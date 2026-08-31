– Esate sėkmės lydima tinklaraštininkė ir garsiai skelbiate, kad autizmas – jokiu būdu ne nuosprendis, kaip prieš penkerius metus buvo pasakyta Jums. Kaip prisistatytumėte skaitytojams?
– Visų pirma, esu mama, kuri augina sūnų Aleksandrą, turintį autizmo spektro sutrikimą. Taip pat esu tinklaraštininkė ir socialiniuose tinkluose pasakoju apie gyvenimą su autistišku vaiku. Dar galėčiau pavadinti save įtraukiojo ugdymo ambasadore, nes dalyvauju projektuose, renginiuose, susijusiuose su specialiųjų poreikių vaikų įtraukimu į bendrąjį ugdymą. Dalijuosi savo istorija, kaip pavyko Aleksandrą integruoti į bendruomenę ir į mokyklą.
– Kada pirmą kartą pajutote, kad Aleksandro raida gali skirtis nuo kitų vaikų?
– Kurį laiką galvojau, kad mano sūnus – sunkaus charakterio vaikas. Jam dažnai užeidavo pykčio priepuoliai, trukdavę iki pusės valandos, kartais ir ilgiau, sunkiai sekėsi jį nuraminti.
Kai sūnui buvo pustrečių metų, nuvedėme jį į darželį. Po kurio laiko auklėtoja pasiteiravo, ar mes neįžvelgiame jo elgesyje ko nors neįprasto. Galbūt jis neatsiliepia pašaukus vardu, galbūt nedaro, ko yra prašomas, nenori žaisti su kitais vaikais? Iš karto taip neatrodė, bet, palyginti su kitais vaikais, šį faktą teko pripažinti.
Strigo ir Aleksandro kalba, bet dėl to nesijaudinome, nes ir jo tėtis kalbėti pradėjo gana vėlai.
Kai auklėtoja užsiminė apie berniuko kitoniškumą, širdyje turėjau dar vieną argumentą – buvau girdėjusi, kad autistiški vaikai vengia akių kontakto, nemėgsta artumo ir apsikabinimų, o Aleksandras buvo be galo meilus vaikas.
Darželio psichologė švelniai pasiūlė kreiptis į Vaiko raidos centrą.
– Vaiko raidos centre gavote skaudų antausį. Žodžiai „Nuo šiandien jūsų asmeninis gyvenimas baigėsi“ nuskambėjo kaip nuosprendis?
– Diagnozė sukrėtė: įvairiapusis raidos sutrikimas. Specialistė pasakė, kad nuo dabar mano gyvenimas apsiribos tik vaiko terapijomis, o apie savo asmeninį gyvenimą galiu pamiršti. Tuo metu man buvo vos 27-eri. Atrodė, tarsi kas nors staiga perrašė visą mano gyvenimo scenarijų.
– Kaip išgyvenote laikotarpį po diagnozės? Ar nepasidavėte bejėgiškumo jausmui?
– Kai tėvai išgirsta bet kokią vaiko diagnozę – nebūtinai autizmo – jie neišvengiamai turi įveikti savotišką vidinę kelionę. Mokslininkų teigimu, tą procesą galima prilyginti artimo žmogaus netekties išgyvenimui – tarsi atsisveikinimui su tuo vaiku, kurį buvai susikūręs savo lūkesčiuose ir svajonėse.
Aš taip pat perėjau visus tuos etapus. Tik jie nebuvo tvarkingi, ne vienas po kito, kaip dažnai kalbama apie gedulą. Atrodydavo, jau priimu: taip, mano vaikas yra kitoks. Po savaitės vėl sugrįždavo abejonė: negali būti, pažiūrėkite, kaip gražiai jis žiūri į akis, kaip juokiasi, – jis juk toks pats kaip kiti vaikai. Vieną dieną – susitaikymas, o kitą – neigimas, trečią – liūdesys ar net pyktis. Tik po gerų pusantrų metų galėjau sau nuoširdžiai pasakyti, kad iš tiesų priėmiau savo sūnaus diagnozę – ne kaip nuosprendį, o kaip realybę, su kuria irgi galima gyventi.
– Kas buvo sunkiausia vėliau, jau susitaikius su diagnoze?
– Man, ko gero, sunkiausia buvo jausmas, kad su šia diagnoze likau visiškai viena. Prieš penkerius metus apie tai dar mažai kas kalbėjo garsiai. Nepažinojau nė vienos šeimos, auginančios tokį vaiką, todėl atrodė, kad esame vieninteliai. Nežinojau, nuo ko pradėti, kur kreiptis, kaip padėti sūnui.
