„Stebuklingi“ papildai vyrams: kas slepiasi kapsulėse?

Žada daugiau nei mokslas
Ypač sparčiai populiarėja vadinamieji testosterono „busteriai“ – preparatai, kurie pristatomi kaip galintys natūraliai padidinti vyriškojo hormono kiekį. Tačiau gydytojas ragina į tokius pažadus žiūrėti kritiškai.
„Jeigu atsiversime klinikinius tyrimus ir pasižiūrėsime, ar tie „busteriai“, tie skatintojai veikia, deja, liūdna žinia pacientui – įrodymų, kad jie didina testosteroną, iš esmės nėra“, – sakė gydytojas urologas Ramūnas Kerpauskas.
Vienas dažniausiai tokiuose produktuose minimų augalinių komponentų – gulsčioji ragužė (lot. tribulus terrestris). Gamintojai ir pardavėjai šio augalo ekstraktui priskiria įvairių savybių, tarp jų – testosterono didinimą, lytinės funkcijos gerinimą.
Tačiau, pasak gydytojo, mokslinių duomenų, leidžiančių užtikrintai teigti, kad šis preparatas reikšmingai padidina testosterono koncentraciją ir pagerina lytinę funkciją, trūksta.
Kai kurių medžiagų poveikis gali būti pastebimas tam tikromis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, papildomai vartoti cinką gali būti svarbu, jei žmogui jo trūksta. Tačiau tai nereiškia, kad papildomas cinko vartojimas automatiškai padidins testosteroną sveikam žmogui.
Todėl vyras, nusipirkęs brangų „testosterono stiprintoją“, gali likti ir be žadėto rezultato, ir be pinigų.
„Dideli lūkesčiai, prarasti pinigai ir neįgyta kažkokio privalumo“, – situaciją apibūdino gydytojas.
Kai padeda ne kapsulė
Ironiška tai, kad žmogus, nusipirkęs testosterono stiprintoją, neretai pradeda keisti ir gyvenimo būdą. Jis ima daugiau sportuoti, atsisako žalingų įpročių, pradeda geriau maitintis, geria daugiau vandens, daugiau miega, stengiasi sumažinti kūno svorį. Ir savijauta iš tiesų gali pagerėti.
„Tokiu atveju gali atrodyti, kad preparatas veikia. Bet labiau tikėtina, kad suveiks kiti dalykai“, – sakė gydytojas.
Todėl vyrui, kuris pastebi sumažėjusią energiją ar libido, pirmiausia vertėtų įvertinti miegą, kūno svorį, fizinį aktyvumą, mitybą ir kitus sveikatos aspektus, o ne ieškoti stebuklingos kapsulės.
Nežinia, ką vartoja
Pasak specialisto, vis dėlto didžiausia problema yra ne papildai, kurie paprasčiausiai neveikia.
Kur kas pavojingesnė situacija gali susidaryti tada, kai maisto papilde atsiranda medžiagų, kurių jame neturėtų būti ir kurios etiketėje nėra nurodytos.
Tokios medžiagos vadinamos adulteriais.
Tai gali būti net vaistinės medžiagos, kurios į maisto papildą patenka nelegaliai. Ypač dažnai tai pasitaiko produktuose, skirtuose vyrų seksualinei sveikatai, svorio metimui ar sportiniams rezultatams gerinti.
„Jeigu imsime visą papildų rinką, daugiausia šių pašalinių medžiagų, kurios stipriau veikia, yra būtent vyrų sveikatą gerinančiuose preparatuose – erekciją stiprinančiuose, svorio metimo ir sporto produktuose“, – aiškino R. Kerpauskas.
Žmogus mano perkantis natūralų ir saugų produktą, tačiau iš tikrųjų gali gauti katę maiše.
Pagerina erekciją?
Gydytojas pateikė paprastą taisyklę: jeigu maisto papildas, kuris neturėtų veikti taip stipriai, kaip vaistas, staiga sukelia labai ryškų efektą, tai turėtų kelti klausimų. Ypač kalbant apie preparatus erekcijai gerinti.
