Ministerijos teigimu, atnaujinta tvarka numato, kad sporto medicinos gydytojai galės skirti pradinę reabilitaciją tik aiškiai apibrėžtais atvejais – esant dažniausiai pasitaikantiems funkcinio pobūdžio judamojo atramos aparato sutrikimams.
Taip pat aiškiai apibrėžiamas komandinio darbo modelis – paslaugos bus teikiamos kartu su kineziterapeutais, ergoterapeutais, slaugytojais ir kitais specialistais.
Anot SAM, pokyčiais taip pat siekiama didinti sprendimų skaidrumą – nustatoma aiškesnė reabilitacijos paslaugų skyrimo, dokumentavimo ir pacientų informavimo tvarka. Numatoma, kad išimtiniais atvejais paslaugos galės būti skiriamos tik gydytojų konsiliumo sprendimu.
Ministerija pabrėžia, jog pakeitimai buvo derinti su socialiniais partneriais: medikų organizacijų ir sveikatos priežiūros įstaigų atstovais, buvo atsižvelgta į jų pateiktas pastabas.
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