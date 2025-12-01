Savisaugos mechanizmas
Šeimos gydytojos, endobiogenikos specialistės Evelinos Bagočienės žodžiais, būtent žarnyne yra įsikūrusi didžioji mūsų imuniteto kariaunos dalis.
„Paprastai tariant, už mūsų kūno gynybą atsakinga imuninė sistema skirta pavojingų virusų, bakterijų ir kitų svetimkūnių atakoms atremti, pakitimams atpažinti, ligų sukėlėjams sunaikinti ir taip apsaugoti mus nuo ligų. Gera imuninės sistemos veikla susideda iš daugybės veiksnių (kokybiško maisto, emocinės būsenos, fizinio aktyvumo, taršos ir kt.), tačiau pastaruoju metu turbūt labiausiai tiriamas veiksnys – būtent žarnyno įtaka“, – aiškina E. Bagočienė.
Pasak jos, daugybė mokslinių tyrimų jau įrodė, kad didžioji mūsų imuniteto dalis yra ne tik kraujyje, bet ir žarnyno mikrobiotoje – jame gyvenančiose bakterijose.
„Pritarčiau pasakymui, kad mūsų žarnynas – lyg antrosios smegenys. Jo sienelėse yra gausybė specialių gaurelių, driekiasi kraujagyslės, limfagyslės. Jame gaminami ir tam tikri, pavyzdžiui, B grupės, vitaminai, fermentai, padedantys virškinti maistą, ir hormonai, turintys įtakos mūsų savijautai, alkiui, nuotaikai, ir netgi antikūnai – specifiniai imuniteto kariai. Kiekvieno mūsų organizme yra netgi tokių hormonų, kurie išskiriami tiek smegenyse, tiek ir žarnyne“, – vardija pašnekovė.
Žarnyno ekosistemos pagrindas – mikrobiota, arba trilijonų mikroorganizmų bendruomenė. Daugiausia jų randama storojoje žarnoje.
„Šios bakterijos padeda skaidyti ir įsisavinti reikalingas maisto medžiagas, vitaminus, taip apsaugodamos mus nuo ligų ir stiprindamos imunitetą. Atsiradus bakterijų disbalansui, galime pradėti sirgti įvairiomis ligomis“, – sako E. Bagočienė.
Įvairovė čia – raktinis žodis. Gydytoja atkreipia dėmesį, kad pernelyg sterilus gyvenimo būdas gali padaryti meškos paslaugą. „Įrodyta, kad gerai išsivysčiusių valstybių gyventojų mikrobiotos įvairovė daug skurdesnė, palyginti su, tarkime, Afrikoje gyvenančių žmonių, o tai didina įvairių ligų, ypač autoimuninių, dažnį. Taigi plati mikrobiotos įvairovė geriau apsaugo nuo įvairių ligų, todėl svarbu suprasti, kad namuose nereikia visko perdėtai valyti. Leiskite vaikams dažniau būti lauke, išsitepti, nepulkite tuojau pat švarinti rankų. Sterilioje aplinkoje imuninė sistema ilgainiui ima nebeatpažinti patogenų, tampa sunkiau su jais kovoti“, – sako pašnekovė.
Raudonos vėliavėlės
Dėl disbiozės, arba mikrobiotos pusiausvyros sutrikimo, imuninė sistema gali tapti pernelyg jautri arba, atvirkščiai, neatspari. Tai pasireiškia ne tik virškinimo sutrikimais.
„Disbiozė iš esmės yra mikroorganizmų įvairovės, kiekio ar lokacijos sutrikimas. Bet kokiu iš šių atvejų žmogus negali jaustis gerai. Alergijos ir autoimuninės ligos rodo iškreiptą imuninės sistemos veiklą, kai imuninės ląstelės nebesugeba atskirti tikro ar kenksmingo patogeno ir pradeda kovoti, pavyzdžiui, su apelsinais, arba pats kūnas – su savo skydliauke. Tokiais atvejais tinkama mityba ir pastangos užtikrinti sklandų virškinimą tikrai gali duoti gerų rezultatų. Noriu akcentuoti, kad neužteks tik gerti gerųjų bakterijų papildus. Reikia kompleksinio gydymo, detalesnio ištyrimo“, – pabrėžia E. Bagočienė.