Nemokėjau bendrauti su Aleksandru taip, kaip jam reikėjo, o paskirtų terapijų teko laukti ilgai. Tad, galima sakyti, dviratį išradinėjau pati. Radau vos porą knygų lietuvių kalba, todėl skaičiau anglų ir lenkų kalbomis, ieškojau atsakymų, kur tik galėjau.
Pamenu, tada supratau, kokie sudėtingi autistiškiems žmonėms yra rutinos pokyčiai. Kol susikūrėme savo tvarką, savo dienos ritmą, praėjo daug laiko ir pareikalavo dar daugiau kantrybės. Tai buvo ilgas bandymų ir klaidų kelias.
Ne kartą buvau nuleidusi rankas. Buvo akimirkų, kai norėjosi viską mesti ir tiesiog dingti. Tačiau dingti nebuvo kur. (Šypsosi.)
– Ar teisingai suprantu – viskas prasideda nuo šeimos. Jei mama, tėtis tikėsis pagalbos tik iš aplinkos: terapeutų, ugdytojų, kitų specialistų, nieko gero nebus?
– Tikrai taip. Ši kelionė prasideda šeimoje – nuo tėvų, nuo kasdienių taisyklių, nuoseklios rutinos namuose. Mums didžiulį palengvinimą suteikė… paprasčiausias laikrodis. Pavyzdžiui, kai Aleksandras žaidžia su telefonu, sutariame, kad, sučirškus žadintuvui, jis jį atiduos man. Labai svarbu, kad tėvai laikytųsi duoto žodžio ir nenuolaidžiautų. Jei vieną kartą telefono nepaimtumėte ar pasiduotumėte, kitą sykį susitarti būtų žymiai sunkiau.
Nuoseklumas ir aiškios taisyklės – tai, kas suteikia vaikui saugumo jausmą ir padeda jam išmokti valdyti savo elgesį.
– Sakote, kad autizmo spektro sutrikimą turintį vaiką teigiamai veikia aiški dienos rutina. Kaip ši rutina atrodo Jūsų namuose ir kas joje Aleksandrui padeda jaustis saugiai?
– Mes kiekvieną vakarą su Aleksandru aptariame, ką veiksime kitą dieną. Aiškumas suteikia ramybę. Mūsų savaitės dienų rutina beveik nesiskiria: keliuosi 6 val., gaminu pusryčius, o 6.40 val. prie namų sustoja autobusiukas, kuris nuveža jį į mokyklą. Aleksandras lanko bendrojo lavinimo mokyklos specializuotą klasę, kurioje septyni vaikai, viena mokytoja ir dvi padėjėjos. Joje mokosi vaikai su įvairiais raidos sutrikimais, išskyrus intelekto.
13 val. kitas autobusiukas jį nuveža į dienos centrą, kur sūnus būna iki vakaro. Apie 17 val. jį pasiimu, tada vykstame į įvairius užsiėmimus: pas specialiąją pedagogę, į baseiną ar kitur.
Kai grįžta namo po visų veiklų, Aleksandras gauna atlygį už visos dienos gerą elgesį. Vakare jo laukia arba mėgstami dribsniai, arba valanda prie kompiuterio.
– Dažnai tėvai klysta galvodami, kad jei labai norės ir stengsis, galės pakeisti savo autistišką vaiką. Galbūt toks mąstymas – ne klaida?
– Priklauso nuo to, kokio rezultato nori. Jeigu sieki, kad tavo autistiškas vaikas būtų laimingas, reikia prisitaikyti prie jo poreikių, o tai, kaip žinome, jau susiformavusiam žmogui yra be galo sunku.
Po sūnaus diagnozės mano pačios dienos struktūra kardinaliai pasikeitė. Dabar tiksliai žinau, kiek turiu laiko, kol sūnaus nėra namuose, kokia mano dienos rutina ir ką turiu spėti atlikti. Tapau labai disciplinuota ir tai man gyvenime labai padeda.
Augant Aleksandrui išmokau būti atspari aplinkai – žmonių komentarams, jų nuomonei. Anksčiau labai skaudėdavo širdį dėl visuomenės požiūrio: žeidė praeivių pastabos, žvilgsniai, kai Aleksandrui viešoje vietoje prasidėdavo pykčio priepuoliai. Dabar užsiauginau storą odą – žinau, kaip elgtis tokiose situacijose.