„Jeigu nusipirkai maisto papildą, ypač erekcijai gerinti, ir jisai efektyviai veikia – kažkas negerai“, – įspėjo R. Kerpauskas.
Jeigu nusipirkai maisto papildą, ypač erekcijai gerinti, ir jis efektyviai veikia– kažkas negerai.
Stiprų ir patikimai įrodytą poveikį erekcijai turinčių vaistų yra nedaug, o jų veikliosios medžiagos yra gerai ištirtos.
Tačiau internete galima rasti ir vadinamųjų „designer drugs“ (liet. naujosios psichoaktyviosios medžiagos) – medžiagų, kurios sukurtos taip, kad būtų panašios į žinomus vaistus, tačiau pačios nėra patvirtintos kaip vaistai.
„Su „designer drugs“ iš viso yra tragedija“, – tokių medžiagų keliamą pavojų apibūdino medikas.
Pašalinis poveikis
Kodėl tokie produktai pavojingi? Pirmiausia todėl, kad žmogus nežino, kas iš tikrųjų yra kapsulėje, tabletėje ar produkte, kuris reklamuojamas kaip visiškai natūralus.
Antra, nežinomos medžiagos gali būti nepakankamai ištirtos. Jei į papildą nelegaliai įdėta veiklioji medžiaga, jos dozė taip pat gali būti nekontroliuojama.
R. Kerpauskas pasakojo susidūręs su pacientais, kurie internete ar sekso prekių parduotuvėje nusipirko preparatą erekcijai gerinti, pajuto labai stiprų poveikį, tačiau kartu patyrė ir šalutinių reiškinių.
Natūralus nebūtinai saugus
Pasak gydytojo, būtent žodis „natūralus“ gali tapti vienu pavojingiausių rinkodaros kabliukų.
Žmogus, turintis širdies ir kraujagyslių problemų ar vartojantis tam tikrus vaistus, gali sąmoningai vengti receptinių preparatų, manydamas, kad natūralus papildas yra saugesnis.
Tačiau jeigu į tokį produktą slapta įdėta vaistinė medžiaga, situacija gali būti visiškai kitokia.
„Žmogus galvoja: man galbūt su širdele negerai, esu vyresnis, man negalima vaistų. O, kaip gerai – yra žolinis preparatas. Nusipirksiu. O tas žolinis preparatas yra tiksinti bomba, ir nežinia, kas į jį įdėta“, – perspėjo gydytojas.
Dar blogiau, kad kai kurie tokie preparatai gali veikti labai efektyviai. Būtent tai ir tampa jų pavojingumo dalimi – žmogus pradeda juos rekomenduoti kitiems, nes pats pajuto rezultatą.
Tačiau, pavyzdžiui, pagerindami erekciją tokie preparatai gali sukelti stiprų neigiamą šalutinį poveikį.
Rinkos kontrolė
Gydytojo teigimu, tokiai rinkai kontroliuoti Lietuvoje ir Europoje egzistuoja įvairių mechanizmų, tačiau problema yra sudėtinga.
Nelegalios medžiagos gali būti aptiktos tik tada, kai produktas patikrinamas. Kaip patikrinti internete iš trečiųjų šalių įsigyjamus preparatus?
Dar viena problema – agresyvi reklama. Papildams negalima priskirti gydomųjų savybių ir žadėti tokio poveikio, kurio moksliniai duomenys nepatvirtina. Tačiau internete galima rasti produktų, kurių reklaminiai pažadai gerokai peržengia šias ribas.
„Jeigu atsidarysime sekso prekių parduotuvių internetinius puslapius, ten rasime daug neteisybės“, – sakė gydytojas.
Naudingiau – išsitirti
Specialisto patarimas vyrams, susiduriantiems su libido, erekcijos, energijos ar kitomis problemomis, paprastas: nebandyti savęs gydyti internete pamatytais ar kaimyno rekomenduotais preparatais.
Jeigu vyras įtaria testosterono trūkumą, pirmiausia reikėtų atlikti tyrimus ir išsiaiškinti tikrąją padėtį, po to – problemos priežastį.