Kokie pirmieji požymiai ar simptomai rodo, kad žarnyno ir imuniteto ašis galbūt yra išsiderinusi? Labai dažnos infekcinės ligos, pakitęs tuštinimasis (vidurių užkietėjimas ar viduriavimas), nuolatinis pilvo pūtimas ir sunkumas pavalgius, tuštinimasis su gleivėmis.
Mūsų žarnyno mikrobiotai, kartu ir imunitetui, neigiamą įtaką daro ne vienas šiuolaikinio gyvenimo veiksnys.
„Kai žmogus patiria nuolatinį stresą, jo kūnas stengiasi tik išgyventi ir „išspausti“ skydliaukę ar antinksčius, kad gautų energijos. Tokiu atveju sklandus virškinimas negalimas. Daug cukraus, greitieji angliavandeniai ir perdirbtas maistas taip pat labai apkrauna virškinimo sistemą, palaiko uždegiminius procesus ir yra nesuderinamas su optimalia mikroflora“, – atkreipia dėmesį medikė.
Kūnui rūkytų dešrų nereikia
E. Bagočienė įspėja ir dėl šiuolaikinės civilizacijos rykštės – neapdairaus ir nesaikingo antibiotikų vartojimo.
„Antibiotikai negali pasirinkti naikinti tik blogiukus – jie naikina ir gerąją mikrofloros dalį. Todėl juos galima vartoti tik skyrus gydytojui, kai tikrai reikia. Gajus mitas, kad, tarkime, sergu bronchitu, todėl pagersiu antibiotikų, kad neišsivystytų plaučių uždegimas. Tokiu atveju prisidarome dvigubos žalos – imuninė sistema ne tik kovoja su virusu, bet ir praranda dalį savo imuninės kariuomenės“, – vaizdžiai kalba pašnekovė.
Vis dėlto geroji žinia, kad savo kasdieniais pasirinkimais galime nemažai nuveikti sveikos mikrofloros naudai. Pavyzdžiui, tikru lobiu mūsų žarnynui specialistai sutartinai įvardija raugintus produktus.
„Tai gali būti ir natūraliai fermentuoti kopūstai, agurkai, ir kimčiai, jogurtas be priedų, kefyras, kombučia. Jei pasigaminsite jų patys ir nepridėsite cukraus, gausite daugiau naudos nei iš papildų“, – pataria E. Bagočienė.
Jei skaitote maisto produkto sudėtį ir nesuprantate, kas ten parašyta, kuo skubiau tokį dėkite atgal ant lentynos.
Itin svarbi skaidulų gausi mityba – daržovės, vaisiai, viso grūdo produktai. Didžiausias priešas – medikės jau minėtas menkavertis, smarkiai perdirbtas maistas. „Mūsų kūnui tikrai nereikia nei rūkytų dešrų, nei daugybės cukraus ar miltinių patiekalų. Jei skaitote maisto produkto sudėtį ir nesuprantate, kas ten parašyta, kuo skubiau tokį dėkite atgal ant lentynos, – ragina endobiogenikos specialistė. – Tobula, jei gaminate patys, tada jūsų kūnas ruošiasi valgyti, uoslė ir rega siunčia signalus smegenims, užsiveda virškinimo sistema. Taip pat reikėtų nepamiršti gerai sukramtyti ir pasimėgauti maistu.“
Svarbiausia – visuma
E. Bagočienė neretai sulaukia klausimų dėl probiotikų ar prebiotikų papildų vartojimo. Jie itin populiarūs, bet ar išties reikalingi? Probiotikai, anot pašnekovės, yra gyvi mikroorganizmai, gerosios bakterijos, kurios papilduose būna užmigdytos (liofilizuotos), o prebiotikai – tai maistas probiotikams, dažniausiai skaidulos. Medikė rekomenduoja daugiau skaidulų turintį maistą, o ne vartoti jas kaip papildus.
