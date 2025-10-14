Sportuojantys – sukluskite: ši klaida gali kainuoti sveikatą

Septyniolika metų sporto treneriu dirbantis Gytis Beikus įvardijo dažniausią klaidą, kurią daro sporto klubų lankytojai.
„Jie neištiesia rankų ir, susikūprindami, daro pratimą“, – teigė sporto treneris G. Beikus.
Kad klaidų, o kartu ir traumų būtų kuo mažiau, dabar jau gana dažnai sportuojama su treneriu, ypač pradžioje.
„Anksčiau, prieš septyniolika metų, buvo prestižas sportuoti su treneriu – tai buvo brangi paslauga“, – teigė G. Beikus.
„Pastebime, kad asmeninio trenerio paslaugų poreikis auga kiekvienais metais. Pas mus per pastaruosius metus asmeninių trenerių komanda paaugo 30 proc.“, – tvirtino „Lemon Gym“ ir „Impuls“ grupės vadovė Greta Radzevičienė.
Kol vieni prakaitą ant treniruoklių lieja dėl sveikatos, kiti orientuojasi tik į vaizdą veidrodyje – tad ne tik kilnoja sunkumus.
„Dvylika kiaušinių suvalgo per dieną, o tiksliau – per kartą. Taip nereikėtų daryti“, – tikino G. Beikus.
Šalia kiaušinių ir vištienos – dar ir gigantiška porcija papildų, kuriuos neretai patys treneriai parekomenduoja. Tačiau šiuo klausimu yra griežtų sveikatos specialistų, kurie sako, kad treneriai, rekomenduodami papildus, viršija savo kompetencijas.
„Pas mane atėjo pacientai, kurie anamnezėje įvardijo, kad sporto klube jie vartoja papildus, kuriuos paskyrė treneris. Treneriai daro daug klaidų, skirdami papildus. Jie neįsivertina sveikatos būklės, neturėdami anamnezės rizikuoja pakenkti klientų sveikatai“, – aiškino dietistė Ugnė Radzevičienė.
Atrodytų, nekaltas dalykas – kas blogo gali nutikti, juk tai tik papildų kompleksai.
„Baltymų perteklius pažeidžia inkstų funkciją. Riebalų degintojų kapsulėse yra daug žaliosios arbatos ir kofeino ekstrakto, o tai sukelia širdies bei kraujagyslių sutrikimus“, – tikino U. Radzevičienė.
Vis dėlto treneris sako, kad aklai papildų nerekomenduoja, tačiau už savo kolegas atsakyti negali – svarsto, jog galbūt sportuojantieji patarimų prisiklauso internete.
„Profesionalūs sportininkai su išbertomis nugaromis dažniausiai būna pervartoję papildų – gaunasi perteklinis baltymas organizme. Savo klientams rugsėjo–spalio mėnesiais skatinu pasidaryti tyrimus. Lietuvoje labai svarbu atlikti vitamino D tyrimą, vyrams – testosterono, moterims – skydliaukės tyrimus, taip pat bendruosius kraujo tyrimus“, – teigė G. Beikus.
Tačiau kai kurie gydytojai yra griežti ir sako, kad net ir turėdami sveikatos duomenis sporto treneriai papildų rekomendacijomis užsiimti išvis neturėtų.
„Rekomendacijas turėtų teikti gydytojai ar kiti sveikatos priežiūros specialistai, tikrai ne sporto treneriai“, – aiškino Naujamiesčio sveikatos priežiūros centro vedėjas Irmantas Aleksa.
„Pas mane yra du sporto medikai, su kuriais dirbame“, – kalbėjo G. Beikus.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Dietistė sakė, kad savo praktikoje yra turėjusi atvejį, kai teko skirti dializę – ji taikoma tuomet, kai inkstai taip sutrinka, jog nebesugeba tinkamai atlikti savo funkcijos.
„Sporto klubo trenerio paprašykite tapti donoru ir pasidalinti inkstu“, – teigė U. Radzevičienė.
„Su papildais buvo persistengęs – išsivystė kepenų uždegimas. Jaunas, 27 metų vyras, apie 9–12 mėnesių buvo gydomas nuo hepatito“, – pasakojo I. Aleksa.
„Proteininiai batonėliai. Labai dažnai pacientai, pasakodami apie savo mitybą, įvardija, kad gėrė proteininį kokteilį ar skaidulų mišinį. Tai neteisinga, nes pats proteinas, baltymas, visų pirma yra mūsų kasdienėje lėkštėje – iš maisto produktų galime puikiai gauti baltymų“, – tvirtino U. Radzevičienė.
„Tarptautinės rekomendacijos ir moksliniai straipsniai rodo, kad raumenų masės auginimui pakanka 1–2 g baltymų 1 kg kūno svorio. Iš tiesų, apie 1–1,5 g baltymų per dieną 1 kg svorio tikrai turėtų pakakti. 70 kg sveriantis žmogus gali suvartoti apie 100 g – šio kiekio nereikėtų viršyti. Jeigu asmuo serga lėtine inkstų liga, širdies nepakankamumu ar kepenų ligomis, baltymų kiekis turi būti mažesnis“, – aiškino I. Aleksa.
Anot gydytojo, didelis baltymų kiekis dar labiau pablogina būklę esant kepenų nepakankamumui.
