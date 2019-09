Sultys: tarp naudos ir žalos

Sudėtis – etiketėje

Sulčių gėrimas, nektaras, koncentratas, šviežiai spaustos sultys – kaip susivokti šioje įvairovėje? Gydytoja dietologė dr. R.Petereit sako, kad visi šie produktai skiriasi juose esančiu grynų sulčių kiekiu.

100 proc. natūralios sultys – tai nesusifermentavęs, bet galintis fermentuotis skystis, gaminamas iš sveikų, prinokusių vienos ar kelių skirtingų rūšių vaisių, uogų, daržovių. Sulčių spalva, aromatas ir skonis turi būti būdingi tiems produktams, kurie buvo naudoti joms spausti.

Sulčių gėrimai geriau nei natūralios sultys gaivina, malšina troškulį, tačiau nėra itin vertingi: grynų sulčių juose labai mažai – vos 5–12 proc., likusi dalis – vanduo. Produkto skonio savybėms pagerinti beveik visada dedama pridėtinio cukraus ar saldiklių. Be šių priedų neapsieinama ir gaminant sulčių nektarus, tiesa, juose grynų sulčių kiekis gerokai didesnis – nuo 25 iki 50 proc.

"Koncentratu vadinamos iš vaisių, uogų ar daržovių koncentrato ruošiamos sultys. Technologinio proceso metu iš produktų fiziškai pašalinama dalis vandens – taip gaunamas koncentratas. Gaminant sultis vanduo vėl grąžinamas, – aiškina pašnekovė. – Be abejo, geriausios, nes vertingiausios – šviežiai spaustos grynos sultys: jose gausu antioksidantų, vitaminų, mineralinių medžiagų."

Gydytoja pataria pasidomėti taros etiketėje nurodyta produkto sudėtimi, pirmenybę teikti gaminiams be pridėtinio cukraus, saldiklių, konservantų, dažiklių, dirbtinio aromato, jei yra galimybė – rinktis ekologiškas sultis. Beje, jei joms buvo panaudoti skirtingi vaisiai, uogos ar daržovės, etiketėje jie išvardijami naudoto kiekio mažėjimo tvarka.

Atkreipkite dėmesį, ar sultys pasterizuotos – kad būtų galima ilgiau laikyti ir žūtų mikrobai, jos pakaitinamos iki 80 °C temperatūros. Tokiame gaminyje išlieka beveik visi mineralai, tačiau pastebimai mažesnis antioksidantų, vitaminų, ypač karščiui jautraus vitamino C kiekis. Didelio skirtumo tarp sulčių, išpilstytų į stiklo butelius ar kartonines pakuotes, nėra – technologijos modernėja, tad neverta abejoti sandarių ir tvirtų popieriaus pakuočių kokybe.

Nauda ir žala

Natūralios, šviežiai spaustos vaisių, uogų, daržovių sultys itin naudingos organizmui: jose esančios medžiagos stiprina širdį ir kraujagysles, mažina cholesterolio kiekį.

"Lėtaeigėmis sulčiaspaudėmis spaustose tirštose sultyse su minkštimu labai daug žarnynui naudingų maistinių skaidulų, – pabrėžia dr. R.Petereit. – Moksliniais tyrimais įrodyta, kad šios medžiagos skatina žarnyno gerųjų bakterijų dauginimąsi, gerina virškinimo procesą, padeda nuo vidurių užkietėjimo."

Gydytoja pabrėžia, kad ir kokios vertingos būtų sultys, gerti jų be saiko negalima: tai labai koncentruotas gėrimas, jame daug cukraus – fruktozės. Nors tai natūralus cukrus, tačiau jis stipriai veikia kepenis, kasą, be to, skatina apetitą. Išgėrus sulčių, staigiai pakyla gliukozės lygis kraujyje – jaučiamas sotumas, tačiau po valandos vėl norisi valgyti. Nuolat geriant šviežiai spaustas sultis galima išprovokuoti kasos sutrikimus, atsiranda rezistencija insulinui, suriebėja kepenys.