Ar, žvelgdami į ateitį, galime tikėtis ir individualizuotų gydymo metodų pagal žmogaus mikrobiotą? E. Bagočienė pripažįsta, kad mokslas šioje srityje nestovi vietoje, tačiau kelias tokios metodikos link dar ilgas: „Dažnai pacientai atlieka mikrobiotos tyrimus, gauna atsakymus, kiek ir kokių bakterijų yra, bet tuo viskas ir baigiasi. Kol kas atsakyti, kokias bakterijų rūšis naudoti individualizuotai, dar negalima, pagrįstų įrodymų nėra.“
Vis dėlto tam tikrais atvejais mikrobiotos terapija yra išties veiksminga. „Turbūt vienintelis visiškai patvirtintas mokslo mikrobiotos panaudojimas yra sergant Clostridium difficile
bakterijos sukeltu žarnyno uždegimu. Tokiu atveju taikoma mikrobiotos transplantacija“, – sako medikė.
Aktyviai tiriama mikrobiotos įtaka depresijai, Parkinsono, Alzheimerio ir net onkologinėms ligoms.
Pašnekovė primena, kad visagalės stebuklingos tabletės nėra. Svarbiausia – žvelgti į savo organizmą holistiškai ir suvokti jį kaip vientisą sistemą. „Visada svarbiausia visuma. Tinkamas maistas ir režimas padės gerai jaustis“, – teigia E. Bagočienė.
Moksliniai atradimai
-
Mokslininkai atrado, kad kai kurios žmogaus žarnyno bakterijos gali atlikti netikėtą vaidmenį – kaupti ir padėti pašalinti iš organizmo vadinamąsias amžinas chemines medžiagas, dar žinomas kaip PFAS. Šios sintetinės medžiagos plačiai naudojamos pramonėje ir buityje – nuo nepridegančių keptuvių iki dėmėms atsparių audinių. Jos beveik nesuyra nei aplinkoje, nei žmogaus organizme, todėl ilgainiui gali kauptis ir lemti tokias sveikatos problemas kaip kepenų pažeidimas, skydliaukės ligos, nutukimas, vaisingumo problemos ir vėžys.
-
Tyrimo metu nustatyta, kad net 38 skirtingi žmogaus žarnyno bakterijų tipai geba sugerti PFAS. Viena iš stipriausių kaupėjų – bakterija Bacteroides uniformis, kuri net sugėrusi daug teršalų išliko gyvybinga. Kita bakterija – Escherichia coli – PFAS kauptų dar daugiau, jei neturėtų specialaus siurblio, kuris padeda šias medžiagas pašalinti iš savo vidaus.
-
Su pelėmis atlikti eksperimentai parodė, kad žarnyno mikrobiomas (tam tikroje aplinkoje randami mikroorganizmai ir jų genomai, t. y. visos jų genetinės medžiagos (DNR ir RNR) rinkinys) gali turėti tiesioginę įtaką tam, kiek PFAS pašalinama iš organizmo. Pelės, kurių žarnynas buvo apgyvendintas PFAS kaupiančiomis bakterijomis, su išmatomis pašalino gerokai daugiau šių cheminių medžiagų.
-
Nors tyrimas dar tik pradiniame etape ir daugiausia atliktas su pelėmis ir laboratorinėmis bakterijų kultūromis, rezultatai atveria įdomią perspektyvą: ateityje galbūt bus įmanoma formuoti žmogaus mikrobiomą taip, kad jis padėtų greičiau atsikratyti pavojingų teršalų ir sumažintų jų keliamą riziką sveikatai, įskaitant ir vėžį.
