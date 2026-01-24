Sudėtinga operacija grąžino gyvenimą be skausmo

„Normali“ gyvenimo dalis
Kaip ir daugeliui moterų, Rasos patirti lėtiniai dubens skausmai ilgą laiką buvo laikomi „normalia“ moters gyvenimo dalimi, nors tokie simptomai nėra normalūs. Dėl to liga nebuvo atpažinta laiku, o tikroji diagnozė paaiškėjo tik tada, kai endometriozė jau buvo smarkiai pažengusi.
„Endometriozė yra lėtinė reprodukcinio amžiaus moterims būdinga liga, sukelianti lėtinį dubens skausmą, dažnai nulemianti skausmingus lytinius santykius ir vaisingumo sutrikimus. Apie pusė sergančiųjų susiduria su sunkumais pastoti, o liga reikšmingai blogina gyvenimo kokybę – daliai pacienčių išsivysto nerimo ar depresijos sutrikimai, liga tampa emocine našta ir artimiesiems“, – pranešime spaudai cituojamas Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos vadovas prof. Mindaugas Kliučinskas.
Pasak profesoriaus, Kauno klinikose jau trejus metus kryptingai stiprinama endometriozės diagnostika ir gydymas.
„Vykdome mokslinius tyrimus, siekiame ankstyvesnės ir minimaliai invazyvios diagnostikos, buriasi daugiadalykė specialistų komanda, jungianti mokslą ir klinikinę patirtį. Mūsų tikslas – teikti individualizuotą, visapusę pagalbą endometrioze sergančioms moterims. Didelė mūsų stiprybė – gydytojų stažuotės lyderiaujančiuose Europos endometriozės centruose, specializuotas ultragarsinis ištyrimas ir racionalus, tik esant būtinybei taikomas chirurginis gydymas“, – pabrėžia prof. M.Kliučinskas.
Itin sudėtinga situacija
Kauno klinikų Akušerijos ir ginekologijos klinikos gydytojas akušeris ginekologas Povilas Jukna pasakoja, kad Rasos situacija buvo itin sudėtinga. Atvykus konsultacijai, pagrindiniai nusiskundimai buvo stiprus skausmas pilvo apačioje, ypač menstruacijų metu, nuolatinis nuskausminamųjų vartojimas ir reikšmingai pablogėjusi gyvenimo kokybė. Atlikus išsamius tyrimus, Rasai diagnozuota pažengusi endometriozė, o magnetinio rezonanso tyrimas patvirtino didelį ligos išplitimą – endometriozės židiniai nustatyti kiaušidėse, makšties skliaute ir tiesiojoje žarnoje.
„Su paciente išsamiai aptarėme gydymo galimybes ir tai, kas jai tuo metu buvo svarbiausia. Kadangi pagrindinis varginantis simptomas buvo skausmas, o liga – itin pažengusi ir komplikuota, kartu su paciente, įvertinę visas medicinines ir asmenines aplinkybes, priėmėme sprendimą atlikti operaciją. Siekėme jau pirmosios intervencijos metu pašalinti kuo daugiau ligos židinių, nes pakartotinės operacijos paprastai būna sudėtingesnės ir susijusios su didesne komplikacijų rizika“, – sako gydytojas.
Operacijos metu buvo atliktas gimdos, kiaušidžių ir kiaušintakių šalinimas, pašalinta dalis makšties ir tiesiosios žarnos. Po operacijos pacientei paskirta pakaitinė hormonų terapija, siekiant išvengti ankstyvos menopauzės ir su ja susijusių komplikacijų. Sudėtinga operacija atlikta glaudžiai bendradarbiaujant gydytojams akušeriams ginekologams ir chirurgams.
Operaciją kartu atlikęs Kauno klinikų Chirurgijos klinikos gydytojas Mantas Jokubauskas paaiškina, kad, kai endometriozė yra labai pažengusi, kartais tenka pašalinti dalį tiesiosios žarnos. Rasos atveju endometriozės židinys buvo visiškai išplitęs į žarnos sienelę, sukėlė stiprius skausmus ir žarnyno veiklos sutrikimus, todėl pažeistą žarnos dalį teko pašalinti. Operacija atlikta minimaliai invazyviu būdu, per nedidelius pjūvius, o pooperacinis laikotarpis praėjo sklandžiai – skausmas buvo sėkmingai suvaldytas, žarnyno veikla atsistatė.
Suserga kas dešimta
Praėjus trims mėnesiams po operacijos Rasa sako, kad jos gyvenimas pasikeitė iš esmės.
„Šiandien jaučiuosi puikiai – visi skausmai dingo, nebeliko jokių simptomų, jaučiuosi kaip naujai gimusi. (...) Esu su negalia ir noriu, kad kiti žinotų – ir žmogus su negalia gali gauti visavertę pagalbą ir pasveikti“, – sako moteris.
Lietuvoje endometriozės registro nėra, tačiau, remiantis tarptautiniais duomenimis, manoma, kad šia liga serga viena iš dešimties moterų bei translyčių asmenų, kuriems pasireiškia menstruacijos. Tai reikštų, kad Lietuvoje endometrioze gali sirgti apie 60 tūkstančių gyventojų.
Endometriozė yra lėtinė reprodukcinio amžiaus moterims būdinga liga, sukelianti lėtinį dubens skausmą, dažnai nulemianti skausmingus lytinius santykius ir vaisingumo sutrikimus.
Kauno klinikų specialistai pabrėžia, kad nors kai kuriais atvejais reikalingas sudėtingas chirurginis gydymas, daugumai pacienčių operacija nėra pirmasis pasirinkimas. Endometriozės gydymas dažniausiai apima hormoninę terapiją, skausmo valdymą, mitybos korekciją, fizinį aktyvumą ir psichologinę pagalbą. Geriausi rezultatai pasiekiami taikant daugiadalykį, ilgalaikį požiūrį į ligos gydymą.
Nuo šių metų pacientėms, kurioms įtariama arba patvirtinta endometriozė, Kauno klinikų Moterų konsultacijoje taikoma pirmumo tvarka patekti konsultacijai. Registracijai reikalingas šeimos gydytojo siuntimas.