"Klystame galvodami, kad išgėrę daug sulčių organizmą ilgam aprūpinsime naudingomis medžiagomis. Organizmas įsisavina jam reikalingą vitaminų kiekį, o visa kita pasišalina kartu su šlapimu, – sako gydytoja dietologė ir pastebi: – Šviežiai spaustos, grynos 100 proc. sultys – ne gėrimas, o skystas maistas – desertas, užkandis, jas gerdami troškulio nenumalšinsite."

Svarbu saikas

Šviežių sulčių nauda ir žala priklauso nuo išgeriamo kiekio ir teisingo vartojimo. Priklausomai nuo fizinio aktyvumo, suaugęs žmogus ir vyresni kaip 10–12 metų vaikai per dieną gali išgerti stiklinę šviežiai spaustų sulčių, o ikimokyklinio amžiaus vaikams rekomenduojama norma – ½–1/3 stiklinės per dieną arba viena stiklinė per savaitę.

"Šviežiai spaustos sultys – gera išeitis mamoms pasirūpinti vaikų, kurie neretai atsisako valgyti vaisius ar daržoves, sveikata", – pastebi dr. R.Petereit.

Nors sultys prilyginamos maistui, jos jo atstoti negali. Praktikuojant tokias dietas sulėtėja medžiagų apykaita, atsiranda būtiniausių organizmui maistinių medžiagų deficitas.

Sultis reikėtų gerti iš lėto, mažais gurkšneliais – organizmas geriau įsisavins jose esančias naudingas medžiagas. Kadangi sultys – maistas, su kitu maistu jų nemaišykite. Sveikiausia – stiklinė šviežiai lėtaeige sulčiaspaude spaustų sulčių ryte valandą prieš pusryčius arba 1,5–2 val. prieš valgį ar po jo, gurkšnoti sultis valgymo metu nerekomenduojama.

"Sklando mitas, kad sulčių nereikėtų gerti po 16 val. Viskas priklauso nuo to, ką ir kiek mes valgome ir geriame, kokia yra mūsų dienotvarkė, koks fizinis aktyvumas", – įsitikinusi gydytoja.

Sulčių mėgėjams ji rekomenduoja naudoti sezoninius vaisius, uogas ir daržoves, turintiems jautresnį skrandį – gerti vandeniu skiestas sultis. Yra nemažai sulčių, kurias gerti grynas, neskiestas gydytojai net nerekomenduoja. Tai, pavyzdžiui, citrusinių vaisių, juodųjų serbentų, obuolių, kopūstų ir t.t. "Sultyse – didelė vaisinių rūgščių koncentracija. Jos dirgina skrandžio gleivinę, todėl gali neigiamai paveikti žmonių, turinčių didelį skrandžio rūgštingumą, sergančių opa ar gastritu, sveikatą", – įspėja medikė.

Sulčių skiedimo vandeniu proporcijas kiekvienas gali nustatyti pagal savo skonį. Galima stiklinę sulčių supilti į 1 l vandens ir gurkšnoti visą dieną.

Nealinkite organizmo

Sveika gyvensena susižavėję ir figūros dailumu besirūpinantys žmonės perdėtai pamėgo sultis – praktikuoja iškrovos dienas, įvairias dietas. Gydytoja dr. R.Petereit pataria nesusivilioti ypač rudenį populiariomis sulčių dietomis: iš pradžių svoris sparčiai krinta, tačiau vėliau grįžta dvigubai.

"Nors sultys prilyginamos maistui, jos jo atstoti negali. Praktikuojant tokias dietas sulėtėja medžiagų apykaita, atsiranda būtiniausių organizmui maistinių medžiagų deficitas – sultyse nėra nei baltymų, nei gerųjų riebalų, – aiškina gydytoja ir įspėja apie šalutinį poveikį: – Gali atsirasti silpnumas, galvos svaigimas kartu su tamsumu akyse, nervingumas, nesuvaldomi alkio priepuoliai – siekiant greito rezultato organizmas apnuodijamas. Be mitybos sutrikimų, gali pasireikšti tiek fizinės, tiek psichologinės problemos."

Sergantys lėtinėmis ligomis – cukriniu diabetu, endokrininės sistemos sutrikimais žmonės sultis turėtų vartoti atsargiai. Stiklinė per dieną sveikatos nesugadins, o sekinančių kelionių metu ar esant dideliam fiziniam aktyvumui sustiprins, padės greičiau atgauti jėgas.