Kas tapo tikrąja stiprybe? Žinojimas, kad tik aš geriausiai žinau, kas geriausia mano vaikui. Su diagnoze aš pati užaugau: žinau, kaip yra ir kaip turiu elgtis su vaiku. Dabar jaučiuosi tvirta, turiu žinių, kurias rinkau ir rašydama tinklaraštį.
– Ar pasitaikė akimirkų, kai pati jautėtės visiškai perdegusi, išsekusi? Kaip šiandien rūpinatės savo emocine sveikata, kad galėtumėte būti stipri ne tik dėl Aleksandro, bet ir savęs pačios?
– Žinoma, buvau perdegusi. Viskas ėmė keistis, kai lankydama terapijos užsiėmimus priėmiau savo kitokį vaiką ir pati tapau atvira šitam naujam pasauliui. Tuomet ir Aleksandras pasidarė atviresnis. Jis ėmė domėtis vaikais, žaisti, tarti pirmuosius žodžius. Dabar suprantu, kad viskas prasidėjo nuo mano vidinio pokyčio, kuris persidavė ir jam.
Tėvams, auginantiems autistiškus vaikus, noriu pabrėžti, kokia svarbi yra kompleksinė pagalba: vienu metu keitiesi tu pats, lankaisi pas specialistus, vežioji vaiką į užsiėmimus ir stebi jo raidą. Visa tai vyksta vienu metu ir tik tokia sinergija gali duoti pokyčių.
Terapijos padėjo sustiprėti, atsikračiau nereikalingų baimių ir pradėjau rašyti savo tinklaraštį. Pradžioje galvojau, kad esu viena su vaiku ir niekas nežino, kaip man sunku. Kai ėmiau rašyti, dalytis mintimis apie situaciją, man labai palengvėjo. Viena iš priežasčių, kodėl pradėjau rašyti, – noras padėti ir kitoms mamoms, kad, sužinojusios autizmo diagnozę, jos neliktų vienos. Dabar mamos man rašo – dėkoja, dalijasi savo istorijomis, sako, kad įkvepiu jas tikėti šviesesne ateitimi. Kad diagnozė – tikrai ne nuosprendis. Kiekvieną kartą tai skaitydama prisimenu, kaip kadaise man buvo pasakyta priešingai.
– Jūsų tinklaraštyje – tik pozityvus, optimistiškas turinys. Kodėl nenorite dalytis sunkiausiais momentais?
– Dalijuosi ir tokiais. Tačiau mano tikslas – įkvėpti žmones, padrąsinti juos, kad nenuleistų rankų, kai sunku. Nenoriu skleisti negatyvių emocijų, nenoriu, kad negatyvumas plistų tolyn.
Leidžiu sau išgyventi emocijas: jei reikia, papykstu, paliūdžiu, o tada vėl grįžtu į gyvenimą, pas žmones. Tai tiesiog gyvenimo dalis, bet nenoriu joje užstrigti. Man kur kas artimesnis pozityvus žvilgsnis į priekį. Noriu parodyti, kad, įdėjus darbo ir pastangų, gyventi su autistišku vaiku tikrai įmanoma – ir prasmingai, ir visavertiškai.
Tiesa, nereikia tikėtis, kad progresas bus tiesus ir nuoseklus, kaip dažnai matome augant neurotipiniams vaikams. Autizmo spektro vaikų progresas juda bangomis – su pakilimais ir atoslūgiais.
– Pradėjote naują projektą, skirtą tėčiams, auginantiems vaikus su autizmo spektro sutrikimu. Ką norite juo pasiekti?
– Pastebėjau, kad šioje srityje iniciatyvą dažniausiai rodo tik mamos – jos domisi, kalba, dalijasi patirtimi. O kur tėčiai? Jų beveik nematyti. Todėl sukūriau projektą, į kurį kviečiu ir juos – pasidalyti savo patirtimi, papasakoti, ką reiškia būti autistiško vaiko tėčiu. Prisipažinsiu, sunku tokių rasti. Kol kas pavyko nufilmuoti tik du.
Galbūt todėl, kad mūsų visuomenėje vyrai neverkia, jie laikomi stipriais, ir, atrodo, kad jiems sunkumų nėra. Tačiau juk jie taip pat žmonės – išgyvena emocijas, turi jausmus. Tikiu, kad šis projektas padės tai atskleisti ir parodyti, kad tėčių patirtis taip pat svarbi.
