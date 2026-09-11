Sveikatos inovacijų laboratorija pradeda veiklą, ekspertai padės ligoninėms ieškoti naujų sprendimų

Anot jos, laboratorijoje ekspertai padės sveikatos priežiūros įstaigoms nustatyti ir išgryninti aktualiausias problemas, ieškoti galimų sprendimų bei praktiškai išbandyti inovacijas.
„Sveikatos sistemos pažanga neatsiejama nuo gebėjimo ieškoti naujų ir efektyvesnių sprendimų. Ši laboratorija suteiks įstaigoms praktinę ekspertų pagalbą – nuo aktualių problemų išgryninimo ir dialogo su rinkos dalyviais iki pasirengimo inovatyviems viešiesiems pirkimams ir sprendimų išbandymo realiomis sąlygomis. Taip stiprinsime visos sveikatos sistemos gebėjimą diegti inovacijas“, – pranešime teigė ministras Edvinas Grikšas.
Ministerijos teigimu, pirmasis programos etapas vyks nuo rugsėjo iki 2027 metų birželio. Jo metu atrinktos įstaigos gaus ekspertų pagalbą identifikuojant ir išgryninant problemas, ieškant galimų sprendimų bei užmezgant dialogą su rinkos dalyviais.
Projekto metu bus teikiamos konsultacijos rengiantis inovatyviems viešiesiems pirkimams, ieškant galimybių pilotuoti ir testuoti sprendimus realioje veiklos aplinkoje bei vertinant jų rezultatus ir poveikį.
Kaip teigia ministerija, šiam projektui skyrė 42 tūkst. eurų.
Paraiškas dalyvauti programoje galima teikti Inovacijų agentūrai iki rugsėjo 22 dienos.
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