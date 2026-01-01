Šventinė dovana, kurios niekas nenorėjo: gripas šienauja šeimas

Šiaulių centro poliklinikoje pacientų eilės driekiasi nuo ankstyvo ryto. Šeimos gydytojai vienas po kito priima karščiuojančius ligonius.
„Po švenčių, po masinių susibūrimų, stebime pakankamai didelį gripo atvejų ir kitų viršutinių kvėpavimo takų infekcijų padidėjimą. Būna ir bronchitų, ir sinusitų. Sergamumas tikrai padidėjęs“, – teigė Šiaulių centro poliklinikos šeimos gydytoja Kristina Slonksnė.
Tas pats vaizdas ir Klaipėdoje.
„Tikėjomės, kad bus sudėtinga ir intensyvi diena. Atėjus pacientams, pasipylė skambučiai – serga tiek vaikai, tiek suaugusieji. Per šventes spėjo pasidalinti ir su seneliais“, – pasakojo „Affidea“ klinikos šeimos gydytoja Ieva Juzikienė.
Prieš porą savaičių Vilniuje ir Alytuje paplitęs gripas, panašu, persikėlė į kitus miestus. Šiemet jis agresyvus – išguldo visus šeimos narius.
„Pasireiškia tikrai aukšta temperatūra – iki 40–41 laipsnio. Daliai pacientų pasireiškia virškinamojo trakto sutrikimai, tokie kaip vėmimas. Dalis turi kvėpavimo takų pažeidimų“, – sakė I. Juzikienė.
„Tai pakankamai sunkus gripas, dažniausiai sergama A tipo gripu. Vaikai serga labai sunkiai – karščiuoja, reikia stacionarinio gydymo“, – pabrėžė K. Slonksnė.
Nuo gripo Lietuvos ligoninėse gydoma apie pustrečio šimto žmonių, daugiausia vaikų. Per penkias šventines dienas Šiaulių ligoninė sulaukė rekordinio mažųjų pacientų skaičiaus – beveik trijų šimtų. Tiesa, didžioji dalis vaikų išleisti gydytis į namus.
„Buvo viena išskirtinė diena, kai Skubiosios pagalbos skyriuje lankėsi 84 vaikai. Dažniausiai jie sirgo viršutinių kvėpavimo takų ligomis, nemažai diagnozuota ir gripo“, – pasakojo Šiaulių ligoninės laikinoji Vaikų ligų profilio koordinatorė Danutė Jadzevičienė.
Šiaulių ligoninėje dėl gripo komplikacijų gydomi 16 vaikų. Didžioji dalis jų į gydymo įstaigą pateko po šventinio savaitgalio, keturi – gydomi iš anksčiau.
„Gydomi dėl įvairių komplikacijų – sinusito, bronchito, ausų uždegimo, plaučių uždegimo. Didžioji dalis netekę skysčių dėl toksikozės“, – aiškino D. Jadzevičienė.
Panevėžio ligoninė per šventes taip pat sulaukė nemažai pacientų, sergančių A tipo gripu, tačiau čia gydoma daugiau vyresnio amžiaus žmonių.
„Pastebėjome, kad daugiau pacientų vemia, viduriuoja, tačiau pagrindiniai gripo simptomai panašūs kaip ir pernai – karščiavimas, kosulys, silpnumas, raumenų skausmai“, – sakė Panevėžio ligoninės Infekcinių ligų skyriaus vedėja Monika Lukoševičienė.
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras informuoja, kad gripas kiek aprimo, nors jo vis dar fiksuojama daug – didžiuosiuose miestuose sergančiųjų skaičius šiek tiek sumažėjo.
„Iš tiesų labai sunku vertinti, nes kasmet šventiniu laikotarpiu, ypač vaikų atostogų metu, matome sergamumo sumažėjimą. Tai siejama su tuo, kad žmonės rečiau kreipiasi į gydymo įstaigas“, – aiškino Nacionalinio visuomenės sveikatos centro atstovė Greta Gargasienė.
Nepaisant to, per šventinį savaitgalį Šiauliuose veikęs Skubiosios pagalbos kabinetas aptarnavo rekordiškai daug pacientų – per dieną po 50–60 žmonių, daugiausia sergančių A tipo gripu.
„Didžiąją dalį sudarė karščiuojantys asmenys – fiksuota 39–40 laipsnių temperatūra. Dažniausi nusiskundimai buvo galvos skausmas, šaltkrėtis, sloga“, – pasakojo Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro direktorė Aurika Koncienė.
„Pastebėjome, kad A tipo gripo buvo labai daug. COVID-19 atvejų – nedaug. Tačiau daug atėjusių su stipriais galvos skausmais, pykinimu, vėmimu“, – teigė Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro slaugos administratorė Irena Prichockienė.
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistai pabrėžia, kad minimaliai sumažėjęs gripo atvejų skaičius dar nereiškia epidemijos pabaigos. Daugelis šalių švenčių metu sergamumo statistikos net neskelbia.
„Ji iškreipia realų vaizdą dėl mažesnio besikreipiančių žmonių skaičiaus. Todėl švenčių metu dažnai matome laikinas kreivės duobes“, – aiškino G. Gargasienė.
Tai reiškia, kad sumažėjęs sergamumas Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ar Alytuje dar nereiškia, jog šių metų gripo sezonas baigėsi. Rodikliai gali vėl šoktelėti pasibaigus vaikų atostogoms.
Pernai nuo gripo mirė septyni žmonės.
Naujausi komentarai