Moterys dažnai atrodo emocionalesnės ir labiau įsitraukusios, nes nuo seno atsakomybė už namus ir vaikus daugeliu atvejų tekdavo joms. Tačiau iš to, ką papasakojo tėčiai, matyti, kad jausmai iš tiesų yra tokie patys, nepriklausomai nuo lyties. Išgirdę netikėtą diagnozę, tiek vieni, tiek kiti sutrinka, pajunta nežinią, baimę.
Galbūt rūpestis ir reakcija labiau priklauso ne nuo lyties, o nuo žmogaus asmenybės: ar jis linkęs jaudintis, ieškoti sprendimų, ar lengviau pasiduoda nežinios jausmui.
– Kaip išsaugoti savo asmenybę, auginant specialiųjų poreikių vaiką? Juk mama – irgi žmogus, turintis savų poreikių, hobių.
– Turėti laiko sau ir savo pomėgiams labai svarbu – net jei tai tik pora valandų per savaitę. Šie momentai teikia malonumą, leidžia atgauti energiją, išlaikyti vidinę pusiausvyrą. Kiekvienai moteriai tai skirtinga. Pavyzdžiui, aš kiekvieną rytą pradedu nuo sporto klubo – treniruotė man padeda visą dieną jaustis emociškai stabiliai ir žvaliai. Be to, žaidžiu tinklinį, o netrukus planuoju pradėti lankyti salsos pamokas. Labai mėgstu susitikti su draugėmis.
Žinote, kas dar labai svarbu? Neužsidaryti savyje. Kai užsisklendi su visomis savo bėdomis, energija negali cirkuliuoti. Ji sustingsta. Nesidalydami su kitais, nieko negauname ir mainais – kalbu apie kitų žmonių palaikymą ir supratimą, kurie labai svarbūs šiame kelyje. Visiškai nesvarbu, ar auginame neurotipinį vaiką, ar vaiką su specialiaisiais poreikiais.
Kai kas antrą savaitgalį sūnus važiuoja pas tėtį, aš turiu dvi dienas gastrolėms. (Juokiasi.)
– Bandote gastroliuoti ir su Aleksandru? Kai sūnui suėjo šešeri, pirmą kartą skridote su juo lėktuvu…
– Taip. Iki tol maniau, kad mums nepavyks. Praėjusį lapkritį dar kartą skridome į Egiptą. Šią vasarą planuojame atostogauti Turkijoje. Kaip matote, viskas įmanoma, tik kelionėms reikia tinkamai pasiruošti. Mano galvoje tokie dalykai suplanuoti nuo A iki Ž, apgalvoti mažiausi niuansai.
Kitiems gali pasirodyti, kad mano gyvenimas – labai sudėtingas. Tačiau esu taip įpratusi, todėl kitokio gyvenimo neįsivaizduoju.
– Ką šiandien reiškia auginti autistišką vaiką Lietuvoje? Kiek realios pagalbos sulaukia šeimos iš valstybės?
– Kaip ir visi tėvai, gauname išmoką – auginant vaiką su negalia, ji kiek didesnė. Tačiau realiai šios paramos toli gražu nepakanka būtinoms ugdymo ir terapijų išlaidoms padengti. Pagalbos tenka ieškoti privačiai, o tai šeimai tampa nemenka finansine našta.
Kita opi problema – specialistų trūkumas. Norint gauti kokybišką pagalbą, tenka laukti ilgose eilėse. Laikas tokiems vaikams yra nepaprastai svarbus – kiekviena praleista galimybė gali būti prarastas pažangos žingsnis.
– Ką patartumėte tėvams, kurie dar tik pradeda šį kelią?
– Pirmiausia – išlikti kuo ramesniems. Suprantu, kad emocijų būna daug ir jos stiprios, tačiau labai svarbu į situaciją žvelgti racionaliai. Ramus protas padeda priimti aiškesnius sprendimus ir nepasimesti informacijos gausoje.
Antra, nenuleiskite rankų. Pokyčiai vaikams, turintiems autizmo spektro sutrikimą, dažnai būna lėti ir reikalauja daug kantrybės. Tačiau net ir maži žingsniai yra didelė pažanga.
Trečia, nepriimkite vaiko emocijų asmeniškai. Jo stiprios reakcijos ar sunkumai bendraujant nėra jūsų, kaip tėvų, vertinimas. Tai jo būdas išgyventi pasaulį.
Svarbiausia – pasirūpinkite savimi. Kaip lėktuve pirmiausia deguonies kaukę užsidedame sau, o tik tada vaikui, taip ir čia: jūsų jėgos, ramybė ir gera emocinė sveikata yra visos šeimos pagrindas.
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