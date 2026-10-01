 Sunerimusi paauglio mama specialistams atnešė sūnaus „veipą“: jame – sveikatai pavojinga medžiaga

Sunerimusi paauglio mama specialistams atnešė sūnaus „veipą“: jame – sveikatai pavojinga medžiaga

2026-10-01 15:49
ELTOS inf.

Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos (NVSPL) specialistai paauglio vartotame elektroninės cigaretės skystyje aptiko sintetinį kanabinoidą, kurio vartojimas gali sukelti pavojų sveikatai.

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<span>Sunerimusi paauglio mama specialistams atnešė sūnaus „veipą“: jame – sveikatai pavojinga medžiaga</span>
Sunerimusi paauglio mama specialistams atnešė sūnaus „veipą“: jame – sveikatai pavojinga medžiaga / Asociatyvi Magnific.com nuotr.

Kaip pranešė NVSPL, mėginį laboratorijai pateikė sunerimusi paauglio mama dėl sūnaus pavartoto galimai nelegaliai įsigyto produkto.

Atlikus tyrimą, paaiškėjo, kad elektroninių cigarečių skystyje yra sintetinio kanabinoido 5F-MDMB-PINACA.

„Atsižvelgiant į dabartinę situaciją ligoninėse, akivaizdu, kad turime didelę problemą su narkotinių medžiagų naudojimu būtent elektroninių cigarečių skysčiuose“, – pranešime sakė NVSPL direktoriaus pavaduotoja Toma Petrulionienė.

Sintetiniai kanabinoidai dažnai platinami kaip įvairūs rūkymui ar garinimui skirti produktai. Jų sudėtis vartotojams ne visada būna žinoma, o poveikis žmogaus organizmui gali būti nenuspėjamas ir kelti rimtą pavojų sveikatai ar net gyvybei.

Šiame straipsnyje:
Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
elektroninė cigaretė
Skystis
sintetinis kanabinoidas

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