Jei problema susijusi su erekcija, jos priežasčių taip pat gali būti daug – nuo psichologinių veiksnių iki kraujagyslių ar kitų sveikatos sutrikimų.
Beje, dalį „stebuklingo“ papildo poveikio gali sukurti ir placebo efektas.
„Vyrai turi pasirodymo nerimą, kuris veikia erekciją. Kai jie kažkokį preparatą suvartoja ir tiki, kad jis veikia, jiems tas nerimas sumažėja. Jie lovoje labiau atsipalaidavę ir erekcija būna žymiai geresnė“, – psichologinius niuansus aiškino gydytojas.
Tikrinami ir Lietuvoje
Prašydama pakomentuoti esamą situaciją „Kauno diena“ kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją (SAM) ir į Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą (VMVT).
SAM Komunikacijos skyrius patarėja Nerija Kaulakienė nurodė, kad papildų klausimą kuruoja VMVT, tyrimus dėl papildų atlieka tarnybai pavaldus Maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas.
Kiek tai neprieštarauja ES teisės aktams, ministerija reglamentuoja maisto papildų reikalavimus, o VMVT nustato tvarką ir notifikuoja maisto papildus, atlieka valstybinę maisto kontrolę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir tikrina, kad maistas (įskaitant maisto papildus), skirtas tiek vidaus rinkai, tiek eksportui, būtų saugus, tinkamai paženklintas, nepažeistų vartotojų interesų ir atitiktų Maisto įstatymo bei kitų teisės aktų reikalavimus.
VMVT atkreipė dėmesį, kad teisės aktai numato, kad visa atsakomybė už rinkai teikiamo maisto papildo saugą tenka pačiam maisto tvarkymo subjektui.
Prekyba nesaugiais ar sveikatai kenkiančiais maisto papildais Lietuvoje ir visoje ES yra griežtai draudžiama. Draudžiama ir klaidinti vartotojus dėl produkto savybių, sudėties ir pan.
Pagal bendruosius ES maisto produktų ženklinimo reikalavimus, vienas iš privalomų pateikti duomenų yra sudedamųjų dalių sąrašas ir jame turi būti nurodytos visos maisto produkto sudedamosios dalys pagal svorį mažėjančia tvarka.
Apie visus Lietuvos rinkai tiekiamus maisto papildus privalo būti informuota VMVT. Notifikavimo procedūros metu VMVT specialistai atlieka pateiktų duomenų ir dokumentų vertinimą, o nustatę, kad sudėtyje yra neleistinų medžiagų, VMVT atsisako tokius maisto papildus įtraukti į Maisto papildų sąrašą, skelbiamą VMVT tinklalapyje vet.lt/maisto-papildai.
Maisto papildai tikrinami ir planine, ir neplanine tvarka.
VMVT nurodė, kad 2025 m. buvo atlikti 84 patikrinimai maisto papildų kontrolės subjektuose, 49 atvejais nustatyti pažeidimai, iš kurių 78 proc. sudarė pažeidimai dėl nenotifikuotų maisto papildų ir 22 proc. – nustatyti nesaugūs maisto papildai. Už nustatytus nurodytus pažeidimus sankcijos taikytos 67 proc. atvejų.
2026 m. (iki rugsėjo 1 d.) buvo atlikti 174 patikrinimai maisto papildų kontrolės subjektuose, 87 atvejais nustatyti pažeidimai, iš kurių 39 proc. sudarė pažeidimai dėl nenotifikuotų maisto papildų, bei 30 proc. – nustatyti nesaugūs maisto papildai. Už nustatytus nurodytus pažeidimus sankcijos taikytos 53 proc. atvejų.
Už prekybą nenotifikuotais maisto papildais, vadovaujantis Administracinių nusižengimų kodeksu, maisto tvarkymo subjekto vadovui ar jo paskirtam atsakingam asmeniui gali būti skiriama bauda nuo 300 iki 560 eurų. O jeigu nustatomi nesaugūs maisto papildai, gali būti skiriama bauda nuo 300 iki 3 000 eur.
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