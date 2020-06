Švedijos vyriausiasis epidemiologas: nuo COVID-19 mirė per daug švedų

„Manau, kad tikrai yra potencialo tobulėti dėl to, ką mes darėme, aišku. Ir būtų buvę gerai tiksliau žinoti, ką reikia uždaryti, kad būtų geriau suvaldytas infekcijos plitimas“, –kalbėjo epidemiologas, pridurdamas, kad per daug švedų mirė per anksti.

Jei į tą pačią ligą reikėtų reaguoti dabar, kai apie ją jau daug žinoma, teisingas kelias, jo nuomone, būtų tarp švediško ir to, ko ėmėsi likęs pasaulis. Tačiau kokios priemonės kitose šalyse buvo veiksmingiausios, esą sunku pasakyti, nes šios šalys daugelio priemonių ėmėsi vienu metu.

A. Tegnellis yra atsakingas už Švedijos strategiją kovoje su pandemija. Ši Skandinavijos šalis taikė daug mažiau ribojimų nei likusi Europa. Čia, pavyzdžiui, nebuvo uždarytos mokyklos, restoranai ar parduotuvės. Buvo leidžiami iki 50 žmonių susibūrimai. ES ir Europos laisvosios prekybos zonos piliečiai galėjo lankytis Švedijoje.

Daugiau kaip 10 mln. gyventojų turinčioje Švedijoje patvirtinta apie 39 tūkst. koronaviruso atvejų, beveik 4, 5 tūkst. gyventojų mirė.