Suaugusieji perspėjami dėl sugrįžtančios ligos

Kuo tymai pavojingi ir ar visi suaugusieji Lietuvoje turi imunitetą, pasakojo Santaros klinikų Infekcinių ligų centro vadovė Ligita Jančorienė.
– Kiek iš viso yra šiuo metu užsikrėtusių tymais?
– Šiuo metu turbūt Lietuvoje neturime užsikrėtusių tymais, bet per metus buvo fiksuota apie 10 atvejų Lietuvoje, tačiau turbūt reiktų galvot plačiau. Europoje – turbūt apie kelis tūkstančius atvejų, tokios šalys kaip Bulgarija, Italija, Rumunija ypač išsiskiria. Ten skaičiuojami šimtai atvejų šiais kalendoriniais metais.
– Galima sakyti, kad yra protrūkis ir jau didesnis skaičius nei įprastai būna.
– Sergamumas tikrai išlieka – nėra taip, kad šios ligos tarp mūsų nėra. Nors vaikai jau daugelį metų yra skiepijami, infekcija vis tiek grįžta, ypač tarp vyresnio amžiaus žmonių, kurie imuniteto arba neturi, arba jį yra praradę.
– Kiek tai gali būti pavojinga situacija? Ar tai gali būti mirtina liga?
– Lietuvoje dabar daugiausia susiduriame su suaugusiųjų sergamumu. Vaikų paskiepijama, nors ir ne pačiais geriausiais procentais, apie 85–86 proc. Jie skiepijami viena, o vėliau ir antra vakcinos doze nuo tymų, raudonukės ir parotito, nes ši vakcina yra kombinuota. Toks skiepijimas vyksta jau nuo 1998 metų, taigi pakankamai ilgai. Tačiau suaugę žmonės, ypač vyresni, gali būti neskiepyti. Pirmą kartą vakcina buvo registruota 1964 metais. Tai buvo tik nuo tymų skirta, kaip mes sakome, monovalentė vakcina, ir ja buvo skiepijama tik vieną kartą. Dabar žinome, kad reikia dviejų skiepų su tam tikru intervalu.
Dėl to dalis žmonių gali būti arba neskiepyti, arba praradę imunitetą, kadangi anksčiau skiepijimo schema buvo kitokia. Todėl ir atsiranda rizika sirgti suaugusiesiems, o ne vaikams. Nors iš tikrųjų tose šalyse, kur nėra įdiegta vaikų vakcinacija, miršta labai daug vaikų, ir pagrindinė mirštančiųjų grupė yra būtent vaikai. Suaugusiam žmogui tymai pirmiausia gali pasireikšti temperatūra, sloga, kosuliu. Vėliau atsiranda bėrimas, kuris dažniausiai prasideda nuo veido ir, kaip mes sakome, leidžiasi žemyn per kūną. Gali būti sunkios pneumonijos, išsivystyti net smegenų uždegimas – encefalitas. Taigi tai yra pakankamai rimta liga, o vyresniam žmogui ji tikrai gali būti labai komplikuota.
– Ar galima teigti, kad ši liga didesnį pavojų kelia vaikams ar suaugusiems?
– Jeigu vaikas neskiepytas, jam taip pat gali kilti rimtų pasekmių. Yra viena reta, bet labai sunki komplikacija vaikams – poūmis panencefalitas, kuris dažniausiai būna mirtinas. Aišku, jis pasitaiko retai, bet tai tikrai grėsminga būklė. Suaugusiesiems didesnė rizika kyla tiems, kurių imunitetas yra pažeistas dėl amžiaus, ligų, vaistų ar kitų priežasčių. Taigi ir viena, ir kita grupė gali turėti rimtų pasekmių.
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– O kaip užsikrečiama ir kaip įgyjamas imunitetas tymams?
– Užsikrečiama oro lašeliniu keliu. Tymai yra viena lengviausiai plintančių infekcijų. Galima sakyti, kad ji gali plisti net pastato ribose – žmogus gali užsikrėsti ir per ventiliacinius kanalus. Net praėjus porai valandų po to, kai sergantis žmogus, kuris kosėjo ar čiaudėjo, jau išėjo iš patalpos, virusas nevėdintoje patalpoje dar gali išlikti gyvybingas. Aerozolis pasklinda maždaug stovinčio žmogaus lygyje, todėl kitas žmogus gali užsikrėsti. Taigi ši infekcija perduodama labai lengvai. Skaičiuojama, kad vienas sergantis žmogus gali užkrėsti nuo 12 iki 18 kitų žmonių. Todėl užsikrėsti tikrai lengva, jeigu žmogus neturi imuniteto. Tai ir yra pagrindinė problema. Imunitetas gali būti natūraliai įgytas vaikystėje persirgus tymais arba įgytas pasiskiepijus.
– Jeigu žmogus nežino, ar jis turi imunitetą tymams, ar yra galimybė kažkaip tą sužinoti?
– Taip, yra galimybė atlikti tyrimus. Kaip tik susidūriau su atveju, kai medikas važiuoja stažuotis į Italiją, tačiau ten jo nepriima, kol jis nepateikia sertifikato, ar turi antikūnų nuo tymų, raudonukės, parotito ir vėjaraupių. Šalis taip rūpinasi, kad į gydymo įstaigą atvykęs mokslininkas, stažuotojas ar medikas neatvežtų infekcijos ir jos nepaskleistų. Pasitikrinti tikrai galima, tai nesudėtinga.
Galima patikrinti ir žmogaus medicininius dokumentus. Jeigu tai jaunas žmogus, tikėtina, kad jis jau buvo skiepytas pagal nacionalinį skiepų kalendorių, kai šie skiepai jau buvo įtraukti į kalendorių. Tokiu atveju medicininėje dokumentacijoje galima rasti įrašus ir jų užtenka. Kitu atveju galima patikrinti antikūnus, ypač vyresniems žmonėms, kurie įrašų apie skiepus medicininiuose dokumentuose jau turbūt nebesitiki rasti.
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